В Петербурге открывается офлайновый магазин украшений Poison Drop

сооснователь Poison Drop

Мы считаем, что при всей диджитализации рознечных продаж, которая еще и ускоряется разного рода карантинами, тактильные ощущения, физический опыт заменить пока невозможно. Если говорить об украшениях, то ощутить реальный вес, размер, особенности посадки бывает крайне важно для принятия решения. Ну и потом! Никто не отменит терапевтический шопинг. Походить по магазинам, померить что-нибудь новенькое, накупить приятных мелочей –— это важная часть нашей жизни. Мы обожаем Петербург и хотим, чтобы наши клиенты здесь могли получить тот же офлайн опыт, что и в Москве.

В ассортимент петербургского магазина Poison Drop входят как молодые марки, так и звездные бренды. Не так давно говорили с командой о локальных создателях украшений и с недоумением обнаружили, что брендов из Петербурга совсем немного. Мы намерены это срочно исправлять. Я очень надеюсь, что «живой» магазин окажет существенную поддержку в этом вопросе. Вообще, очень хочется в каждом новом регионе представлять локальных дизайнеров. И наш недавний проект показал, что в стране сотни, а то и тысячи замечательных новых марок, заслуживающих отдельного внимания. Осознавать это — отдельное удовольствие, ведь когда мы начинали, в далеком 2013 году, такие дизайнеры встречались совсем редко.

Рынок классических привычных ювелирных украшений перетекает в более модную тенденцию дизайнерских марок. Украшения перестают быть только символом статуса и благополучия. В мире, где серьги — это новые туфли, дизайнерские украшения становятся ключом к индивидуальному стилю. Базовый гардероб в сочетании с трендовыми яркими украшениями — беспроигрышный вариант. Мы пропагандируем именно такой подход к украшениям. Их должно быть много, чтобы сочетать и миксовать под повод, одежду или настроение.

Уверен, что петербургский покупатель отличается от московского, но нам только предстоит это узнать! Мы с нетерпением ждем всех в гости, хотим знакомиться, улавливать обратную связь, адаптироваться под вкус новых клиентов, это очень увлекательный процесс. Приходите, пишите, комментируйте в соцсетях. Я верю, что это начало большой и крепкой дружбы.