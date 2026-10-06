«Где-то в ретро»: показываем вау-образы Zivert с петербургского шоу на «Газпром Арене»

Главное фэшн-шоу прошлой недели (Миучча Прада и Хайдер Акерманн, только без обид!) — стадионный концерт «Где-то в Ретро», который Zivert заботливо перевезла из Москвы на петербургскую «Газпром Арену». Живыми свидетелями гранд-перфоманса (иначе просто не назвать!) стали 60 000 человек — аншлаг, триумф и личным рекордом поп-дивы.
А среди участников отметились звездный стилист и телеведущий Александр Рогов, инфлюенсер и фаундер бьюти-салона Keep Looking Ксения Шипилова и фэшн-икона Маша Миногарова, которые примерили на себя роль моделей (а заодно и образы, отсылающие к стилю 1970-80-х!) и открыли шоу масштабным модным показом.
Zivert в тотал-луке Say No More
Одним из важнейших хайлайтов шоу стали костюмы, придуманные командой под руководством стайлинг-легенды Ксюши Смо. Специально для петербургского концерта она переработала визуальный код предыдущей постановки и создала с нуля более сотни совершенно новых образов. На протяжении всей программы Zivert сменила девять нарядов, большинство из которых было создано российскими дизайнерами. Так, fur-виртуозы Sencellerie блеснули фиолетовой макси-шубой, профи секси-платьев Say No More отвечали за бурлеск-корсет с пернатым шлейфом, а худрук State Venice Ибрагим Гатциев приготовил сет из черного кроп-свитера и пышной маси-юбки из кремовой тафты.
Кастомные аксессуары, например, шпоры для обуви и декоративное бра, разработало ювелирное ателье Milou Дины Сагидуллиной. К созданию ремню ремня для трибьюта Майклу Джексону Смо привлекла дизайнера Анатолия Никитенко, а воплотил аксессуар в жизнь Эдуард Байсаров из Ижевска. Кстати, прототипом послужил оригинальный ремень Джексона.
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