30 лучших образов гала-вечера LACMA Art+Film 2026: Ирина Шейк, Николь Кидман, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Надя Ли Коэн!

Топовое светское арт + фэшн событие ноября — ежегодный (уже пятнадцатый!) благотворительный вечер LACMA Art+Film Gala 2026 в Музее искусств Лос-Анджелеса. В роли председателей — Леонардо Ди Каприо и патрон LACMA Ева Чоу, в роли почетных гостей — режиссер «Дюны» Дени Вильнев и матриарх фотогиперреалистики Вия Целминьш, в роли верного фэшн-партнера — модный дом Gucci (после стольких лет — всегда!).