Без полутонов: Zenith выпустили часы в черно-белой гамме

Сочетание черного и белого – это гораздо больше, чем просто выбор оттенков. Это язык дизайна, излюбленный современными художниками контраст, это напоминание о динамичных городских пейзажах. Обе модели, трехстрелочник Zenith Defy Classic и хронограф с точностью до 1/100 секунды Defy 21, помещены в корпус из черной керамики с матовой обработкой, а безели выполнены в белом. Дополняет дизайн часов черно-белый резиновый ремешок с эффектом кордуры (высокотехнологичная ткань, когда-то бывшая военной разработкой) – но при желании можно придать часам более лаконичный вид, заменив его на черный из текстурированного каучука.