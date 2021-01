6 вещей, которые Раф Симонс изменил в Calvin Klein

3

Дизайнер буквально зашил главные культурные коды Соединенных Штатов в ДНК марки: в каждой новой коллекции Calvin Klein он цитировал поп-арт, фильмы Тодда Хейнса и Хичкока, культуру чирлидерш и волков с Уолл-стрит, а модели выходили на подиум под трек Дэвида Боуи This Is Not America. Национальные идеи Раф воплотил и в демократичной линейке Calvin Klein Jeans Est. 1978, а основная линия адресована тем, кто, как и мы, любит минимализм, графичность и ценит американскую моду за комфорт и кэжуал-подход.