Как Рената Литвинович стала лауреатом конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» и важнейшим петербургским амбассадором готического ар-деко?

Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с амбассадором петербургского готиккора, основательницей бренда RELCHER и лауреатом конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026 Ренатой Литвинович: обсудили городские фэшн-архетипы (строго по Достоевскому!), тарантиновские маски и даже грядущий суперуспех ар-деко (камбэк века)!
Внезапно, Рената Литвинова есть у нас дома в Петербурге! Выпускница СПбГУПТД (та самая «Тряпка»!) Рената Литвинович — новейшее явление на готической фэшн-карте города. Год назад запустила бренд дарк-кутюра Relchér, в котором выкручивает на максимум вампирские и джекопотрошительские вайбы. «ДНК Relchér строится вокруг гиперболизированных форм и утрированных силуэтов: увеличенные плечи, акцентированные бедра, ультразатянутые корсеты». Артписы бренда Литвинович (от пиратского окклюдера до хитроскроенных корсажей!) уже осели в коллекциях певицы Глюкозы и модных инфлюенсеров Саши Теслонда и Юлии Кулик. Но все же главные амбассадоры готической дизайн-саги Литвинович — дива русского неоавангарда Мария Миногарова и Александр Горчилин, которые отпраздновали годовщину свадебной обложки Собака.ru фэшн-перформансом на шоу Собака.ru «Новые имена в моде»!
Рената, что значит быть best dressed?
Для меня best dressed — это не обязательно самый трендовый или дорогой образ, а скорее тот, в котором чувствуется характер человека, его индивидуальность. Люблю, когда люди одеваются вне трендов, выстраивая собственный, неповторимый стиль.
Ваши мастхэвы сезона?
В осенний сезон — акцентная верхняя одежда! Сейчас в моих фаворитах двубортные пальто, плащи с воротником-стойкой и необычные головные уборы. В любимчиках — шляпка-клош в стиле 1920-х годов.
Любимые стайлинг-трюки?
Предпочитаю добавлять в свои образы акцентные головные уборы, перчатки и маски. При этом не люблю, когда лук сильно перегружен стайлингом.
Какой аксессуар — ваша суперсила?
Как дизайнер, я особенно увлечена масками. Это моя главная обсессия в мире аксессуаров: маски на один глаз или фэшн-интерпретации маскарадных аксессуаров. Почему-то такой стайлинг-трюк не особенно популярен, а если и используется, то чаще всего в максимально тривиальных вариантах. Поэтому я с радостью создаю необычные айтемы — например, маску на один глаз в духе «Убить Билла».
Кто сегодня самый крутой в моде?
Лотта Волкова и Вика Салават!
Лучший русский бренд?
Конечно, RELCHER! А еще однозначно Ushatava. Работая в сфере дизайна, я осознала, какое огромное количество талантливых, стильных и гениальных фэшн-дизайнеров у нас есть, каждый из которых достоин мирового признания! В Петербурге мой топ-3 — GATE31, IANIS CHAMALIDY и Модный дом Татьяны Парфеновой.
Лучший бренд всех времен и народов?
Для меня это святая фэшн-троица: ранний Маккуин, Мюглер и Гальяно.
Вещь-дримпис, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Что угодно из архивных коллекций Александра Маккуина.
Что мечтаете однажды найти, купить или унаследовать?
Я, как фанат антиквариата, безумно мечтаю однажды заполучить в свою коллекцию какую-нибудь старинную деталь гардероба конца XIX — начала XX века.
Какой референс — фильм, книга, арт — больше всего повлиял на гардероб?
На самом деле таких референсов много. Среди главных, что отпечатались в моей памяти, — образы из аниме и манги «Нана», «Paradise Kiss» и «Ди — охотник на вампиров», фильмов «Клетка», «What a Way to Go!», «Поколение игры Doom», «Velvet Goldmine», «Королевы крика» и «Party Monster». А еще — романов и их экранизаций «Великий Гэтсби» и «Долина кукол».
Три модных архетипа в Петербурге?
Я родом не из Петербурга и даже не из России. Переехав сюда из Даугавпилса, я сразу выделила для себя типажи людей, которых прежде нигде не встречала. Они будто вышли со страниц романа «Преступление и наказание» — примерно таким я и представляла себе Раскольникова.
Сложно выделить только три: Петербург, как-никак, модная столица России. Но вот самые характерные типажи по моим наблюдениям:
- Петербургский интеллектуал — обязательно длинное пальто или плащ, широкие брюки или джинсы, объемная сумка и очки.
- Городской сумасшедший — тот случай, когда смотришь на человека издалека и не можешь понять: перед тобой бездомный или просто очень стильный человек.
- Любители винтажек (я одна из них!) — клеши, остроносые сапоги, дублёнки или шубы, кожаные куртки и множество аксессуаров.
Что будет модно через полгода?
Я уже давно увлечена эстетикой ар-деко и создаю в ней образы, поэтому однозначно могу сказать: в ближайшее время она станет трендом. Также не могу не упомянуть эстетику вестготики. Речь не о привычной нам современной интерпретации викторианской готики с черным цветом, крестами и кружевом, а о старой западной готике, в которой будут преобладать светлые оттенки, замша и некоторая небрежность.
Фото: Арина Кассиопея, Алина Шах-Ака, личный архив Ренаты Литвинович
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