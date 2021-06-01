Кроп-водолазка, роскошные украшения всегда и везде, летящее платье: главные атрибуты стиля Мэрилин Монро

1 июня свой день рождения празднует Мэрилин Монро. По этому поводу вспоминаем основные атрибуты стиля кинодивы: речь пойдет не только о порхающей юбке, но и о пушистый свитерах, аксессуарах, которые нужно носить даже с купальником, кроп-топах и каблуках.
Прическа и макияж
Волосы кинодивы — всецело заслуга ее стилистов. В 17 лет девушка перекрасилась из шатенки в блондинку, и больше не изменяла платиновому цвету никогда. Мэрилин — фанат тонкой подводки и красной помады. Кстати, эффекта глянцевых и пухлых губ актриса добивалась не гиалуронкой, а собственным коктейлем из помады и вазелина.
Водолазка или короткий свитер
Мэрилин носила водолазки и укороченные свитеры, обычно бланковых цветов — черного, серого и белого. Несмотря на то, что все эти вещи можно отнести к категории кроп-топов, актриса никогда не позволяла себе оголенный живот. В паре с укороченным свитером всегда шли брюки или юбка с завышенной талией (отдых за городом не считается). Кроп-водолазку бежевого цвета принято считать одной из 20 памятных вещей из гардероба Мэрилин: на аукционе Жюльен в 2010-ом году ее купили за 3 000 долларов — и это несмотря на то, что бадлон почти полностью разъела моль.
Каблуки
«Дайте девушке пару туфель на шпильках и она завоюет весь мир!» и «Не знаю, кто изобрел каблуки, но все женщины мира многим ему обязаны», — две знаменитые цитаты кинодивы, которые сейчас звучат совсем неактуально. Однако эти фразы вошли в историю и хорошо объясняют отношение Мэрилин к обуви на каблуках. Она не снимала туфли даже на отдыхе. Существует популярная байка о том, что Монро подпиливала каблук одной туфли на полсантиметра, чтобы добиться фирменной покачивающейся походки.
Летящее платье
Летящее платье — то, с чем у человека, далекого от киноиндустрии, ассоциируется Мэрилин Монро. Белоснежный наряд с с фирменным вырезом сделал для актрисы Уильям Травилла — простой портной, который, согласно голливудским слухам, продал душу дьяволу: иначе как объяснить, что все актрисы, включая Мэрилин, надевая его скудно скроенные наряды, становились кинодивами? Эпизод, когда юбка плиссированного платья благодаря потоку воздуха из вентиляционной решетки Нью-Йоркского метро взлетает вверх, сделал Мэрилин секс-символом. Повседневный платья кинодивы, конечно, попроще: но всех их украшают декольте либо фигурные вырезы-«лодочки».
Дорогие украшения
Первая о том, что «лучшая друзья девушек — бриллианты», запела как раз Мэрилин Монро. Вещи из ее коллекции украшений обсуждаются и копируются до сих пор: среди хитов — ожерелье из 44 ценных жемчужин «микимото», кулон с бриллиантом «Луна Бороды», который приносит несчастья, рубиновые подвески и золотое ожерелье с ониксами, которое актриса надевала даже с купальником.
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