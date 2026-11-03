40 главных выходов CFDA 2026: Деми Мур, Джулия Фокс, Хейли Бибер, Зое Кравиц, Анна Винтур, Меган Ти Сталлион

Гигачад CFDA 2026 (без черного юмора про сентябрьский скандал на показе COS) — экс-худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло, который вместо исполнения лебединой песни забрал награду в номинации «Лучший международный дизайнер года» (в драгоценной свите Rosé, Ани Рубик, Зое Кравиц и Хейли Бибер, примеривших тотальное золото из прощальной коллекции Ваккарелло для Saint Laurent).

А что по победителям в основных номинациях? Триумфатор премии — креативный директор Diotima Рэйчел Скотт (она же — новый креативный директор Proenza Schouler!): забрала статуэтку за лучший дизайн женской одежды (идеальный апгрейд в сравнении с 2024 годом, когда Скотт стала главным фрешменом!). Аналогичной награды в мужском дизайне удостоен патриарх американской моды Ральф Лорен (бренд Ralph Lauren уже выигрывал в категории в 1996 и 2007 годах). Главной по модным аксессуарам стала ювелир Ана Хури, чьи украшения с восторгом носят Ирина Шейк, Хейли Бибер и Эмили Ратаковски.