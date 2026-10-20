Как Юлия и Арина Матвиенко стали важнейшими фэшн-героинями Петербурга — сразу в двух поколениях!

Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с фэшн-дивой Юлией Матвиенко — обсудили грядущее открытие гранд-бутика JM Studio на набережной Фонтанки (уже в конце октября!), вещи-фавориты осеннего сезона, а также стиль дочери Арины Матвиенко (друг концепт-стора DayNight!).
На неоклассицистической стрелке дома Германского посольства фэшн-дива Юлия Матвиенко с дочерью Ариной once again доказывает (сразу после файв-о-клок ти в ротонде отеля «Астория»!), что академичные пиджаки и плащи — петербургская база
Юлия Матвиенко — вечная ценность петербургского Best Dressed! Глава бренда точеных жакетов и идеальных вечерних платьев JM Studio ежегодно выводит благотворительный прием в Эрмитаже на эпический white-tie-уровень, а еще стабильно приводит в восторг весь Петербург безупречными луками в Prada, Bottega Veneta и Magda Butrym. В новом сезоне Best Dressed выступает в дуэте с дочерью Ариной (она же — важнейший амбассадор JM Studio!): в унисон провозглашают главными городскими маст-хэвами образцово-скроенные двубортные жакеты и восхитительно (читай: по-сен-лорановски!) шуршащие бежевые плащи. Важно: уже в конце октября ждем новый бутик JM Studio на набережной Фонтанки — по соседству с галереей совриска KGallery Кристины Березовской!
Юлия, что значит быть best dressed?
Для меня это значит выглядеть уместно, но с характером и с намеком на собственную историю.
Вещь, без которой не представляете собственный гардероб?
Чаще всего ношу жакеты — дополняю их сезонными мастхэвами: например, меховым воротником или юбкой из кожи с актуальным тиснением под крокодила.
Юлия, вы — основательница петербургского бренда JM Studio! Какие хорошие новости?
Заканчиваем ремонт в новом пространстве с собственным конструкторским бюро — расположено на набережной Фонтанки, рядом с галерей совриска KGallery Ксении Березовской. Планируем техническое открытие на конец октября.
Личные бренды-фавориты?
Зависит от настроения! Люблю The Row, Saint Laurent, Bottega Veneta и Alaia. А в Петербурге — конечно, JM Studio!
Бренд-хедлайнер года?
Chanel Матье Блази.
Какой аксессуар — ваша суперсила?
Аксессуар как суперсила — это улыбка и хорошая укладка!
Юлия Матвиенко в жакете JM Studio позирует в парадных коридорах отеля «Астория»
Для фэшн-шоу «Новые имена в моде» — 2026 Юлия Матвиенко стилизовала блузу JM Studio с брюками Maison Margiela, шарфом Celine и сумкой Bottega Veneta
Юлия Матвиенко в платье Magda Butrym на благотворительном приеме в Эрмитаже
Вещь-дримпис, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Вещи от Фиби Файло в эпоху ее работы в Céline.
А что любит носить Арина? Следует вашим фэшн-советам?
Арина сама прекрасно с справляется выбором фэшн-образов, она — дорогой друг важнейшего петербургского концепт-стора DayNight.
Место силы в Петербурге?
Финский залив.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!)?
Спокойствие.
Без чего никогда не выходите из дома?
Без телефона.
Что сейчас читаете?
«Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких.
Юлия Матвиенко в тотал-образе Ranevsky Кирилла Раневского на шоу Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025
Юлия Матвиенко на юбилейной выставке «Симфония 50. Царская сказка» Петра Аксенова в Музее Фаберже
Юлия Матвиенко на 100-летии книжного магазина «Подписные издания»
Юлия Матвиенко на юбилейном вечере Дианы Вишневой в БДТ
Комментарии (0)