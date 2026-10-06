«Где-то в ретро»: показываем вау-образы Zivert с петербургского шоу на «Газпром Арене»

Главное фэшн-шоу прошлой недели (Миучча Прада и Хайдер Акерманн, только без обид!) — стадионный концерт «Где-то в Ретро», который Zivert заботливо перевезла из Москвы на петербургскую «Газпром Арену». Живыми свидетелями гранд-перфоманса (иначе просто не назвать!) стали 60 000 человек — аншлаг, триумф и личным рекордом поп-дивы.

А среди участников отметились звездный стилист и телеведущий Александр Рогов, инфлюенсер и фаундер бьюти-салона Keep Looking Ксения Шипилова и фэшн-икона Маша Миногарова, которые примерили на себя роль моделей (а заодно и образы, отсылающие к стилю 1970-80-х!) и открыли шоу масштабным модным показом.