Hublot переосмыслил свой знаменитый заводской калибр Meca-10 с 10-дневным запасом хода и совместил его с дизайном флагмана Spirit of Big Bang 45 мм. Так родилась совершенно новая модель Spirit of Big Bang Meca-10, основанная на славных традициях бренда. Модель доступна в трех версиях — из сверхпрочного титана Grade 5, из черной керамики и из сплава 18-каратного золота и платины King Gold.
Новая модель часов Spirit of Big Bang Meca-10 от Hublot: гармония дизайна и технологий
В часовом искусстве принято изготавливать корпус по форме калибра, который под ним скрывается. Инженерам Hublot было поручено пересмотреть всю конструкцию механизма, чтобы он так же эффективно смотрелся в новом непривычном пространстве не только с технической точки зрения, но и с эстетической. В итоге им удалось достичь гармонии дизайна и функции в механизме современной конструкции.
Одна из версий модели Spirit of Big Bang Meca-10 выполнена из титана, который высоко ценится за свою легкость. Он имеет самое выгодное соотношение прочности и веса среди металлов, чем объясняется его широкое применение, например, в авиационной промышленности. Также он характеризуется высокой устойчивостью к коррозии и гипоаллергенностью при контакте с кожей. Hublot использует титан высшего качества Grade 5, самый твердый из всех. Благодаря полировке данный материал приобретает слегка голубоватый металлический отблеск.
Еще одна модель выполнена из черной керамики. Hublot был первым, кто использовал цветную керамику для изготовления часов. Это изобретение было специально разработано, изготовлено и запатентовано на собственной мануфактуре бренда, в отделе исследований и разработок Hublot. Помимо широкого выбора цветов, материал также обладает большей твердостью и прочностью, чем обычная керамика.
Завершает образ новой модели фактурный каучуковый ремешок с золотой застежкой, это тоже ноу-хау Hublot.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.