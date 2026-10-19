42 лучших образа шоу Victoria's Secret: Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид, Кайли Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Эльза Хоск

Важнейшее модное шоу сезона — культовый бельевой показ Victoria's Secret с главными моделями-легендами эпохи 67. Пробы на роль ангелов прошли: дорогой друг Gloria Jeans Ирина Шейк (вышла на подиум сразу дважды!), Кайли Дженнер (дебют сезона!), сестры Хадид и икона тихой роскоши Роузи Хантигтон-Уайтли, вернувшаяся к громко-роскошным истокам Victoria's Secret спустя 16 лет.
Ирина Шейк
Белла Хадид
Кайли Дженнер (во front row за Кайли наблюдали Тимоти Шаламе и Крис Дженнер!)
И важно! На Кайли — бра, созданное в коллаборации с ювелирами Jacob & Co (в центре внимания — желтый бриллиант стоимостью 22 миллиона долларов!)
Джиджи Хадид
Виттория Черетти
Алессандра Амбросио
Алекс Консани
Эльза Хоск
Меган Ти Сталлион
Роузи Хантингтон-Уайтли
Анок Яй
Имаан Хаммам
Даутцен Крус
Комментарии (0)