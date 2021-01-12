6 вещей, которые Раф Симонс изменил в Calvin Klein

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Раф Симонс изменил дизайн посольств американской марки по всему миру, претворив в жизнь слова Кельвина Кляйна о том, что «свет и пространство — это большая роскошь». Для этого он, во-первых, приглашал к сотрудничеству своего давнего соавтора, художника, скульптора и граффитиста Стерлинга Руби. А во-вторых, будто бы чувствуя нашу любовь к нордическому стилю, выбирал для интерьеров спокойные и лаконичные фактуры. Например, уникальный магазин в ТРК «Гранд Каньон» сделан в новой концепции Concrete — с использованием бетона. Аналогов в мире пока нет!