Видимый свет: 7 цветных украшений для последнего месяца лета

Petit Joli

Pasquale Bruni

Чтобы воспроизвести бледно-голубой цвет неба ювелирам пришлось не разгонять тучи, а соединить лазурит и белый агат. Вот это настоящая связь с природой! Кроме подвески в коллекции есть кольца, серьги-пусеты, браслеты, с бесцветными бриллиантами и бриллиантами цвета «шампань».