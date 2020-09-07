Это второе издание модели, впервые вышедшей в 2016 году. Тогда известный художник Максим Плесчиа-Буши (основатель мультидисциплинарной студии Sang Bleu) создал авангардный шестиугольник, который стал фирменной деталью часов.
Торжество геометрии: Hublot представили новые часы The Big Bang Sang Bleu II
Вот что он сам говорит о новой модели: «Геометрия – это универсальное выражение абстрактного и систематизированного weltanschauung (нем. «мировоззрение»). Она в невербальной форме несет идеи и послания во времени и пространстве и, таким образом, становится символом высшего проявления разума». Big Bang Sang Bleu II – это часовое выражение татуировки, искусства, которое сильно изменилось само и меняет мир вокруг себя. Также новая версия часов воспевает чистоту белого цвета, художник подчеркивает, что белый цвет, как белый лист – отправная точка всех творений.
Рисунок циферблата и ремешка, дополняет паутину геометрически четких линий, идущих поверх стрелок, безеля и корпуса диаметром 45мм с инкрустацией бриллиантами или без. Доступные в титане (лимитированная серия в 200 экземпляров) и розовом золоте King Gold (100 экземпляров), часы оснащены мануфактурным калибром HUB1240 с 72-часовым запасом хода.
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