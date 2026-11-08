30 лучших образов гала-вечера LACMA Art+Film 2026: Ирина Шейк, Николь Кидман, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Надя Ли Коэн!

Топовое светское арт + фэшн событие ноября — ежегодный (уже пятнадцатый!) благотворительный вечер LACMA Art+Film Gala 2026 в Музее искусств Лос-Анджелеса. В роли председателей — Леонардо Ди Каприо и патрон LACMA Ева Чоу, в роли почетных гостей — режиссер «Дюны» Дени Вильнев и матриарх фотогиперреалистики Вия Целминьш, в роли верного фэшн-партнера — модный дом Gucci (после стольких лет — всегда!).
Ким Кардашьян в Gucci
Николь Кидман в Chanel
Аня Тейлор-Джой в винтажном кутюре Pierre Cardin 1997 года
Кайли Дженнер в бемби-кутюре Ashi Studio
Ирина Шейк в Gucci
Роузи Хантигтон-Уйатли в Gucci
Надя Ли Коэн в Gucci
Розе в Saint Laurent
Одесса Эзайон в Charles & Ron и пальто Maison Privée
Пэрис Хилтон в Jenny Packham
Алекс Консани в Gucci
По итогам LACMA Art+Film 2026 собрали могучий альманах гуччикора — Надя Ли Коэн учила красиво носить круизные перышки Gucci (жаль, соло — а не в дуэте с Марком Эйдельштейном!), Сара Полсон в платье с акцентным готическим воротником на максимум выкрутила ауру модного архетипа Le Snob, а Роузи Хантингтон-Уайтли без повода (надеемся!) выдала безупречную версию revenge dress.
В амплуа нишевых (читай: не в Gucci!) образцово выступили бимбо-икона эпохи Николь Кидман (муза Adela выбрала парадное платье-пачку от Chanel Матье Блази!), новейшая звезда шоу Victoria's Secret Кайли Дженнер (примерила кутюр Ashi Studio в остромодном оленьем паттерне!), легенда k-pop Розе (на бис надела ваккарелловский костюм Saint Laurent!) и Аня Тейлор-Джой, которая при поддержке стилиста Ло Роуча сверкала в винтажном платье Pierre Cardin Haute Couture 1997 года.
Ning Ning в Gucci
Аликс Эрл в Gucci
Бриттани Сноу в архивном Ralph Lauren из коллекции весна-лето 2004 года и украшениях Buccellatti Jewelry
Малин Акерман в Saint Laurent и украшениях Nicole Rose Jewelry
Изабель Мэй в Gucci
Виола Дэвис в Gucci
Айрис Лоу в Amaraxmara и украшениях Repossi Jewelry
Мэделин Петш в Georges Hobeika
Кэндис Свейнпол в Gucci
Оливия Манн в винтажном Mugler
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