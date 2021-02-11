«Простите, люблю вас, Ли»: как смерть Александра Маккуина стала самой большой потерей для модной индустрии?

«Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило»

Изабелла была не только консультантом Ли, но и его самым близким товарищем. Именно она посоветовала использовать при создании бренда вторую часть его имени — Alexander McQueen. О своих первых шоу, наполненных драматизмом, провокацией и театральностью (он заворачивал моделей в пластиковую пленку и гримировал их под избитых женщин с синяками и кровоподтеками), Маккуин рассказывал так: «Я стремился показать журналистам то, что они не хотели видеть: голод, кровь и нищету. Смотришь на всю эту фэшн-тусовку в дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они и понятия не имеют о происходящих в мире событиях — их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение — меня это вполне устраивает. Буду знать, что пробуждаю в них хоть какие-то чувства».