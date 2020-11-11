Как Людмила Гурченко воспитала стиль советских женщин?

Сегодня кинодива могла бы отметить свой юбилей — 85 лет. В день рождения Людмилы Марковны Гурченко вспоминаем, как проходила последняя съемка актрисы для «Собака.ru», и ее неповторимый стиль, на который равнялись женщины. Ведь именно Гурченко стала амбассадором образов New Look в советском союзе, и показала, как важны детали.
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Кадр из журнала «Собака.ru», 2008 год
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Наряды
Людмила Марковна не признавала швейной машины, работала обыкновенной иглой и нитками. Актриса говорила: «Купишь в комиссионном идиотское платье большого размера. Сидишь, крутишь, вертишь, выходишь — все ахают! Где купила? Да так, говорю, случайно досталось, заморское… И все верили. А потом, через время, — хвать от него рукава, а вместо складок — юбку «дудочкой». И идешь как японская гейша, тюк-тюк-тюк каблучками. Фурор! А одно платье перешивала рекордное количество раз. Уж больно материал был занятный».
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Этот дар биографы связывают с ее детством — в окупированном немцами Харькове у них с матерью появилась соседка по квартире Валентина Сергеевна Радченко: «У тети Вали я научилась кроить «на глаз». Без выкроек. Тетя Валя положит перед собой «материю», чик-чик — и уже через пятнадцать минут идет примерка. А я тут наготове. Держу ножницы, мел, сантиметр. Готова предвосхитить и выполнить малейшее ее желание. И мы обе в упоении мурлыкали «Большой вальс».
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New Look
Именно Людмила Марковна показала советским женщинам, что такое стиль New Look. После вышедшего в 1956 году фильма «Карнавальная ночь» стали шить платья не «как у Диор», а «как у Гурченко».
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Хотя свою тончающую талию она первое время считала недостатком: «С талией у меня постоянные проблемы. Помню, когда я снималась в фильме «Любовь и голуби», мне подкладывали под платье какие-то «утолстители», оборачивали в три слоя, чтоб я в кадре выглядела пополнее. После фильма в прокат многие были уверенны, что я поправилась».
Пуговицы
К деталям у Людмилы Марковные было особое отношение: когда костюм или платье становились ей неинтересны, она обычно раздавала их, но предварительно срезала пуговицы, которые использовала потом для создания других нарядов и аксессуаров.
Коллекция локального искусства
Страсть к коллекционированию — важная черта личности Людмилы Марковны. Она собирала старинны вышивки, фарфор, картины, и — большая ее гордость — предметы из уранового стекла. Из воспоминаний актрисы: «В дорогом антикварном магазине стоит часами двадцатилетняя девушка. В кармане ни гроша, а она млеет, умирает от красивых вещей. Так вот, на вторую зарплату я купила петровскую жирандоль с многочисленными бусинками, висюльками и лампочками».
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