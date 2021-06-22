Мэрил Стрип — 72! Как актриса влюбила всех в свою естественность и модные ошибки?

С последними связан, пожалуй, единственный модный скандал в жизни Мэрил Стрип: за несколько часов до «Оскара» в 2017 году стало известно, что она отказалась от платья Chanel, сшитого специально для номинантки, в пользу не менее эксклюзивного наряда Elie Saab. Предугадать реакцию тогдашнего креативного директора бренда Карла Лагерфельда было нетрудно: «Я сделал эскиз, и мы уже начали процесс пошива. Но через несколько дней нам позвонили ее представители и сообщили, что нашли бренд, готовый заплатить. То есть после того, как мы подарили ей платье стоимостью 100 тысяч евро, выясняется, что мы еще и платить должны! Она гениальная актриса, но ведет себя дешево». Микаэла Эрлангер все обвинения со стороны дизайнера всячески отрицала, утверждая, что «решение выбрать другое платье было продиктовано исключительно предпочтениями миссис Стрип». Учитывая, что Мэрил никогда не заключала рекламные контакты с брендами (все по тому же «холодному отношению к моде»), а дизайнеры сами бились за возможность одеть актрису, индустрия была на ее стороне. А Стрип как обычно на все распри отвечала улыбкой — своим главным оружием и в кинематографе, и в жизни.