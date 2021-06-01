Кроп-водолазка, роскошные украшения всегда и везде, летящее платье: главные атрибуты стиля Мэрилин Монро

Мэрилин носила водолазки и укороченные свитеры, обычно бланковых цветов — черного, серого и белого. Несмотря на то, что все эти вещи можно отнести к категории кроп-топов, актриса никогда не позволяла себе оголенный живот. В паре с укороченным свитером всегда шли брюки или юбка с завышенной талией (отдых за городом не считается). Кроп-водолазку бежевого цвета принято считать одной из 20 памятных вещей из гардероба Мэрилин: на аукционе Жюльен в 2010-ом году ее купили за 3 000 долларов — и это несмотря на то, что бадлон почти полностью разъела моль.