Почему Алла Пугачева — ролевая модель российских женщин?

Иногда к балахонам добавляли броши, эполеты и береты с заколками «Алла», но неизменным атрибутом образов оставались лакированные высокие сапоги, надетые на капроновые колготки. Именно в таком виде Алла Борисовна появлялась на выступлениях и в эфирах телепередач, и именно так запомнилась зрителю, косплеившему луки Примадонны на корпоративах, днях рождениях и других праздниках.

В эпоху «перестройки» Пугачева стала укорачивать балахоны, стилизовать их кожаными куртками или вовсе заменять костюмами с мужского плеча. Любовь Аксенова рассказывала, что певица делала это назло ей и в качестве пощечины общественному вкусу, который сама же и сформировала. «То ли она не поверила в свои силы, то ли потеряла уверенность в себе, — объясняла портниха. — Помню, примеряю я на нее платье по щиколотку. И вдруг она резко: "Стоп, эта длина мне подходит!" — и поднимает юбку до колен. Я ей: "Алла, с такой формой ног нельзя носить короткие юбки". И слышу от нее: "Раз тебе не нравится, значит, мне идет. Так и буду носить!"».