26 ноября в России стартует показ фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Приквел культовой франшизы расскажет о событиях за 24 года до основного сюжета, в центре которых окажется Хэймитч Эбернети — будущий наставник Китнисс Эвердин и победитель Игр. В ожидании премьеры рассматриваем образы главных актеров с красных ковровых дорожек и выносим фэшн-вердикт метод-дрессингу (спойлер: виновны!).
Джош Хатчерсон и Дженнифер Лоуренс в Christian Dior на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Эль Фаннинг в Givenchy на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Уитни Пик в Robert Wun на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Джозеф Зада в Louis Vuitton на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Рейчел Зеглер в Zuhair Murad на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Майа Хоук в Prada на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Вечером 16 ноября в нью-йоркском Линкольн-центре прошла мировая премьера шестой части «Голодных Игр» с дресс-кодом Make Them Remember You («Заставьте их запомнить вас» — в пер. с англ.). На фиолетовой ковровой дорожке позировали не только главные актеры нового фильма, но и звезды предыдущих частей. Среди них — power couple двенадцатого дистрикта Джош Хатчерсон и Дженнифер Лоуренс в декадентском платье-халате с меховым воротником и цветочной вышивкой. А еще — увидели Элизабет Бэнкс, сыгравшую Эффи Тринкет в первых частях киновселенной, в сете из бархатного кроп-топа и кринолиновой макси-юбке Christian Siriano.
И если old-but-gold-поколение встало на защиту заявленного дресс-кода, то новички поставили шах и мат (или сдали партию?) метод-дрессингом. Эль Фаннинг сделала прямолинейную отсылку к роли юной Эффи Тринкет, надев китчевое макси-платье, расшитое пудреницами, а Маккена Грейс в крылатом Pamela Roland мимикрировала под сойку-пересмешницу (птичья тема раскрыта!).
Элизабет Бэнкс в Christian Siriano на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Маккена Грейс в кастомном Pamela Roland на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Айрис Апатоу в Erdem на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Эстер Макгрегор в Contessa Mills на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Элизабет Бэнкс и Эль Фаннинг в Marc Jacobs на афтепати в Metropolitan Club после нью-йоркской премьеры «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Уитни Пик в Schiaparelli на афтепати в Metropolitan Club после нью-йоркской премьеры «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Больше всех роль не отпускала Эль Фаннинг: звездный стилист Саманта Макмиллен одела подопечную в по-тринкетовски чудаковатое латексное платье Marc Jacobs на афтепати в Metropolitan Club после нью-йоркской премьеры, сложносочиненное пастельно-розовое Robert Wun с задвоившимся корсетом на спецпоказе ленты и бабл-гам-двойку Valentino в стиле ретро с усыпанными бабочками беретом и перчатками на лондонской премьере . От
Эффи Эль не отставала актриса Маккена Грейс, отметившаяся в столице Великобритании в кутюрном Almée Couture с пасторальным пейзажем и в архивном платье Gucci с попугаями на груди (птичья тема продолжается!).
Уитни Пик в Chanel на спецпоказе фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Лондоне
Эль Фаннинг в Robert Wun на спецпоказе фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Лондоне
Гленн Клоуз в Simone Rocha на спецпоказе фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Лондоне
Джозеф Зада в Gucci на спецпоказе фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Лондоне
Маккена Грейс в Almée Couture на спецпоказе фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Лондоне
Билли Портер в Normando на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Нью-Йорке
Несмотря на то, что метод-дрессинг существует с 1992 года, когда актриса Джина Дэвис вышла в платье в виде бейсбольного меча на премьеру фильма «Их собственная лига», еще недавно зарифмованные с образом персонажа наряды воспринимались как нечто интересное или как минимум виральное — во времена пресс-туров «Барби» (особенно), теннискор-эксцессов Зендаи и Ло Роуча по случаю выхода «Претендентов» (уже в меньшей степени) и victorian-slutty-луков Марго Робби, приуроченных к премьере «Грозового перевала» (с утомленным вздохом).
И дело не в том или не только в том, что образы выглядят неуместно или неестественно — просто «эта песенка стара». Звезды из раза в раз выбирают легкий путь — отказываются от фэшн-эксперимента в пользу продвижения фильма посредством примитивного косплея. По словам стилиста Маккены Грейс Молли Диксон, студия Lionsgate, дистрибьютор и ключевой продюсер кинофраншизы «Голодные игры», настолько поддерживала метод-дрессинг, что даже оплатила некоторые из образов ее клиентки.
В этом контексте очень точно высказалась главный модный критик The New York Times Ванесса Фридман: «Когда-то красная дорожка была местом, где стиль был основной идеей. Затем она стала площадкой, где звезды рекламировали себя крупным брендам, а крупные бренды — свою продукцию всем остальным. Теперь это имитация самих фильмов. В конечном итоге, это имеет очень мало общего с настоящей модой. Или, что более важно, с личной свободой воли и все более важным понятием вкуса».
Эль Фаннинг в Valentino на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Лондоне
Джозеф Зада в Tom Ford на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Лондоне
Уитни Пик на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Лондоне
Маккена Грейс в Gucci на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Лондоне
Джозеф Зада в Burberry на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Берлине
Уитни Пик в Chanel на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в Берлине
Но унывать рано, по крайней мере, пока метод-загипнотизированный каст разбавляет power couple 2.0 — Уитни Пик (Ленор Дав) и Джозеф Зада (Хеймитч Эбернети). Готовимся следить за их лавстори на экране, а пока наблюдаем за чередой анатомичных макси-платьев Schiaparelli, флористических флэпперов Chanel, черно-белых кроп-пиджаков Tom Ford и идеально сидящих костюмов с трензель-поясами Gucci. А где современные А-листеры учились, легендарная Гленн Клоуз преподавала: для премьеры в Великобритании кинодива выбрала хвойно-зеленое макси из коллекции Simone Rocha FW'26, дополнила его длинными кожаными перчатками, широким браслетом и выглядела просто роскошно. Возможно, вот он, метод, который нам стоит усвоить?
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