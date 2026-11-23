Анна, что значит быть best dressed?

Отвечу так: Being best dressed feels the best! Одеваться и наряжаться можно и нужно, в первую очередь, для себя, для собственного мироощущения и отличного настроения. Плюс одежда в современном мире — это язык, с помощью которого вы можете многое о себе рассказать.

Что носите чаще всего?

Ох, из-за профдеформации в модельном бизнесе длиной в 20 лет я стараюсь уходить от сезонности гардероба. Мода циклична, поэтому (и не только!) я обожаю винтаж. А еще лучше: сочетание хорошей базы и ярких ретро-акцентов. Из последних фаворитов: платья от Emanuel Ungaro и Олега Кассини (автор лучших выходов Жаклин Кеннеди, вот это я замахнулась!), найденные в Каннах. У Дмитрия же есть целая коллекция официальной и повседневной одежды от его любимого дизайнера сэра Пола Смита, которая сравнится только с коллекцией Джея Гэтсби Леонардо ди Каприо от Brooks Brothers в фильме База Лурмана. Она дополнена самыми последними творениями IANIS CHAMALIDY — ведущего фэшн-бренда «Пассажа».

Любимые бренды всех времен и народов?

Ценю хорошую базу: Comme des Garçons, COS, Sandro. Обожаю петербургских дизайнеров, в фаворитах — патриарх петербургского фэшн-авангарда Янис Чамадиди, с которым мы дружим уже много лет. А еще обувь RxB от Милы Разгуляевой — всегда искусство!