Это контрастное сочетание считается вечной классикой, но для часовой индустрии модели Defy 21 и Defy Classic в новом исполнении – смелое и яркое решение.
Без полутонов: Zenith выпустили часы в черно-белой гамме
Сочетание черного и белого – это гораздо больше, чем просто выбор оттенков. Это язык дизайна, излюбленный современными художниками контраст, это напоминание о динамичных городских пейзажах. Обе модели, трехстрелочник Zenith Defy Classic и хронограф с точностью до 1/100 секунды Defy 21, помещены в корпус из черной керамики с матовой обработкой, а безели выполнены в белом. Дополняет дизайн часов черно-белый резиновый ремешок с эффектом кордуры (высокотехнологичная ткань, когда-то бывшая военной разработкой) – но при желании можно придать часам более лаконичный вид, заменив его на черный из текстурированного каучука.
Теперь о различиях. Корпус хронографа Defy 21 крупнее – его диаметр 44 мм. На циферблате белый счетчик 1/100 секунды и 30-минутный счетчик будто парят над механизмом El Primero 9004 – современнейшей модификацией El Primero с частотой 5 Гц и запасом хода 50 часов. А у модели DEFY Classic диаметром 41 мм – открытый циферблат с центральным мотивом в виде звезды, отсылающим к логотипу марки, и скелетонированный механизм Elite 670 SK с запасом 48 часов.
При всех различиях обе модели поражают игрой контрастов, которая подчеркивает сложную архитектуру часов, придавая им невероятно стильный и современный облик. Мы отказываемся выбирать одни из этого дуэта – настолько они хороши. Приобрести новинки можно будет исключительно в фирменных бутиках и интернет-магазине Zenith.
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