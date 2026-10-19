42 лучших образа шоу Victoria's Secret: Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид, Кайли Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Эльза Хоск

Кайли Дженнер (во front row за Кайли наблюдали Тимоти Шаламе и Крис Дженнер!)

И важно! На Кайли — бра, созданное в коллаборации с ювелирами Jacob & Co (в центре внимания — желтый бриллиант стоимостью 22 миллиона долларов!)