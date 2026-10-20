Как Юлия и Арина Матвиенко стали важнейшими фэшн-героинями Петербурга — сразу в двух поколениях!

Юлия, что значит быть best dressed?

Для меня это значит выглядеть уместно, но с характером и с намеком на собственную историю.

Вещь, без которой не представляете собственный гардероб?

Чаще всего ношу жакеты — дополняю их сезонными мастхэвами: например, меховым воротником или юбкой из кожи с актуальным тиснением под крокодила.

Юлия, вы — основательница петербургского бренда JM Studio! Какие хорошие новости?

Заканчиваем ремонт в новом пространстве с собственным конструкторским бюро — расположено на набережной Фонтанки, рядом с галерей совриска KGallery Ксении Березовской. Планируем техническое открытие на конец октября.

Личные бренды-фавориты?

Зависит от настроения! Люблю The Row, Saint Laurent, Bottega Veneta и Alaia. А в Петербурге — конечно, JM Studio!

Бренд-хедлайнер года?

Chanel Матье Блази.

Какой аксессуар — ваша суперсила?

Аксессуар как суперсила — это улыбка и хорошая укладка!