50 лучших платьев от Джорджо Армани на красных дорожках

Джорджо Армани — один из немногих, кого еще можно назвать устаревшим словом «модельер». Одноименную студию по пошиву одежды он открыл в 1970 году, отчислившись с медицинского факультета Болонского университета, отслужив в итальянских войсках, проработав подсобным рабочим (а после — оформителем витрин и байером) в миланском универмаге La Rinascente и получив навыки конструктора и стилиста у Nino Cerruti, Emanuel Ungaro и Ermenegildo Zegna. Первые коллекции мужской одежды, которые выходили под брендом Giorgio Armani с 1974 года, совершили настоящую революцию в мире моды: дизайнер отказался от подкладки, уплотнителей и подплечников у классических пиджаков, сделав их более удобными и соблазнительными (за счет подчеркнутой линии талии и ниже расположенной пуговицы). Они сразу же стали хитом продаж в Италии, а уже через пару лет попали на мировые экраны: в 1980 году в прокат вышел фильм Пола Шредера «Американский Жигало», для которого Джорджо Армани одел исполнителя главной роли Ричарда Гира.