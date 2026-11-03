40 главных выходов CFDA 2026: Деми Мур, Джулия Фокс, Хейли Бибер, Зое Кравиц, Анна Винтур, Меган Ти Сталлион

В Нью-Йорке отгремела премия Council of Fashion Designers of America (CFDA) Fashion Awards 2026 — модный «Оскар», вручаемый Гильдией модельеров Америки главным передовикам и ролевым моделям индустрии. Подводим итоги события и разбираем главные хайлайты образов гостей CFDA (спойлер: горошек, фуксия и тотальное ваккарелловское золото!).
Rosé, Аня Рубик, Зое Кравиц и Хейли Бибер с экс-креативным директором Saint Laurent Энтони Ваккарелло (признан «Международным дизайнером года»!)
Джулия Фокс в Miss Claire Sullivan
Деми Мур в кастомном GapStudio
Анна Винтур в Marc Jacobs
Ники Хилтон в Alicia + Olivia
Эстер Мак-Грегор в Thom Browne
Памела Андерсон в Carolina Herrera
Меган Ти Сталлион в Kim Shui
Изабелла Деймон в Luar и Мэтт Деймон в Ralph Lauren
Алекса Чанг в Tory Burch
Адриана Лима
Мона Тугаард в Lii
Грейси Абрамс в Colleen Allen
Гигачад CFDA 2026 (без черного юмора про сентябрьский скандал на показе COS) — экс-худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло, который вместо исполнения лебединой песни забрал награду в номинации «Лучший международный дизайнер года» (в драгоценной свите Rosé, Ани Рубик, Зое Кравиц и Хейли Бибер, примеривших тотальное золото из прощальной коллекции Ваккарелло для Saint Laurent).
А что по победителям в основных номинациях? Триумфатор премии — креативный директор Diotima Рэйчел Скотт (она же — новый креативный директор Proenza Schouler!): забрала статуэтку за лучший дизайн женской одежды (идеальный апгрейд в сравнении с 2024 годом, когда Скотт стала главным фрешменом!). Аналогичной награды в мужском дизайне удостоен патриарх американской моды Ральф Лорен (бренд Ralph Lauren уже выигрывал в категории в 1996 и 2007 годах). Главной по модным аксессуарам стала ювелир Ана Хури, чьи украшения с восторгом носят Ирина Шейк, Хейли Бибер и Эмили Ратаковски.
Эмми Россам в Kallmeyer
Эллисон Дженни в Christian Siriano
Ло Роуч в Luar и украшениях Leviev
Эль Фаннинг в Coach
Адут Акеч
Иман
Shaboozey в Ralph Lauren
Эмили Ратаковски (Эмрата)
Нара Смит в Altuzarra
Наоми Осака в Miss Claire Sullivan и украшениях Rahaminov Diamonds Jewelry
Хлоя Бэйли в Christian Siriano
Эшли Грэм
Роуз Бирн в Carolina Herrera
Кеке Палмер в винтажном Bob Mackie
Нишевые мастера викторианского шика Colleen Allen во главе с выпускницей St Martins Колин Аллен (полуфиналистка LVMH Prize!) стали лучшими модными фрешменами (на красной
на самом деле белой дорожке платье бренда примерила певица Грейси Абрамс!), а архитектор Питер Марино (подарил миру культовый бутик Dior в Осаке!) признан титулованной иконой стиля.
Лила Мосс
Bad Gyal в Marc Jacobs
Сьюки Уотерхаус в Michael Kors
Becky G в Carolina Herrera и украшениях Anita Ko
Аштин Эрл в винтажном Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2005 года
Coi Leray (Бриттани Коллинз) в Marc Jacobs
Стелла Ханан в Simkhai
Лили Рейнхарт в Monse
Джун Амброуз в Marc Jacobs
Тинаши в Christopher John Rogers
Хлоя Миссельди в Vera Wang
Джинни Май в Carolina Herrera из коллекции осень-зима 2022 года
Индия Мур в Diotima
Люпита Нионго в кастомном Gap Studio
Помимо дизайн-артели, на CFDA собрались супергерои американского (и не только!) best dressed: икона фэшн-кэмпа Джулия Фокса раскрыла субличность картографа в контурном платье Miss Claire Sullivan, а икона «Субстанции» Деми Мур поддержала тренд на тотал-деним луки в кастоме Gap. Главная клингерл эпохи Памела Андерсон выступила в команде Carolina Herrera: только вместо горошкового тотал-лука (как у Наоми Осака, Роуз Бирн и Becky G!) — горошковый бейби-клатч. Ну а за поп-авангард отвечала Bad Gyal и — внезапно — матриарх глянца Анна Винтур.
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