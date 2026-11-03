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40 главных выходов CFDA 2026: Деми Мур, Джулия Фокс, Хейли Бибер, Зое Кравиц, Анна Винтур, Меган Ти Сталлион

В Нью-Йорке отгремела премия Council of Fashion Designers of America (CFDA) Fashion Awards 2026 — модный «Оскар», вручаемый Гильдией модельеров Америки главным передовикам и ролевым моделям индустрии. Подводим итоги события и разбираем главные хайлайты образов гостей CFDA (спойлер: горошек, фуксия и тотальное ваккарелловское золото!).

Rosé, Аня Рубик, Зое Кравиц и Хейли Бибер с экс-креативным директором Saint Laurent Энтони Ваккарелло (признан «Международным дизайнером года»!)
Getty Images

Rosé, Аня Рубик, Зое Кравиц и Хейли Бибер с экс-креативным директором Saint Laurent Энтони Ваккарелло (признан «Международным дизайнером года»!)

Джулия Фокс в Miss Claire Sullivan
Getty Images

Джулия Фокс в Miss Claire Sullivan

Деми Мур в кастомном GapStudio
Getty Images

Деми Мур в кастомном GapStudio 

Анна Винтур в Marc Jacobs
Getty Images

Анна Винтур в Marc Jacobs

Ники Хилтон в Alicia + Olivia
Getty Images

Ники Хилтон в Alicia + Olivia

Эстер Мак-Грегор в Thom Browne
Getty Images

Эстер Мак-Грегор в Thom Browne

Памела Андерсон в Carolina Herrera
Getty Images

Памела Андерсон в Carolina Herrera

Меган Ти Сталлион в Kim Shui
Getty Images

Меган Ти Сталлион в Kim Shui

Изабелла Деймон в Luar и Мэтт Деймон в Ralph Lauren
Getty Images

Изабелла Деймон в Luar и Мэтт Деймон в Ralph Lauren

Алекса Чанг в Tory Burch
Getty Images

Алекса Чанг в Tory Burch

Адриана Лима
Getty Images

Адриана Лима

Мона Тугаард в Lii
Getty Images

Мона Тугаард в Lii

Грейси Абрамс в Colleen Allen
Getty Images

Грейси Абрамс в Colleen Allen

Гигачад CFDA 2026 (без черного юмора про сентябрьский скандал на показе COS) — экс-худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло, который вместо исполнения лебединой песни забрал награду в номинации «Лучший международный дизайнер года» (в драгоценной свите Rosé, Ани Рубик, Зое Кравиц и Хейли Бибер, примеривших тотальное золото из прощальной коллекции Ваккарелло для Saint Laurent).

А что по победителям в основных номинациях? Триумфатор премии — креативный директор Diotima Рэйчел Скотт (она же — новый креативный директор Proenza Schouler!): забрала статуэтку за лучший дизайн женской одежды (идеальный апгрейд в сравнении с 2024 годом, когда Скотт стала главным фрешменом!). Аналогичной награды в мужском дизайне удостоен патриарх американской моды Ральф Лорен (бренд Ralph Lauren уже выигрывал в категории в 1996 и 2007 годах). Главной по модным аксессуарам стала ювелир Ана Хури, чьи украшения с восторгом носят Ирина Шейк, Хейли Бибер и Эмили Ратаковски.

Эмми Россам в Kallmeyer
Getty Images

Эмми Россам в Kallmeyer

Эллисон Дженни в Christian Siriano
Getty Images

Эллисон Дженни в Christian Siriano

Ло Роуч в Luar и украшениях Leviev
Getty Images

Ло Роуч в Luar и украшениях Leviev

Эль Фаннинг в Coach
Getty Images

Эль Фаннинг в Coach

Адут Акеч
Getty Images

Адут Акеч

Иман
Getty Images

Иман

Shaboozey в Ralph Lauren
Getty Images

Shaboozey в Ralph Lauren

Эмили Ратаковски (Эмрата)
Getty Images

Эмили Ратаковски (Эмрата) 

Нара Смит в Altuzarra
Getty Images

Нара Смит в Altuzarra

Наоми Осака в Miss Claire Sullivan и украшениях Rahaminov Diamonds Jewelry
Getty Images

Наоми Осака в Miss Claire Sullivan и украшениях Rahaminov Diamonds Jewelry

Хлоя Бэйли в Christian Siriano
Getty Images

Хлоя Бэйли в Christian Siriano

Эшли Грэм
Getty Images

Эшли Грэм

Роуз Бирн в Carolina Herrera
Getty Images

Роуз Бирн в Carolina Herrera

Кеке Палмер в винтажном Bob Mackie
Getty Images

Кеке Палмер в винтажном Bob Mackie

Нишевые мастера викторианского шика Colleen Allen во главе с выпускницей St Martins Колин Аллен (полуфиналистка LVMH Prize!) стали лучшими модными фрешменами (на красной на самом деле белой дорожке платье бренда примерила певица Грейси Абрамс!), а архитектор Питер Марино (подарил миру культовый бутик Dior в Осаке!) признан титулованной иконой стиля. 

Лила Мосс
Getty Images

Лила Мосс

Bad Gyal в Marc Jacobs
Getty Images

Bad Gyal в Marc Jacobs

Сьюки Уотерхаус в Michael Kors
Getty Images

Сьюки Уотерхаус в Michael Kors

Becky G в Carolina Herrera и украшениях Anita Ko
Getty Images

Becky G в Carolina Herrera и украшениях Anita Ko

Аштин Эрл в винтажном Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2005 года
Getty Images

Аштин Эрл в винтажном Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2005 года

Coi Leray (Бриттани Коллинз) в Marc Jacobs
Getty Images

Coi Leray (Бриттани Коллинз) в Marc Jacobs

Стелла Ханан в Simkhai
Getty Images

Стелла Ханан в Simkhai

Лили Рейнхарт в Monse
Getty Images

Лили Рейнхарт в Monse

Джун Амброуз в Marc Jacobs
Getty Images

Джун Амброуз в Marc Jacobs

Тинаши в Christopher John Rogers
Getty Images

Тинаши в Christopher John Rogers

Хлоя Миссельди в Vera Wang
Getty Images

Хлоя Миссельди в Vera Wang

Джинни Май в Carolina Herrera из коллекции осень-зима 2022 года
Getty Images

Джинни Май в Carolina Herrera из коллекции осень-зима 2022 года

Индия Мур в Diotima
Getty Images

Индия Мур в Diotima

Люпита Нионго в кастомном Gap Studio
Getty Images

Люпита Нионго в кастомном Gap Studio

Помимо дизайн-артели, на CFDA собрались супергерои американского (и не только!) best dressed: икона фэшн-кэмпа Джулия Фокса раскрыла субличность картографа в контурном платье Miss Claire Sullivan, а икона «Субстанции» Деми Мур поддержала тренд на тотал-деним луки в кастоме Gap. Главная клингерл эпохи Памела Андерсон выступила в команде Carolina Herrera: только вместо горошкового тотал-лука (как у Наоми Осака, Роуз Бирн и Becky G!) — горошковый бейби-клатч. Ну а за поп-авангард отвечала Bad Gyal и — внезапно — матриарх глянца Анна Винтур.

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