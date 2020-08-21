День рождения Ким Кэтролл: вспоминаем самые модные моменты сериала «Секс в большом городе»

Сегодня, в шестьдесят четвертый (даже не верится!) день рождения Ким Кэтролл — исполнительницы роли свободной и раскрепощенной Саманты Джонс, разбираемся, чему научил нас сериал «Секс в большом городе». Носить бархатные кроп-топы, платья в стиле «Великого Гэтсби», роскошные меховые манто, кепи как у грузинского таксиста, пакет из «Макдональдса» в качестве модной сумки и туфли от Manolo Blahnik. Вернувшиеся в моду 1990-е и 2000-е позволяют нам в точности копировать луки Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды, тем более, что они давно появились в коллекциях Gucci, Mugler, Vetements и Balenciaga, интерпретирующих образ «self-made woman» с Манхэттена.