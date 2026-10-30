Как художница Анастасия Климова и ее дочь Доминика стали звездами петербургского стейтмент-дрессинга

Доминика, какие хорошие новости?

Планируем новые выставки с Климовой Анастасией, готовимся к зимнему сезону, планирую много больших проектов в модельной сфере, также начала пробовать себя в чем-то новом

Что значит быть best dressed?

Это значит — чувствовать себя на все 100% и отражать свою личность через своей наряд

Что носите чаще всего? Ваши мастхэвы сезона?

Однозначно сапоги Givenchy, серые гетры и мини юбки

Что вы начали носить раньше остальных, что сделали трендом?

Джинсы и штаны на низкой посадке!

Любимые стайлинг-трюки?

Неровно застегивать рубашку, так что бы подчеркнуть талию и зону ключиц, так же завязывать волосы в пучок за 5 минут до выхода, что бы получить эффект укладки