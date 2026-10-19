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42 лучших образа шоу Victoria's Secret: Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид, Кайли Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Эльза Хоск

Важнейшее модное шоу сезона — культовый бельевой показ Victoria's Secret с главными моделями-легендами эпохи 67. Пробы на роль ангелов прошли: дорогой друг Gloria Jeans Ирина Шейк (вышла на подиум сразу дважды!), Кайли Дженнер (дебют сезона!), сестры Хадид и икона тихой роскоши Роузи Хантигтон-Уайтли, вернувшаяся к громко-роскошным истокам Victoria's Secret спустя 16 лет.

Ирина Шейк
Getty Images

Ирина Шейк

Белла Хадид
Getty Images

Белла Хадид

Кайли Дженнер (во front row за Кайли наблюдали Тимоти Шаламе и Крис Дженнер!) И важно! На Кайли — бра, созданное в коллаборации с ювелирами Jacob & Co
Getty Images

Кайли Дженнер (во front row за Кайли наблюдали Тимоти Шаламе и Крис Дженнер!)

И важно! На Кайли — бра, созданное в коллаборации с ювелирами Jacob & Co (в центре внимания — желтый бриллиант стоимостью 22 миллиона долларов!)

Джиджи Хадид
Getty Images

Джиджи Хадид

Виттория Черетти
Getty Images

Виттория Черетти

Алессандра Амбросио
Getty Images

Алессандра Амбросио

Алекс Консани
Getty Images

Алекс Консани

Эльза Хоск
Getty Images

Эльза Хоск

Меган Ти Сталлион
Getty Images

Меган Ти Сталлион

Роузи Хантингтон-Уайтли
Getty Images

Роузи Хантингтон-Уайтли

Анок Яй
Getty Images

Анок Яй

Имаан Хаммам
Getty Images

Имаан Хаммам

Даутцен Крус
Getty Images

Даутцен Крус

Алекс Консани
Getty Images

Алекс Консани

Ирина Шейк
Getty Images

Ирина Шейк

Белла Хадид
Getty Images

Белла Хадид

Эльза Хоск
Getty Images

Эльза Хоск

Джиджи Хадид
Getty Images

Джиджи Хадид

Новейшая звезда кантри Меган Морони
Getty Images

Новейшая звезда кантри Меган Морони

Анок Яй
Getty Images

Анок Яй

Эшли Грэм
Getty Images

Эшли Грэм

Эмелин Хоаро
Getty Images

Эмелин Хоаро

Тэйт Макрэй
Getty Images

Тэйт Макрэй

Адриана Лима
Getty Images

Адриана Лима

Барбара Палвин
Getty Images

Барбара Палвин

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Матильда Гварлиани

Матильда Гварлиани

Грейс Элизабет

Грейс Элизабет

Адриана Лима

Адриана Лима

Абени Ниаль

Абени Ниаль

Девин Гарсиа

Девин Гарсиа

Барбара Палвин

Барбара Палвин

Авар Одианг

Авар Одианг

Эбби Чемпион

Эбби Чемпион

Прешес Ли

Прешес Ли

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Палома Эльсессер

Палома Эльсессер

Феличе Нова

Феличе Нова

Синди Бруна

Синди Бруна

Мин Си

Мин Си

Айрис Лоу

Айрис Лоу

Беати Принслу

Беати Принслу

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