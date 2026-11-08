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30 лучших образов гала-вечера LACMA Art+Film 2026: Ирина Шейк, Николь Кидман, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Надя Ли Коэн!

Топовое светское арт + фэшн событие ноября — ежегодный (уже пятнадцатый!) благотворительный вечер LACMA Art+Film Gala 2026 в Музее искусств Лос-Анджелеса. В роли председателей — Леонардо Ди Каприо и патрон LACMA Ева Чоу, в роли почетных гостей — режиссер «Дюны» Дени Вильнев и матриарх фотогиперреалистики Вия Целминьш, в роли верного фэшн-партнера — модный дом Gucci (после стольких лет — всегда!). 

Ким Кардашьян в Gucci
Фото: Getty Images

Ким Кардашьян в Gucci

Николь Кидман в Chanel
Фото: Getty Images

Николь Кидман в Chanel

Аня Тейлор-Джой в винтажном кутюре Pierre Cardin 1997 года
Фото: Getty Images

Аня Тейлор-Джой в винтажном кутюре Pierre Cardin 1997 года

Кайли Дженнер в бемби-кутюре Ashi Studio
Фото: Getty Images

Кайли Дженнер в бемби-кутюре Ashi Studio

Ирина Шейк в Gucci
Фото: Getty Images

Ирина Шейк в Gucci

Роузи Хантигтон-Уйатли в Gucci
Фото: Getty Images

Роузи Хантигтон-Уйатли в Gucci

Надя Ли Коэн в Gucci
Фото: Getty Images

Надя Ли Коэн в Gucci

Розе в Saint Laurent
Фото: Getty Images

Розе в Saint Laurent

Одесса Эзайон в Charles & Ron и пальто Maison Privée
Фото: Getty Images

Одесса Эзайон в Charles & Ron и пальто Maison Privée

Пэрис Хилтон в Jenny Packham
Фото: Getty Images

Пэрис Хилтон в Jenny Packham

Алекс Консани в Gucci
Фото: Getty Images

Алекс Консани в Gucci

По итогам LACMA Art+Film 2026 собрали могучий альманах гуччикора — Надя Ли Коэн учила красиво носить круизные перышки Gucci (жаль, соло — а не в дуэте с Марком Эйдельштейном!), Сара Полсон в платье с акцентным готическим воротником на максимум выкрутила ауру модного архетипа Le Snob, а Роузи Хантингтон-Уайтли без повода (надеемся!) выдала безупречную версию revenge dress.   

Эмили Ратаковски в Gucci
Фото: Getty Images

Эмили Ратаковски в Gucci

Эльза Хоск в Gucci и украшениях Leviev Jewelry
Фото: Getty Images

Эльза Хоск в Gucci и украшениях Leviev Jewelry

Сара Полсон в Gucci
Фото: Getty Images

Сара Полсон в Gucci

Эндрю Гарфилд в Gucci
Фото: Getty Images

Эндрю Гарфилд в Gucci

Сиена Миллер в Gucci и с клатчем Jimmy Choo
Фото: Getty Images

Сиена Миллер в Gucci и с клатчем Jimmy Choo

Сальма Хайек в Gucci
Фото: Getty Images

Сальма Хайек в Gucci

Паркер Поузи в Gucci
Фото: Getty Images

Паркер Поузи в Gucci

Виттория Черетти в Gucci
Фото: Getty Images

Виттория Черетти в Gucci

Soo Joo Park в Gucci
Фото: Getty Images

Soo Joo Park в Gucci

В амплуа нишевых (читай: не в Gucci!) образцово выступили бимбо-икона эпохи Николь Кидман (муза Adela выбрала парадное платье-пачку от Chanel Матье Блази!), новейшая звезда шоу Victoria's Secret Кайли Дженнер (примерила кутюр Ashi Studio в остромодном оленьем паттерне!), легенда k-pop Розе (на бис надела ваккарелловский костюм Saint Laurent!) и Аня Тейлор-Джой, которая при поддержке стилиста Ло Роуча сверкала в винтажном платье Pierre Cardin Haute Couture 1997 года.

Ning Ning в Gucci
Фото: Getty Images

Ning Ning в Gucci

Аликс Эрл в Gucci
Фото: Getty Images

Аликс Эрл в Gucci

Бриттани Сноу в архивном Ralph Lauren из коллекции весна-лето 2004 года и украшениях Buccellatti Jewelry
Фото: Getty Images

Бриттани Сноу в архивном Ralph Lauren из коллекции весна-лето 2004 года и украшениях Buccellatti Jewelry

Малин Акерман в Saint Laurent и украшениях Nicole Rose Jewelry
Фото: Getty Images

Малин Акерман в Saint Laurent и украшениях Nicole Rose Jewelry

Изабель Мэй в Gucci
Фото: Getty Images

Изабель Мэй в Gucci

Виола Дэвис в Gucci
Фото: Getty Images

Виола Дэвис в Gucci

Айрис Лоу в Amaraxmara и украшениях Repossi Jewelry
Фото: Getty Images

Айрис Лоу в Amaraxmara и украшениях Repossi Jewelry

Мэделин Петш в Georges Hobeika
Фото: Getty Images

Мэделин Петш в Georges Hobeika

Кэндис Свейнпол в Gucci
Фото: Getty Images

Кэндис Свейнпол в Gucci

Оливия Манн в винтажном Mugler
Фото: Getty Images

Оливия Манн в винтажном Mugler

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