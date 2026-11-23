Несмотря на то, что метод-дрессинг существует с 1992 года, когда актриса Джина Дэвис вышла в платье в виде бейсбольного меча на премьеру фильма «Их собственная лига», еще недавно зарифмованные с образом персонажа наряды воспринимались как нечто интересное или как минимум виральное — во времена пресс-туров «Барби» (особенно), теннискор-эксцессов Зендаи и Ло Роуча по случаю выхода «Претендентов» (уже в меньшей степени) и victorian-slutty-луков Марго Робби, приуроченных к премьере «Грозового перевала» (с утомленным вздохом).

И дело не в том или не только в том, что образы выглядят неуместно или неестественно — просто «эта песенка стара». Звезды из раза в раз выбирают легкий путь — отказываются от фэшн-эксперимента в пользу продвижения фильма посредством примитивного косплея. По словам стилиста Маккены Грейс Молли Диксон, студия Lionsgate, дистрибьютор и ключевой продюсер кинофраншизы «Голодные игры», настолько поддерживала метод-дрессинг, что даже оплатила некоторые из образов ее клиентки.

В этом контексте очень точно высказалась главный модный критик The New York Times Ванесса Фридман: «Когда-то красная дорожка была местом, где стиль был основной идеей. Затем она стала площадкой, где звезды рекламировали себя крупным брендам, а крупные бренды — свою продукцию всем остальным. Теперь это имитация самих фильмов. В конечном итоге, это имеет очень мало общего с настоящей модой. Или, что более важно, с личной свободой воли и все более важным понятием вкуса».