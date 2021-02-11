«Простите, люблю вас, Ли»: как смерть Александра Маккуина стала самой большой потерей для модной индустрии?

«Из тебя бы вышел хороший таксист»
Дизайнер, на коллекции которого до сих пор оборачивается все профессиональное модное сообщество, на самом деле должен был стать водителем. Родители Ли Александра Маккуина — таксист и учительница обществознания — считали увлечение одного из шестерых своих детей нарядами несерьезным и непристойным для мальчика. Рональд Маккуин надеялся, что Ли пойдет по его стопам, пока сын рисовал на бумаге эскизы роскошных платьев. В результате очередного конфликта с семьей на этой почве Маккуин бросил школу и устроился в ателье Anderson & Shepherd на Сэвил-Роу. Там он набил руку на костюмах для принца Чарльза (и, поговаривают, для Михаила Горбачева!), рисуя на внутренней подкладке дорогого пиджака нецензурные надписи маркером.
«Маккуин открыл себя сам» (но это не точно!)
В трейлере документального фильма о дизайнере звучит фраза «Никто не открывал Александра Маккуина. Маккуин открыл себя сам». На самом деле с этим можно поспорить: в конце 1980-х годов Ли поступил в колледж Central Saint Martins, а в 1992 году показал выпускную коллекцию «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв» (с платьями, стилизованными натуральными женскими волосами). Если бы она не впечатлила стилиста и фэшн-редактора Изабеллу Блоу, которая выкупила наряды за 5000 фунтов стерлингов, кто знает — узнали бы мы о таланте дизайнера?
«Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило»
Изабелла была не только консультантом Ли, но и его самым близким товарищем. Именно она посоветовала использовать при создании бренда вторую часть его имени — Alexander McQueen. О своих первых шоу, наполненных драматизмом, провокацией и театральностью (он заворачивал моделей в пластиковую пленку и гримировал их под избитых женщин с синяками и кровоподтеками), Маккуин рассказывал так: «Я стремился показать журналистам то, что они не хотели видеть: голод, кровь и нищету. Смотришь на всю эту фэшн-тусовку в дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они и понятия не имеют о происходящих в мире событиях — их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение — меня это вполне устраивает. Буду знать, что пробуждаю в них хоть какие-то чувства».
Скорая популярность дизайнера была обусловлена не только его эпатажными и гротескными коллекциями, но и тем, что под каждой из них скрывались культурный, исторический и социальный подтексты. Так, показом осень-зима 1995/1996 под названием «Изнасилованная Шотландия», когда на подиум вышли девушки в свисающих окровавленных бинтах, Маккуин рассказывал о войне между шотландцами и англичанами, которая, по его словам, была геноцидом. Вместе с тем дизайнер всегда намекал на трагичные личные обстоятельства — например, на издевательства со стороны мужа своей старшей сестры Джанетт. Через несколько лет после самоубийства Маккуина она рассказала о том, что Ли подвергался жестокому сексуальному насилию с девятилетнего возраста.
«Настало время выйти из тьмы к свету»
В 1996 году президент модного конгломерата LVMH Бернар Арно предложил Маккуину позицию креативного директора Givenchy после ухода Джона Гальяно. Несмотря на то, что дизайнер продвигал свои идеи даже в чужом бренде (приглашая к участию в шоу моделей с ампутированными ногами или посыпая подиум гравием), Маккуин, как он потом признавался, «делал коллекции из-под палки». В 2001 году он ушел из модного дома, продал часть акций Alexander McQueen Gucci Group, запустил парфюмерную линейку и стал одевать знаменитостей — Бьорк, Мадонну, Уитни Хьюстон, Джерри Холл, Джулианну Мур и Сару Джессику Паркер, которая в 2006 году задала тренд на дабл-дрессинг в похожих с Маккуином нарядах из тартана.
-
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
-
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
-
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
-
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
-
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
-
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
-
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
В какой-то момент психологическое состояние дизайнера стало налаживаться — если бы не самоубийство Изабеллы Блоу в 2007 году. Психиатр Маккуина, доктор Стивен Перейра, отмечал, что у него появились симптомы смешанного тревожно-депрессивного расстройства: низкая самооценка, нарушение сна, усталость, апатия, пессимизм и беспокойство. Вернуться к работе над коллекциями ему помогла медитация и поездка в Индию, после которой Ли заявил: «Настало время выйти из тьмы к свету» (сотрудничеству с Леди Гагой, благотворительным эко-проектам, открытию дополнительных бутиков и революционным идеям — например, туфлям-броненосцам и платьям из утиных перьев).
«Позаботьтесь о моих собаках»
В 2009 году Маккуин показал женскую коллекцию «Атлантида Платона», ставшую результатом размышлений дизайнера об экологической катастрофе и конце света. Одной из сложнейших работ Ли публика аплодировала стоя, еще не зная о том, что она — последняя в карьере дизайнера. 2 февраля 2010 года Маккуин потерял последнего близкого человека в своей жизни — маму, на вопрос которой «чего ты боишься больше всего на свете» отвечал «боюсь умереть раньше тебя». Через 8 дней после смерти Джойс он повесился в своей квартире в Грин-парк в Лондоне, написав предсмертную записку «Позаботьтесь о моих собаках, простите, люблю вас. Ли». Коллеги и друзья Маккуина, которые как раз собирались на стартующие Недели моды, были потрясены смертью дизайнера настолько, что один за одним посвящали ему свои шоу. Так, на показе Betsey Johnson модель вышла с плакатом «Long Live McQueen» — фразой, которая до сих пор живет в статьях, фильмах и коллекциях преемницы Ли Сары Бертон. О том, что она значит для режиссера Иэна Бонота, можно узнать из байопика «Маккуин», который уже назвали «самым честным портретом дизайнера».
Фото: Shutterstock, metmuseum.org, архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.