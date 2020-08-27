Выставка Geneva Watch Days, которая продлится до 29 августа, стала единственным масштабным мультибрендовым событием часовой индустрии в этом году. В рамках экспозиции в Ritz Carlton Hotel de la Paix Дом Bvlgari представляет целый ряд новинок.
Bvlgari представил новинки в рамках часовой выставки Geneva Watch Days
Что касается новинок, это модель Octo Finissimo Tourbillon Chronograph, которая побила шестой мировой рекорд тонкости — автоматические скелетонизированные часы с турбийоном и хронографом в корпусе толщиной всего 7,40 мм.
Новые часы Bvlgari Aluminium из коллекции 2020 года, также как и двадцать два года назад, когда эта модель появилась впервые, выполнены из алюминия и каучука. Тогда Bvlgari стали первопроходцами, потому что в коллекции были использованы материалы, появления которых в этом сегменте рынка никто не ожидал. Алюминий и каучук создают эффектное графическое сочетание белых и черных тонов, а новые трехстрелочники и хронограф впечатляют.
Новые Gérald Genta Arena Bi-Retrograde Sport адресованы ценителям прекрасного и коллекционерам. Новинка выполнена в узнаваемой манере Жеральда Женты, часового дизайнера, чей бренд был приобретен компанией Bvlgari в 2000 году. Массивный круглый корпус коллекции Arena на этот раз представлен с широким профилированным ободком из шлифованного титана.
Модель 2020 года Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel 100m, воплощающая новое видение современных спортивных часов класса люкс, предстала на выставке в версии с синим циферблатом.
Также на выставке демонстрируют и новинки женской коллекции Serpenti Seduttori в сияющем бриллиантовом исполнении. В центре внимания — дебют 2020 года Serpenti Seduttori Tourbillon. Это женские часы с самым маленьким сегодня на рынке турбийоном. В нем возрождена утраченная традиция малых механических калибров.
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