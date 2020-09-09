За семь лет существования Poison Drop превратили свой Instagram в самостоятельное медиа с 193 000 подписчиков, популяризировали локальных дизайнеров украшений, сформировали бренд-лист из 100 марок и открыли два офлайновых магазина в Москве. Теперь очередь дошла до Петербурга — корнер Poison Drop официально откроется завтра в универмаге «У Красного моста».
В Петербурге открывается офлайновый магазин украшений Poison Drop
Российский проект Poison Drop появился в 2013 году в формате маленького шоу-рума для своих. Сейчас в магазине представлены 100 брендов, среди которых мировые ювелирные гиганты: Marni, Balenciaga, MM6 Maison Margiela, Oscar De La Renta, и нишевые российские марки: Mineral Weather, Moonswoon, Avgvst. Работа с локальностью вообще одно из главных направлений Poison Drop. Во время пандемии они запустили проект по поиску молодых талантливых дизайнеров по всей стране, провели кураторский отбор и добавили малоизвестные широкой аудитории марки в свой бренд-лист.
Андрей Мигунов
сооснователь Poison Drop
Мы считаем, что при всей диджитализации рознечных продаж, которая еще и ускоряется разного рода карантинами, тактильные ощущения, физический опыт заменить пока невозможно. Если говорить об украшениях, то ощутить реальный вес, размер, особенности посадки бывает крайне важно для принятия решения. Ну и потом! Никто не отменит терапевтический шопинг. Походить по магазинам, померить что-нибудь новенькое, накупить приятных мелочей –— это важная часть нашей жизни. Мы обожаем Петербург и хотим, чтобы наши клиенты здесь могли получить тот же офлайн опыт, что и в Москве.
В ассортимент петербургского магазина Poison Drop входят как молодые марки, так и звездные бренды. Не так давно говорили с командой о локальных создателях украшений и с недоумением обнаружили, что брендов из Петербурга совсем немного. Мы намерены это срочно исправлять. Я очень надеюсь, что «живой» магазин окажет существенную поддержку в этом вопросе. Вообще, очень хочется в каждом новом регионе представлять локальных дизайнеров. И наш недавний проект показал, что в стране сотни, а то и тысячи замечательных новых марок, заслуживающих отдельного внимания. Осознавать это — отдельное удовольствие, ведь когда мы начинали, в далеком 2013 году, такие дизайнеры встречались совсем редко.
Рынок классических привычных ювелирных украшений перетекает в более модную тенденцию дизайнерских марок. Украшения перестают быть только символом статуса и благополучия. В мире, где серьги — это новые туфли, дизайнерские украшения становятся ключом к индивидуальному стилю. Базовый гардероб в сочетании с трендовыми яркими украшениями — беспроигрышный вариант. Мы пропагандируем именно такой подход к украшениям. Их должно быть много, чтобы сочетать и миксовать под повод, одежду или настроение.
Уверен, что петербургский покупатель отличается от московского, но нам только предстоит это узнать! Мы с нетерпением ждем всех в гости, хотим знакомиться, улавливать обратную связь, адаптироваться под вкус новых клиентов, это очень увлекательный процесс. Приходите, пишите, комментируйте в соцсетях. Я верю, что это начало большой и крепкой дружбы.
В петербургском магазине Poison Drop, как и в московских офлайновых шоу-румах, представлены мировые и локальные марки. Среди украшений массивные и тонкие трендовые цепи, изделия из цветных камней, золота и серебра, минималистичные, а также разные варианты из жемчуга. Специально к открытию Poison Drop сделали лукбук, который сняли в Петербурге. Несмотря на то, что город здесь — декорация, на фотографиях он более, чем узнаваем.
Магазин Poison Drop, «У Красного моста», наб. Реки Мойки, 3, 1 этаж
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