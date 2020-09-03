25 эпохальных фотографий, сделанных Питером Линдбергом

3 сентября 2019 года скончался немецкий фотограф Питер Линдберг — без преувеличения один из лучших портретистов мира, который показывал неидеальную, но все же неповторимую женскую красоту. Он был автором первой обложки американского Vogue под руководством Анны Винтур, способствовал популярности «великой пятерки супермоделей» (Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Татьяны Патиц), четырежды снимал календарь Pirelli, делал обложку альбома Бейонсе «I Am… Sasha Fierce», а также фотографировал Катрин Денев, Кейт Бланшетт, Джуллианну Мур, Анджелину Джоли и других актрис для разных журналов. «Собака.ru» собрала лучшие снимки Линдберга — и это самое красивое из всего, что вы увидите сегодня.