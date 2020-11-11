Как Людмила Гурченко воспитала стиль советских женщин?

Людмила Марковна не признавала швейной машины, работала обыкновенной иглой и нитками. Актриса говорила: «Купишь в комиссионном идиотское платье большого размера. Сидишь, крутишь, вертишь, выходишь — все ахают! Где купила? Да так, говорю, случайно досталось, заморское… И все верили. А потом, через время, — хвать от него рукава, а вместо складок — юбку «дудочкой». И идешь как японская гейша, тюк-тюк-тюк каблучками. Фурор! А одно платье перешивала рекордное количество раз. Уж больно материал был занятный».

Этот дар биографы связывают с ее детством — в окупированном немцами Харькове у них с матерью появилась соседка по квартире Валентина Сергеевна Радченко: «У тети Вали я научилась кроить «на глаз». Без выкроек. Тетя Валя положит перед собой «материю», чик-чик — и уже через пятнадцать минут идет примерка. А я тут наготове. Держу ножницы, мел, сантиметр. Готова предвосхитить и выполнить малейшее ее желание. И мы обе в упоении мурлыкали «Большой вальс».