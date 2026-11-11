Как гранд-дама русского совриска Марина Гисич и ее дочери Яна и Александра Аркерос стали важнейшим арт+фэшн-трио Петербурга (а теперь и Парижа!)

Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы рассказываем о стиле основателе галереи Marina Gisich Gallery Мариной Гисич и ее дочерей — Яны и Александры Аркерос. Обсудили с Яной и Сашей мамин деним-архив (в главных ролях индиго-джинсы Prada!), петербургских фэшн-архетипах (choose your fighter: техно-гот, гранж-интеллектуал или человек-пальто) и эклектик-диву Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе».
Гранд-дама русского совриска Марина Гисич подарила нам Виталия Пушницкого, Александра Цикаришвили и Никиту Пирумова (считаем год основания Marina Gisich Gallery точкой отсчета появления арт-рынка в Петербурге!), а своим дочерям Яне и Александре Аркерос — кутюрную коллекцию отборного фэшнвинтажа! Мечтаем увидеть Y2K-собрание Гисич в Галерее костюма Эрмитажа, а пока радуемся лукам Яны и Александры в архивном дениме Prada и остроносым лодочкам Sergio Rossi: стилизуют хоть с микросумками Vivienne Westwood и футуристичными металлик-оправами Gentle Monster, хоть с платками Hermes, надетыми в роли топа.
Яна Аркерос
Мой фэшн-лайфхак — конфисковывать вещи из маминого гардероба и миксовать их по-своему. У мамы невероятная коллекция обуви: от Tom Ford до культовых туфель Sergio Rossi, — обожаю внедрять их в свои луки. Уверена, ресейл и винтаж скоро захватят всю фэшн-индустрию: новые коллекции все чаще кажутся одноразовыми и скучными, а в старых можно найти уникальные вещи на грани арт-объекта.
Яна, какие хорошие новости?
Переехала на время в другую страну, а это значит, что, возможно, мой стиль немного изменится.
Что вы начали носить раньше остальных, что сделали трендом?
Не скажу, что изобрела тренд, но мой главный лайфхак — это конфисковывать вещи из маминого гардероба и миксовать их по-своему. У нее просто безумная коллекция обуви — от пар Tom Ford до культовых туфель Sergio Rossi.
Что значит быть best dressed?
Для меня best dressed — это про личную историю. Когда твоя одежда говорит за тебя еще до того, как ты откроешь рот. Хотя, честно говоря, я сама к этому только стремлюсь. Вообще я очень падкая на тренды и часто ношу определенные вещи просто потому, что они модные, даже если чувствую себя в них не на сто процентов комфортно. Но учусь балансировать!
Что носите чаще всего? Ваши мастхэвы сезона?
Мой абсолютный мастхэв — объемный пиджак с мужского плеча, а особенно из качественной плотной шерсти в темных оттенках. Обожаю сочетать его с грубыми рыбацкими сапогами и добавлять высокие гольфы — получается идеальный баланс между дерзостью и уютом.
Любимые стайлинг-трюки?
Мой любимый стайлинг-трюк прошлого лета — носить шелковые винтажные платки Hermès как топы, которые особенно классно смотрятся с расслабленными бэгги-джинсами.
Какой аксессуар — ваша суперсила?
Моя суперсила — кольца. Обожаю привлекать внимание к деталям, поэтому сейчас мечтаю о броском кольце Vivienne Westwood в стиле рыцарских доспехов. Увидела его у подруги и теперь хочу заполучить его в свою коллекцию, чтобы носить вообще со всем.
Вещь-дримпис, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Сейчас мое сердце полностью занято туфлями от Giuseppe Zanotti, передняя часть которых украшена серебристым скелетом рыбы. Просто произведение искусства!
Какую вещь мечтаете однажды найти, купить или унаследовать?
Мечтаю отыскать какую-нибудь сумку Dior или Fendi в гигантских азиатских винтажках — и такую, чтобы подобной ни у кого не было.
Что коллекционируете в фэшн?
Мое главное правило — обувь и украшения должны быть дорогими и качественными. А одежду можно менять от сезона к сезону. Поэтому сейчас предметы моего коллекционирования — туфли и кольца.
Кто сегодня самый крутой в русской моде?
Мне импонирует стиль Марии Червоткиной и Лены Перминовой.
Какой референс — фильм, книга, арт — больше всего повлиял на гардероб?
Как бы банально ни звучало, но фундамент моего вкуса еще в школьные года заложил сериал «Сплетница» — я до сих пор с удовольствием пересматриваю и черпаю вдохновение. Плюс: меня очень вдохновляют образы героев в «Великом Гетсби» и «Красотке»: люблю, когда в кино есть этот контраст между олдскульным шиком и дерзостью.
Три модных архетипа в Петербурге?
Во-первых, интеллектуальный гранж — длинное пальто в тандеме с неаккуратно намотанным шарфом. Во-вторых, петербургская богема в бархатных жакетах и винтажных шубах. И в-третьих, техно-готика (вспоминаем всех фэшн-икон с рейвов в K-30 и обновленном «Грибоедове»!).
Как выглядит человек, которого можно встретить только в Петербурге?
Человек в расслабленном оверсайзе, небрежно завязанном шарфе и обязательно с пленочной камерой.
Что будет модно через полгода?
Думаю, ресейл и винтаж вообще захватят всю индустрию. Во-первых, это классный способ найти что-то уникальное. А во-вторых, современные новые коллекции часто разочаровывают — они стали какими-то одноразовыми и скучными, а в старых вещах чувствуется настоящая история и характер.
Александра Аркерос
Я фанат денима самых разных фасонов и посадок (кроме скинни!), больше всего обожаю клеш с низкой посадкой и бэгги. Недавно урвала целый рейл маминых винтажных джинсов, так что мой маст-хэв на эту осень — архивные темно-синие Prada.
Саша, какие хорошие новости?
Недавно переехала в Париж, чтобы продолжить учиться — поступила на магистратуру по специальности «Креативный туризм». До того, как началась учеба обустраивалась в новой квартире и исследовала классные места в городе.
Что вы начали носить раньше остальных, что сделали трендом?
Наверное, мини-сумки. Обожаю свою малышку Vivienne Westwood, правда туда помещается только блеск для губ и дай бог карточка и ключами от дома.
Что значит быть best dressed?
Когда ты одет одновременно уместно и эффектно настолько, что все вокруг не прекращают делать тебе комплименты.
Что носите чаще всего? Ваши мастхэвы сезона?
Я фанат джинсов самых разных фасонов и посадок (кроме скинни!), больше всего обожаю клеш с низкой посадкой и бэгги. Недавно урвала целый рейл маминых винтажных джинсов, поэтому мой осенний мастхэв — темно-синяя пара Prada.
Любимые стайлинг-трюки?
Микс фактур, например, сочетание кожаных брюк с кашемировым свитером.
Какой аксессуар — ваша суперсила?
Точно очки. Причем как для зрения, так и солнцезащитные. С ними можно придать абсолютно другое настроение базовому образу. Классические солнцезащитные очки в черной оправе со мной всегда, а вот из необычных позиций обожаю свою серебристую пару Gentle Monster.
Вещь-дримпис, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Я давно мечтаю о сумке Bottega Veneta Andiamo в оттенке Pickle (соленый огурчик!). Считаю, что это вечная классика и суперудобная модель на каждый день.
Что коллекционируете в фэшн?
Сумки! Пока у меня совсем небольшая коллекция, но надеюсь с годами обзавестись ими на все случаи жизни.
Кто сегодня самый крутой в русской моде?
Мне нравится Саша Буримова и ее бренд Nextdore — вот недавно купила себе их розовый тренч и не вылезаю из него.
Лучший русский бренд (возможно, петербургский)? А мировой?
Из мировых я всегда в восторге от Chanel. Очень интересно наблюдать за тем как он трансформируется с приходом Матье Блази. Из русских лучшим я бы назвала бренд Daniil Antsiferov.
Лучший бренд всех времен и народов?
Возможно, он пока еще не появился.
Какой референс — фильм, книга, арт — больше всего повлиял на гардероб?
Я люблю пересматривать «Секс в большом городе». Там огромное количество образов для вдохновения. Я восхищена тем, как Кэрри миксует сумки, босоножки и яркую одежду в эклектичные образы, и зачастую ее стиль может натолкнуть меня на новое сочетание.
Три модных архетипа в Петербурге?
Человек в пальто. Девушка в кожаной куртке. Леди в маленьком черном платье.
Как выглядит человек, которого можно встретить только в Петербурге?
В одной руке журнал или книга из «Подписных изданий», в другой — кофе. А сам он в длинном темном пальто шагает и улыбается под дождем.
Топ лучших фэшн-бренда Петербурга?
Autentiments и Cocoshnick.
Какая эстетика недооценена прямо сейчас? А переоценена (готика vs вайттреш)?
Недооценена, на мой взгляд, готика: корсеты и кружевные элементы могут очень классно разбавить классический гардероб. А вот переоценен как раз old money. Красиво? Да. Но через этот стиль невозможно выразить себя.
Что будет модно через полгода?
Сейчас набирают популярность анималистичные принты. Замечаю, что появляется все больше вещей из кожи с выделкой под крокодила.
Александра и Яна Аркерос
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