Как меховые артизаны FURNARI переодели в свои шубы, пальто и плащи Вику Салават, Светлану Бондарчук и Снежанну Георгиеву

Объявляем 2026-й годом меха: в доказательство главные трендсеттеры не просто вернули на подиумы уже ставшие культовыми силуэты, а стали экспериментировать с формами, объемами и текстурами (вспоминаем плечистые кейпы Gucci, лохматые береты Bottega Veneta и пушистые платья-футляры Loewe!). В авангарде локальной индустрии — бренд FURNARI, который уже более десяти лет создает коллекции из натурального меха, премиальной кожи и итальянского кашемира.
Фанбазу бренда возглавляют главные российские фэшн-дивы — от журналиста Лауры Джугелии и светской гранд-дамы Светланы Бондарчук до дарк-стилиста Вики Салават и винодела со стажем Снежанны Георгиевой. Поговорили с директором по развитию FURNARI Региной Гиламовой о том, почему даже сегодня шубы создаются вручную, что происходит на пушных аукционах и какую роль в индустрии играют топ-лоты. А еще — о влиянии искусственного меха на рынок и какие тренды существуют в мире шуб прямо сейчас.
Регина Гиламова
Директор по развитию FURNARI
Сегодня клиент ищет не только материал и статус. Важны сервис, понимание образа жизни и спокойная коммуникация. В нашем сегменте нельзя просто продавать — нужно слышать клиента, понимать, где он будет носить изделие и как оно должно сидеть. Поэтому для нас так важны индивидуальные примерки, возможность пригласить конструктора и атмосфера салона, где человеку комфортно принимать серьезное решение.
FURNARI уже более 10 лет работает с натуральным мехом и кашемиром. Как за это время изменилось ваше представление о том, каким должен быть современный меховой бренд?
Я бы сказала, что за эти годы изменилось не представление о бренде, а масштаб ответственности. FURNARI с самого начала строился вокруг ручной работы, качества материалов, контроля производства и долгой жизни изделия. И за десять лет эти принципы не стали менее важными. Наоборот, мы еще сильнее убедились, что именно они отличают бренд высокого уровня от сезонной марки верхней одежды.
Для меня, как раз, современный меховой бренд — это тот, который умеет развиваться, но не теряет основу. Он может менять инструменты, усиливать онлайн-продажи, открывать новые салоны, выходить к новой аудитории, но в центре все равно должен оставаться продукт.
У нас действительно многое изменилось: в 2025 году мы открыли салон в Санкт-Петербурге, начали сотрудничать с сетью мультибрендов Babochka и запустили продажи на их сайте. Все это скорее про рост бизнеса и удобство для клиента. А сам подход остался прежним: безупречный материал, ручная работа и качество, которое не заканчивается одним сезоном.
Что сегодня является ДНК бренда FURNARI? Какие принципы остаются неизменными независимо от сезона и трендов?
Для нас все начинается с продукта. Можно много говорить о бренде, коллекциях, коммуникации, но в нашем случае главное — как сделано само изделие. Мы работаем с аукционным мехом, итальянским кашемиром, натуральным шелком, качественной фурнитурой. И для нас важно, чтобы изделие было достойным целиком, а не только снаружи. В шубе или пальто имеет значение все: как подобран мех, как построена посадка, какой подклад используется, как обработаны швы и детали.
Мода меняется, и мы тоже меняемся вместе с ней. Ищем новые силуэты, добавляем современные модели, по-новому работаем с привычными материалами. Но есть вещи, от которых мы не можем отказаться. Это качество, ручной труд и уважение к материалу. Без этого FURNARI просто не был бы FURNARI.
В основе FURNARI — ручная работа. Что именно в создании мехового изделия невозможно заменить машинным производством? И на каких этапах особенно важна работа мастера?
В работе с мехом машину можно использовать как инструмент, но она не заменяет мастера. Шуба до сих пор создается руками, и над одним изделием работает несколько специалистов: конструктор, скорняк, правщик, портной, мастера сборки.
Главное здесь — уметь видеть материал. Мех не ведет себя как обычная ткань: у каждой шкурки свой оттенок, плотность, направление ворса, пластика. Мастер должен понимать, как все это соединится в объеме, как изделие сядет на фигуру и как будет двигаться.
Поэтому ручная работа важна практически на каждом этапе: от раскладки меха и построения лекал до соединения деталей, воротника, бортов, рукавов и подола. Это редкое ремесло, где опыт невозможно заменить только оборудованием.
Собственное производство позволяет контролировать процесс создания изделия на каждом этапе. Что происходит с мехом после его покупки на аукционе и до момента, когда готовое изделие попадает в салон?
После покупки меха на аукционе работа только начинается. Сначала мы оцениваем шкурки: оттенок, густоту, направление ворса, размер и состояние мездры — кожевой основы меха. Затем раскладываем их под конкретную модель так, чтобы будущее изделие выглядело цельно, без случайных переходов и нарушенного рисунка.
После этого с материалом работают конструктор, скорняк и мастера сборки. Строятся лекала, шкурки раскраиваются и соединяются, добавляются подклад, фурнитура и отделка. Ключевые решения все равно остаются за мастером, хотя часть процессов и выполняется на специальном оборудовании. В финале мы проверяем посадку, баланс, чистоту линий и то, как изделие ведет себя в движении. Только после этого оно попадает в салон.
Есть ли в изделиях детали, которые покупатель может даже не заметить, но именно они говорят о качестве работы мастера?
Да, и часто это как раз детали, которые покупатель не рассматривает отдельно. Например, насколько ровно лежит борт, как обработан воротник, не тянет ли рукав, не утяжеляет ли подклад, сохраняет ли изделие баланс в движении.
На примерке человек может не назвать это профессиональными словами, но он сразу чувствует разницу: в одном изделии удобно, оно мягко садится и не мешает двигаться, а в другом что-то как будто не складывается. Для нас качество работы мастера как раз в этом — не только в красивом мехе снаружи, но и в ощущении, что изделие спокойно и правильно сидит на человеке.
FURNARI работает с аукционным мехом. Как устроен выбор соболя и где сегодня проходят основные торги этим мехом?
Для нас аукцион — это всегда очень ответственная работа. Потому что в подборе меха важно все: происхождение, качество всей партии, оттенок, густота, подпушь, седина, однородность. Мы смотрим не только на характеристики партии, но и на то, каким может получиться изделие: будет ли оно цельным по цвету, с глубоким оттенком, красивым в движении. В этом и есть работа с мехом — увидеть будущую шубу еще до того, как она начнет создаваться.
Основные торги соболем проходят в Санкт-Петербурге, на аукционах компании «Союзпушнина». Это одна из ключевых мировых площадок по продаже соболиного меха, и именно с таким аукционным мехом мы работаем.
На международных аукционах мех может значительно отличаться по качеству и стоимости. Какие характеристики позволяют понять, что перед вами исключительный материал?
Исключительный соболь редко определяется одним признаком. Бывает красивая седина, хороший оттенок или крупная шкурка, но по-настоящему ценный материал — тот, в котором все это совпадает. И если материал подобран точно, это сразу видно в готовой шубе.
Для нас в этом смысле очень важной стала покупка топ-лота промыслового соболя в этом году. Топ-лот — это мех, который выделяется даже среди лучших партий на аукционе. Такая покупка, конечно, требует серьезного отбора и опыта. Для бренда это показатель, что он умеет работать с материалом самого высокого уровня.
Из чего складывается стоимость действительно качественного мехового изделия помимо самого меха и ручной работы?
Когда говорят о стоимости шубы, чаще всего сразу думают о мехе. Но цена складывается не только из него. В нее входит уровень сырья, сложность отбора, работа с поставщиками, качество выделки, подкладочные материалы, фурнитура, контроль производства и время, которое занимает создание изделия. Это все то, что не всегда видно на первый взгляд, но напрямую влияет на результат. В итоге клиент платит не просто за мех, а за всю систему: происхождение материала, стабильное качество, комфорт, посадку и срок службы изделия.
Как за последние годы менялась стоимость натурального меха на российском и международном рынках? Что сегодня происходит с ценами на аукционах и как это отражается на конечной стоимости изделий?
Цены на натуральный мех растут, как и на многие другие материалы. Влияют инфляция, производство, логистика, общий спрос. При этом у соболя есть и своя логика — это редкий и всегда востребованный мех.
Лучшие партии на аукционах покупают не только российские бренды. За них конкурируют покупатели из России, Китая и Европы, и чем выше спрос, тем выше становится закупочная цена. Это напрямую влияет на стоимость готового изделия.
Для нас в такой ситуации важно не снижать требования к материалу. Можно пытаться удерживать цену за счет меха другого уровня или упрощения работы, но для нас это неправильный путь. Если мы работаем с соболем высокого уровня, качество должно оставаться таким же.
Насколько рынок натурального меха сегодня зависит от моды, а насколько живет по собственным законам?
Меховая индустрия, конечно, связана с модой. Меняются длины, силуэты, способы отделки, востребованность тех или иных фактур. Но у рынка натурального меха есть и собственные законы. Ведь это более традиционная сфера, где большое значение имеют материал, происхождение меха, мастерство и долговечность изделия.
Мне кажется, мех как раз интересен этим сочетанием. С одной стороны, в нем есть классические силуэты и рабочие приемы, которые остаются актуальными годами; с другой — рынок все равно реагирует на моду. Пожалуй, только соболь в этом смысле стоит немного отдельно. Шуба из соболя всегда воспринималась не только как модная покупка, но и как знак статуса, ценного приобретения и личного достижения.
За последние годы отношение к меху сильно менялось. Как вы воспринимаете эти изменения и какое место мех занимает в современной моде?
Отношение к меху действительно менялось, и сегодня оно разное: кто-то поддерживает натуральный мех, кто-то принципиально отказывается от него. Мы это спокойно воспринимаем.
Если говорить о нашей аудитории, для нее мех остается не случайной покупкой, а осознанным изделием, которое выбирают надолго. При этом в современной моде мех снова заметно присутствует: возвращаются объемные шубы, меховые воротники, манжеты, отделка. Поэтому он существует сразу в двух плоскостях — как часть сезонной моды и как материал, который для своей аудитории никогда не терял ценности.
Бывают ли тренды внутри меховой индустрии? Что сегодня меняется в представлении о современной шубе: силуэт, длина, фактура, способы работы с мехом?
Да, конечно. Меняется длина, силуэт, работа с деталями. Несколько лет назад чаще выбирали изделия средней длины и чуть ниже колена. Сейчас заметно вырос интерес к двум направлениям: коротким моделям для города и длинным, почти в пол, шубам для более эффектных выходов. Кроме того, возвращаются силуэты, знакомые по архивным фотографиям и старым коллекциям, но в современном прочтении. В новой коллекции это проявляется в меховых деталях, манжетах, воротниках, полупальто и сочетании меха с кашемиром.
А ощущали ли когда-нибудь конкуренцию с производителями изделий из искусственного меха? И какое у вас вообще отношение к искусственному и экомеху?
Мы не ощущаем прямой конкуренции с производителями искусственного меха, потому что это разные сегменты, разные сценарии потребления и разное отношение к покупке. Изделие из натурального меха обычно выбирают надолго. Его носят годами, хранят, реставрируют, перешивают, иногда дают ему вторую жизнь в аксессуарах или других изделиях. Искусственный мех чаще существует как более трендовая и краткосрочная покупка.
При этом мы нормально относимся к тому, что кто-то принципиально не носит натуральный мех, кожу или замшу. Это личный выбор. Нам только кажется важным не упрощать разговор об экологии. Искусственный мех тоже имеет свой след. Он часто связан с синтетическими материалами и, как правило, служит меньше.
Можете прокомментировать тренд на меховой апсайкл? Как он влияет на работу FURNARI?
Мы положительно относимся к меховому апсайклу, потому что натуральный мех действительно может получать вторую жизнь. Старую шубу редко просто выбрасывают. Потому что ее можно перешить, обновить, превратить в аксессуар или предмет для дома или использовать как меховую подстежку.
Для FURNARI это не основное направление работы, так как апсайкл требует отдельной экспертизы и отдельного процесса, а мы не стремимся объять все направления сразу. Но сама тенденция нам близка, потому что она подтверждает важную мысль: качественный натуральный мех рассчитан на долгую жизнь, а не на один сезон.
Каким вы видите настроение изделий новой коллекции FURNARI? Что они говорят о сегодняшнем направлении бренда?
В новой коллекции нам хотелось сохранить то, что для FURNARI всегда важно: хорошие материалы, ручную работу, точную посадку и достаточно спокойные силуэты, которые не устаревают за один сезон.
При этом коллекция стала современнее по пропорциям и деталям. В ней есть шубы из соболя и норки, кашемировые пальто, жакеты, парки, отдельная линия из кожи. Мы много работали с тем, как привычные материалы могут выглядеть сегодня — легче, свободнее, ближе к реальному гардеробу.
Для нас это не смена направления, а продолжение нашей линии. Мы по-прежнему делаем изделия, которые должны жить долго, но стараемся, чтобы они не выглядели оторванными от времени.
В новых моделях появляются более современные способы работы с привычными материалами. Например, меховой шарф становится частью конструкции жакета или пальто. Почему вам интересно искать такие решения?
Нам интересно, когда мех выходит за пределы классической шубы и становится частью повседневного гардероба. Не всегда есть повод надеть шубу, но меховой шарф, воротник, манжеты или палантин могут сразу изменить привычный образ. Для нас это еще и творческий процесс. Мы ищем формы, в которых мех остается ценным материалом, но звучит современнее и свободнее.
Есть ли изделия или тренды, которым FURNARI не станет следовать, даже если этого требует мода или рынок?
Мы точно не будем жертвовать качеством ради тренда. Не будем снижать требования к меху, посадке, ручной работе и уровню исполнения. Это основа бренда, и она не зависит от сезонной моды.
Если говорить о визуальных направлениях, нам сейчас не близки провокационные решения, слишком яркий цветной мех и дизайн, который спорит с природой материала. FURNARI все-таки про сдержанность, качество и долгую актуальность изделия.
Как изменилось отношение покупателей к меховой одежде за последние 10 лет? Как меняется запрос клиента FURNARI? Что сегодня люди ищут в меховой одежде помимо самого материала и статуса вещи?
Глобального изменения в отношении наших покупателей к меху я не вижу. Меняются модели, длины, детали, представление о современной шубе. Мы анализируем каждый сезон: что выбирают чаще, что стоит развивать, а что выпускать в меньшем количестве.
Но сегодня клиент ищет не только материал и статус. Важны сервис, понимание образа жизни и спокойная коммуникация. В нашем сегменте нельзя просто продавать — нужно слышать клиента, понимать, где он будет носить изделие и как оно должно сидеть. Поэтому для нас так важны индивидуальные примерки, возможность пригласить конструктора и атмосфера салона, где человеку комфортно принимать серьезное решение.
В прошлом году FURNARI открыл салон в Санкт-Петербурге. Насколько отличается петербургская аудитория от московской и что для вас было особенно интересным в работе с новым городом?
Петербург для нас оказался очень интересным именно с точки зрения отношения к верхней одежде. Здесь другой климат и другой ритм. Мы видим, что в Петербурге часто выбирают пальто, парки с меховой подстежкой и изделия из соболя. Возможно, дело в погоде, а возможно — в самом вкусе города: более сдержанном, внимательном к материалам и силуэту.
Салон на Невском проспекте, 117, открылся в июле 2025 года, и для нас это был не только новый адрес, но и новый опыт общения с аудиторией. Мы стали активнее работать с локальными партнерами — сетью мультибрендов Babochka, Собака.ru, отелем «Астория», ювелирным домом «Русская сказка». Через такие проекты мы лучше понимаем Петербург и людей, для которых создаем изделия.
Какой самый распространенный миф о натуральном мехе вам приходится развенчивать в работе с клиентами?
Один из забавных мифов связан с тем, что «седой соболь» означает «старый соболь». На самом деле седина в мехе не связана с возрастом животного. Это природная особенность окраса, как индивидуальный рисунок или отметины.
Еще иногда думают, что соболь из-за своей легкости подходит только для небольшого минуса. Но соболиная шуба может быть очень теплой и при этом оставаться легкой, мягкой, пластичной. В этом, кстати, и ценность меха: он дает тепло без ощущения тяжелой верхней одежды.
Что сложнее всего сохранить в ручном производстве, когда бренд растет?
Когда бренд растет, увеличивается нагрузка на производство, команду, закупку меха и сроки. Важно, чтобы масштабирование не привело к компромиссам, то есть не снижалось качество, не увеличивались сроки, не терялась точность ручной работы.
Для нас каждый специалист действительно важен. Конструктор, скорняк, мастера сборки, люди, которые контролируют качество, — все они влияют на итоговое изделие. Поэтому при росте бизнеса нам важно не просто производить больше, а сохранять взаимопонимание внутри команды и контроль на каждом этапе.
Насколько важна для FURNARI возможность индивидуального пошива? Что меняется в изделии, когда оно создается конкретно для одного человека?
Индивидуальный пошив для нас очень важен. Меховые изделия садятся иначе, чем обычная одежда, и у клиента могут быть свои пожелания по длине, оттенку меха или ткани, воротнику, рукаву, посадке, общей пропорции.
Для наличия мы чаще отшиваем изделия в размере 42–46, но если нужен другой размер, другая длина или более точная адаптация под фигуру, предлагаем индивидуальный пошив. В таком изделии меняется не только размер — оно создается под конкретного человека, его внешность, образ жизни и привычки. Иногда такие заказы даже становятся началом новой модели, которую мы потом развиваем дальше.
Что вы считаете хорошим сервисом в премиум-сегменте? Где заканчивается просто качественная работа с клиентом и начинается настоящий индивидуальный подход?
Для меня хороший сервис в премиум-сегменте начинается с умения слышать клиента. Не просто показать изделие, а понять, как человек живет, где он будет его носить, какая посадка и какое ощущение ему нужны.
Дальше уже важны детали: не торопить, честно сказать, если модель не подходит, предложить другую посадку или позвать конструктора. Клиент должен чувствовать, что ему помогают выбрать свое изделие, а не просто хотят что-то продать.
Среди ваших амбассадоров — Снежанна Георгиева и Лаура Джугелия. По какому принципу вы выбираете, с кем сотрудничать? Есть ли у вас амбассадор мечты? Кого больше всего хочется однажды увидеть в шубе FURNARI?
Мы не так часто работаем с амбассадорами, потому что для нас это всегда очень особенный выбор. Важно, чтобы человек совпадал с брендом по стилю, образу жизни, тому, чем он занимается и как он об этом говорит.
Со Снежанной Георгиевой, например, у нас есть понятное совпадение. Она занимается вином, а это тоже история про труд, вкус, внимание к деталям. В этом смысле нам близко то, как она относится к своему делу. С Лаурой Джугелией нам близко то, как она чувствует современную женскую аудиторию и говорит с ней без лишней дистанции.
Амбассадор мечты FURNARI — это наш довольный клиент, который с удовольствием носит изделие, ценит его качество и возвращается к бренду за новыми покупками. Для нас такая связь с клиентом особенно важна: когда вещь действительно нравится, её хочется рекомендовать близким и делиться своим опытом. Именно такое искреннее доверие мы ценим больше всего.
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