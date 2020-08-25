Любовь к небу: легендарная коллекция часов Pilot от Zenith

Развитие воздушной навигации в начале XX века потребовало создания высокоточных бортовых приборов для самолетов и дирижаблей, совершавших перелеты через океаны и полюса. Мануфактура Zenith стала одним из первых конструкторов летных приборов. Эти инструменты отвечали всем техническим требованиям, предъявляемым авиастроением: устойчивость к температурным колебаниям, воздействию магнитных полей и сильным вибрациям сочеталась в них с надежностью, точностью, прочностью и оптимальной читаемостью показаний. Именно поэтому в 1930-40-е гг. авиационными часами Zenith Type 20 были оснащены многие летательные аппараты, в том числе знаменитые самолеты «Кодрон».

Коллекция Pilot — отголосок той эпохи воздушных подвигов пионеров авиации. Используемые в ее моделях часовые механизмы воплощают проверенное временем мастерство часовщиков Мануфактуры, красоту и свободу полета. Часы коллекции Pilot олицетворяют собой жажду новых открытий, любовь к приключениям и стремление к самореализации.

Montre d’Aéronef Zenith Type 20 и Pilot Montre d’Aéronef Type 20

Такие часы были на руке Луи Блерио, который в 1909 году смог перелететь Ла-Манш на моторном летательном аппарате. Его часы Zenith были оснащены люминесцентными стрелками и цифрами, обеспечивающими оптимальную читаемость показаний, а также удобной рифленой заводной головкой, операции с которой можно было производить, не снимая перчаток.

В 2012-м бренд перевыпустил знаменитую модель — теперь корпус диаметром 57,5 мм служит прекрасным напоминанием о самых героических подвигах пионеров авиации начала XX века. Рифленая заводная головка напоминает заводные головки первых авиационных часов, операции с которыми можно было осуществлять даже в перчатках. Пространство между ушками шириной 27 мм подчеркивает строгую геометрию этих деталей, к которым крепится ремешок из патинированной кожи, сшитый и украшенный вручную видимыми стежками. Винтажный стиль модели придает также черный циферблат с оптимальной читаемостью показаний, которую обеспечивают люминесцентные элементы. Прозрачная задняя крышка открывает взору механизм с ручным заводом калибра 5011K диаметром 50 мм с эксклюзивной отделкой — 19 камнями и крупным узором «женевские полоски», которые украшает родированные мосты. Сертифицированный COSC механизм является наследником знаменитого калибра карманных часов 5011, который обеспечил успех марки Zenith в 1960-е годы и которому в 1967-м государственная астрономическая обсерватория Невшатель присвоила звание самого точного в мире хронометра.