6 вещей, которые Раф Симонс изменил в Calvin Klein

Сегодня бельгийский дизайнер Раф Симонс отмечает день рождения. За свою карьеру он создал собственный бренд Raf Simons, а также успел поработать в Jil Sander, Dior и Calvin Klein. Сейчас Симонс значится вторым креативным директором модного дома Prada. В тандеме с Миуччей Прада бельгиец пока выпустил только одну коллекцию, поэтому не спешим делать выводы о его работе с брендом, лучше вспомним, что он сделал (и изменил) на посту креативного директора Calvin Klein.
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Главный partner in art Рафа Симонса — Стерлинг Руби: художник кастомизирует для Calvin Klein деним, стены магазинов и делает скульптуры к показам
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Раф Симонс изменил дизайн посольств американской марки по всему миру, претворив в жизнь слова Кельвина Кляйна о том, что «свет и пространство — это большая роскошь». Для этого он, во-первых, приглашал к сотрудничеству своего давнего соавтора, художника, скульптора и граффитиста Стерлинга Руби. А во-вторых, будто бы чувствуя нашу любовь к нордическому стилю, выбирал для интерьеров спокойные и лаконичные фактуры. Например, уникальный магазин в ТРК «Гранд Каньон» сделан в новой концепции Concrete — с использованием бетона. Аналогов в мире пока нет!
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2
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Раф модернизировал логотип Calvin Klein — графический дизайнер Питер Сэвилл вспомнил версию 1979-1981 годов, сделав все буквы заглавными и четкими. Но расположение логотипа осталось неизменным — на груди футболок, джемперов и кардиганов, а также на резинке нижнего белья (и если в рекламе 1990-х эмблему с гордостью представлял Марк Уолберг, то теперь к послам #MyCalvins присоединилась вся семья Кардашьян).
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3
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Дизайнер буквально зашил главные культурные коды Соединенных Штатов в ДНК марки: в каждой новой коллекции Calvin Klein он цитировал поп-арт, фильмы Тодда Хейнса и Хичкока, культуру чирлидерш и волков с Уолл-стрит, а модели выходили на подиум под трек Дэвида Боуи This Is Not America. Национальные идеи Раф воплотил и в демократичной линейке Calvin Klein Jeans Est. 1978, а основная линия адресована тем, кто, как и мы, любит минимализм, графичность и ценит американскую моду за комфорт и кэжуал-подход.
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Вещи, представленные в новом магазине Calvin Klein в Петербурге
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Вещи, представленные в новом магазине Calvin Klein в Петербурге
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Вещи, представленные в новом магазине Calvin Klein в Петербурге
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Вещи, представленные в новом магазине Calvin Klein в Петербурге
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Вещи, представленные в новом магазине Calvin Klein в Петербурге
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4
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Принты, позаимствованные у Ричарда Принса и Брайана Калвина, архитектурный и функциональный крой — все новые коллекции Calvin Klein неразрывно связаны с современным искусством, так же как и сам Раф, дипломированный промышленный и предметный дизайнер из Бельгии.
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5
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Сенсационное нововведение Рафа Симонса — запуск кутюрной линии Calvin Klein By Appointment. Платья-флаги и облачение из перьев сегодня носят Милли Бобби Браун, Клэр Фой и Николь Кидман.
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6
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В коллекциях Рафа, как и завещал Кельвин Кляйн, размыты границы между мужским и женским: бестселлер осени — серый плащ из ламинированной шерсти — одинаково классно смотрятся и с трикотажными платьями, и с широкими брюками из денима. В 80-х унисекс-вещи, рекламируемые Кейт Мосс, казались революционными — Симонс сделал их самой функциональной частью ассортимента.
Фото: архивы пресс-служб
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