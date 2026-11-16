Как Рената Литвинович стала лауреатом конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» и важнейшим петербургским амбассадором готического ар-деко?

Рената, что значит быть best dressed?

Для меня best dressed — это не обязательно самый трендовый или дорогой образ, а скорее тот, в котором чувствуется характер человека, его индивидуальность. Люблю, когда люди одеваются вне трендов, выстраивая собственный, неповторимый стиль.

Ваши мастхэвы сезона?

В осенний сезон — акцентная верхняя одежда! Сейчас в моих фаворитах двубортные пальто, плащи с воротником-стойкой и необычные головные уборы. В любимчиках — шляпка-клош в стиле 1920-х годов.

Любимые стайлинг-трюки?

Предпочитаю добавлять в свои образы акцентные головные уборы, перчатки и маски. При этом не люблю, когда лук сильно перегружен стайлингом.

Какой аксессуар — ваша суперсила?

Как дизайнер, я особенно увлечена масками. Это моя главная обсессия в мире аксессуаров: маски на один глаз или фэшн-интерпретации маскарадных аксессуаров. Почему-то такой стайлинг-трюк не особенно популярен, а если и используется, то чаще всего в максимально тривиальных вариантах. Поэтому я с радостью создаю необычные айтемы — например, маску на один глаз в духе «Убить Билла».