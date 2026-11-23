Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили важнейшей светской power сouple Петербурга — генеральным директором УК инвестфонда Jensen Group Дмитрием Абрамовым и моделью, основательницей ювелирного бренда Bipolar Grotesque Анной Зотовой (собрали под сводами универмага «Пассаж» хит-лист городских брендов: от IANIS CHAMALIDY и Free Age до Stas Lopatkin, RxB Shoes и Alexandra Georgieva by Krestetskaya Strochka!). Вместе с Анной обсудили великую красоту платьев Олега Кассини и костюмов от сэра Пола Смита, а также нарекли сына Дим Димыча первым амбассадором тихой роскоши поколения бета!
Дмитрий Абрамов (в тотал-луке IANIS CHAMALIDY, кедах Paul Smith, украшениях Graff и очках Tom Ford), Анна Зотова (в платье Oleg Cassini, тренче 1960-х годов из бабушкиного сундука, сапогах Massimo Dutti, украшениях Graff, Bipolar Grotesque, часах Cartier), Дим Димыч (в кардигане Tartine et Chocolat, брюках Petit Bateau и ботинках Tartine et Chocolat) и той-пудель Анри. Фото: Дмитрий Егоров
Мы знаем идеологов «Пассажа» (Galeries Lafayette у нас дома!) Дмитрия Абрамова и его жену Анну Зотову (супермодель и фаундер ювелирного бренда Bipolar Grotesque!) как важнейших эмиссаров петербургской фэшн-индустрии (уважают дарк-деконструкцию Яниса Чамалиди, арт-мюли RxBshoes и вау-кашемир Free Age Татьяны Затравиной!). А еще Абрамовы — амбассадоры олдмани-кэжуала (с младенчества приучают сына Дим Димыча к французскому трикотажу Tartine et Chocolat и Petit Bateau!) и отчаянные муталибы винтажа. Собирают редкий кутюр Emanuel Ungaro и Олега Кассини (автор лучших образов Жаклин Кеннеди!), охотятся за культовым платьем-палантином Issey Miyake Madame-T и берегут денди-корпус костюмов от сэра Пола Смита (круче разве что коллекция Brooks Brothers Джея Гэтсби в экранизации База Лурмана!).
Дмитрий Абрамов (в тотал-луке IANIS CHAMALIDY, кедах Paul Smith, украшениях Graff и очках Tom Ford), Анна Зотова (в платье Oleg Cassini, тренче 1960-х годов из бабушкиного сундука, сапогах Massimo Dutti, украшениях Graff, Bipolar Grotesque, часах Cartier), Дим Димыч (в кардигане Tartine et Chocolat, брюках Petit Bateau и ботинках Tartine et Chocolat) и той-пудель Анри. Фото: Дмитрий Егоров
Дмитрий Абрамов (в теддикорной футболке Stas Lopatkin) и Анна Зотова (в винтажном жакете Lillie Rubin) на 100-летии «Подписных изданий». Фото: Сергей Мисенко
Дмитрий Абрамов и Анна Зотова (в винтажном жакете Escada) на открытии персональной выставки Анастасии Климовой «Числа. Медитация цвета» в CHISLA Sportzal. Фото: Анастасия Большакова
Анна, что значит быть best dressed?
Отвечу так: Being best dressed feels the best! Одеваться и наряжаться можно и нужно, в первую очередь, для себя, для собственного мироощущения и отличного настроения. Плюс одежда в современном мире — это язык, с помощью которого вы можете многое о себе рассказать.
Что носите чаще всего?
Ох, из-за профдеформации в модельном бизнесе длиной в 20 лет я стараюсь уходить от сезонности гардероба. Мода циклична, поэтому (и не только!) я обожаю винтаж. А еще лучше: сочетание хорошей базы и ярких ретро-акцентов. Из последних фаворитов: платья от Emanuel Ungaro и Олега Кассини (автор лучших выходов Жаклин Кеннеди, вот это я замахнулась!), найденные в Каннах. У Дмитрия же есть целая коллекция официальной и повседневной одежды от его любимого дизайнера сэра Пола Смита, которая сравнится только с коллекцией Джея Гэтсби Леонардо ди Каприо от Brooks Brothers в фильме База Лурмана. Она дополнена самыми последними творениями IANIS CHAMALIDY — ведущего фэшн-бренда «Пассажа».
Любимые бренды всех времен и народов?
Ценю хорошую базу: Comme des Garçons, COS, Sandro. Обожаю петербургских дизайнеров, в фаворитах — патриарх петербургского фэшн-авангарда Янис Чамадиди, с которым мы дружим уже много лет. А еще обувь RxB от Милы Разгуляевой — всегда искусство!
Дмитрий Абрамов (в тотал-луке IANIS CHAMALIDY и кедах Paul Smith) и Анна Зотова в платье COS на шоу Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026. Фото: Дмитрий Многолет
Дмитрий Абрамов и Анна Зотова (в платье IANIS CHAMALIDY) на весеннем шоу РЕ:ПАССАЖ 2026. Фото: архив Собака.ru
Анна Зотова в жакете IANIS CHAMALIDY вместе с Дмитрием на открытии выставки «Третья природа» в Лахта Центре. Фото: Дмитрий Егоров
Какой аксессуар — ваша суперсила?
Кольцо Masterpiece моего бренда Bipolar Grotesque. 33 грамма серебра и зеленый турмалин. Всегда со мной, ношу каждый день и не расстаюсь. И вне всякой конкуренции — обручальное кольцо Graff.
Вещь-дримпис, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Платье-палантин Issey Miyake Madame-T. Мечта всех путешественников и кочевников! Почему-то хочу найти ее случайно, не идти в магазин намеренно.
А что любит носить Дим Димыч?
Дим Димыч — поклонник французской моды! Tartine et Chocolat, Bonpoint и Petit Bateau, первый магазин которого в Петербурге открылся в River House.
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