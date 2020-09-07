Торжество геометрии: Hublot представили новые часы The Big Bang Sang Bleu II

Вот что он сам говорит о новой модели: «Геометрия – это универсальное выражение абстрактного и систематизированного weltanschauung (нем. «мировоззрение»). Она в невербальной форме несет идеи и послания во времени и пространстве и, таким образом, становится символом высшего проявления разума». Big Bang Sang Bleu II – это часовое выражение татуировки, искусства, которое сильно изменилось само и меняет мир вокруг себя. Также новая версия часов воспевает чистоту белого цвета, художник подчеркивает, что белый цвет, как белый лист – отправная точка всех творений.