Bvlgari представил новинки в рамках часовой выставки Geneva Watch Days

Новые часы Bvlgari Aluminium из коллекции 2020 года, также как и двадцать два года назад, когда эта модель появилась впервые, выполнены из алюминия и каучука. Тогда Bvlgari стали первопроходцами, потому что в коллекции были использованы материалы, появления которых в этом сегменте рынка никто не ожидал. Алюминий и каучук создают эффектное графическое сочетание белых и черных тонов, а новые трехстрелочники и хронограф впечатляют.