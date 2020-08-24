Новая модель часов Spirit of Big Bang Meca-10 от Hublot: гармония дизайна и технологий

Еще одна модель выполнена из черной керамики. Hublot был первым, кто использовал цветную керамику для изготовления часов. Это изобретение было специально разработано, изготовлено и запатентовано на собственной мануфактуре бренда, в отделе исследований и разработок Hublot. Помимо широкого выбора цветов, материал также обладает большей твердостью и прочностью, чем обычная керамика.

Завершает образ новой модели фактурный каучуковый ремешок с золотой застежкой, это тоже ноу-хау Hublot.