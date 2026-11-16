Как меховые артизаны FURNARI переодели в свои шубы, пальто и плащи Вику Салават, Светлану Бондарчук и Снежанну Георгиеву

FURNARI уже более 10 лет работает с натуральным мехом и кашемиром. Как за это время изменилось ваше представление о том, каким должен быть современный меховой бренд?

Я бы сказала, что за эти годы изменилось не представление о бренде, а масштаб ответственности. FURNARI с самого начала строился вокруг ручной работы, качества материалов, контроля производства и долгой жизни изделия. И за десять лет эти принципы не стали менее важными. Наоборот, мы еще сильнее убедились, что именно они отличают бренд высокого уровня от сезонной марки верхней одежды.

Для меня, как раз, современный меховой бренд — это тот, который умеет развиваться, но не теряет основу. Он может менять инструменты, усиливать онлайн-продажи, открывать новые салоны, выходить к новой аудитории, но в центре все равно должен оставаться продукт.

У нас действительно многое изменилось: в 2025 году мы открыли салон в Санкт-Петербурге, начали сотрудничать с сетью мультибрендов Babochka и запустили продажи на их сайте. Все это скорее про рост бизнеса и удобство для клиента. А сам подход остался прежним: безупречный материал, ручная работа и качество, которое не заканчивается одним сезоном.

Что сегодня является ДНК бренда FURNARI? Какие принципы остаются неизменными независимо от сезона и трендов?

Для нас все начинается с продукта. Можно много говорить о бренде, коллекциях, коммуникации, но в нашем случае главное — как сделано само изделие. Мы работаем с аукционным мехом, итальянским кашемиром, натуральным шелком, качественной фурнитурой. И для нас важно, чтобы изделие было достойным целиком, а не только снаружи. В шубе или пальто имеет значение все: как подобран мех, как построена посадка, какой подклад используется, как обработаны швы и детали.

Мода меняется, и мы тоже меняемся вместе с ней. Ищем новые силуэты, добавляем современные модели, по-новому работаем с привычными материалами. Но есть вещи, от которых мы не можем отказаться. Это качество, ручной труд и уважение к материалу. Без этого FURNARI просто не был бы FURNARI.