Как художница Анастасия Климова и ее дочь Доминика стали звездами петербургского стейтмент-дрессинга

Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы рассказываем о фэшн-стиле художницы Анастасия Климовой и ее дочери, модели и фэшн-инфлюэнсера Доминики Климовой. Обсудили с Доминикой великую коллекцию it-сумок (тяжелый люкс!), мощь Saint Laurent и суперсилу образу Катрин Денев из «Дневной красавицы» Луиса Бунюэля.
Доминика и Анастасия Климовы на шоу РЕ:ПАССАЖ, апрель 2026 года. Фото: Виталий Коликов
В авангарде петербургского стейтмент-дрессинга — художница Анастасия Климова с дочерью Доминикой. На раз выводят городские точки сборки (от ярмарки совриска TRAF до премии ТОП50 Собака.ru!) на фэшн-уровень Met Gala — спасибо могучей коллекции пальто Dries Van Noten, платьев Gucci и тяжеловесных it-bags (собрали великий корпус сумок Hermes, которому позавидует Игорь Синяк, а теперь в четыре руки охотятся за архивами Chanel!).
Доминика Климова
Фэшн-инфлюэнсер и модель
Мне передалась мамина привычка коллекционировать яркие и интересные сумки — сейчас в поиске яркой винтажной Chanel! Помимо мамы, на мой фэшн-камертон оказал колоссальное влияние стиль героини Катрин Денев из «Дневной красавицы» Луиса Бунюэля, все костюмы для которой создавал лично Ив Сен-Лоран. Как и Северина Серизи, очень люблю украшения — например, сочетаю изумрудные Rolex Submariner с зелеными драгоценными браслетами.
Доминика, какие хорошие новости?
Планируем новые выставки с Климовой Анастасией, готовимся к зимнему сезону, планирую много больших проектов в модельной сфере, также начала пробовать себя в чем-то новом
Что значит быть best dressed?
Это значит — чувствовать себя на все 100% и отражать свою личность через своей наряд
Что носите чаще всего? Ваши мастхэвы сезона?
Однозначно сапоги Givenchy, серые гетры и мини юбки
Что вы начали носить раньше остальных, что сделали трендом?
Джинсы и штаны на низкой посадке!
Любимые стайлинг-трюки?
Неровно застегивать рубашку, так что бы подчеркнуть талию и зону ключиц, так же завязывать волосы в пучок за 5 минут до выхода, что бы получить эффект укладки
Какой аксессуар — ваша суперсила?
Мои часы Rolex Submariner зеленого цвета в сочетании с зеленым браслетом
Вещь-дримпис, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Бриллиантовые сережки в форме капли.
Что коллекционируете в фэшн?
Мне передалась мамина привычка коллекционировать яркие и интересные сумки. Мечтаю заполучить большую архивную сумку Chanel яркого цвета!
Кто сегодня самый крутой в моде?
Однозначно кутюрье Кирилл Раневский. Еще из русских брендов мне нравится Rimarka, а мировой хедлайнер — безусловно, Saint Laurent с его культовыми вневременными коллекциями.
Какой референс — фильм, книга, арт — больше всего повлиял на гардероб?
На восприятие мира моды и моего гардероба сильно повлиял фильм «Дневная красавица»: культовая кинокартина Луиса Бунюэля, где все костюмы для героини Катрин Денев создавал лично Ив Сен-Лоран.
Доминика Климова вместе с кутюрье Кириллом Раневским на шоу Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026, октябрь 2026 года. Фото: Анастасия Большакова
На Анастасии шляпа R13, пальто Ushatava (купленное специально для бесконечной лестницы Парижской оперы), колье Mizuki, кольца Casato и Nikos Koulis, сумки Hermes
Доминика Климова на открытии бутика IDOL, август 2026 года. Фото: Анастасия Большакова
Три модных архетипа в Петербурге?
Old money, sport chic и comfy chic!
Как выглядит человек, которого можно встретить только в Петербурге?
В пальто, сапогах, с большим черным зонтом и идеальной укладкой!
Что будет модно через полгода?
Бургунди, сливовый и темно-фиолетовый оттенки, а также гладкая и змеиная кожа в элементах одежды и аксессуарах.
Топ-3 лучших фэшн-бренда Петербурга?
Ugly sweater club, Animavestra и JM Studio.
Доминика Климова на открытии террасы отеля SO, май 2026 года. Фото: Елизавета Медунецкая
Доминика Климова говорит «да» остромодной сумке-ракушке Shell на презентации бренда Coccinelle, март 2026 года. Фото: Анастасия Большакова
На Анастасии — бедуинский шлем (куплен в Египте при полудетективных обстоятельствах в конце 1990-х и с тех пор часто носится). Платье, юбку и халаты ручной работы из винтажных тканей, шелка и икатов сделала для своего бренда Ana Unique Ирина Рогинская. Тирольский фартук приехал из Баварии и оттеняет кольцо Casato из коллекции Daphne
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