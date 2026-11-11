Как гранд-дама русского совриска Марина Гисич и ее дочери Яна и Александра Аркерос стали важнейшим арт+фэшн-трио Петербурга (а теперь и Парижа!)

Яна, какие хорошие новости?

Переехала на время в другую страну, а это значит, что, возможно, мой стиль немного изменится.

Что вы начали носить раньше остальных, что сделали трендом?

Не скажу, что изобрела тренд, но мой главный лайфхак — это конфисковывать вещи из маминого гардероба и миксовать их по-своему. У нее просто безумная коллекция обуви — от пар Tom Ford до культовых туфель Sergio Rossi.

Что значит быть best dressed?

Для меня best dressed — это про личную историю. Когда твоя одежда говорит за тебя еще до того, как ты откроешь рот. Хотя, честно говоря, я сама к этому только стремлюсь. Вообще я очень падкая на тренды и часто ношу определенные вещи просто потому, что они модные, даже если чувствую себя в них не на сто процентов комфортно. Но учусь балансировать!

Что носите чаще всего? Ваши мастхэвы сезона?

Мой абсолютный мастхэв — объемный пиджак с мужского плеча, а особенно из качественной плотной шерсти в темных оттенках. Обожаю сочетать его с грубыми рыбацкими сапогами и добавлять высокие гольфы — получается идеальный баланс между дерзостью и уютом.