Лучшие выходы гостей финала конкурса «Новые имена в моде» — 2026

Какие хорошие новости: Наконец-то началась мое любимое время года. Я очень плохо переношу жару и тепло вообще поэтому с приходом осени словно выдыхаю. Мне нравится свежий воздух, возможность надеть любимое пальто и просто гулять без ощущения, что солнце и духота высасывают все силы.

Бренд-хэдлайнер года: Prada. Здесь есть тот микс иронии и точности кроя, которого больше я не нахожу ни в одном другом бренде.

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Однозначно книга. Активное чтение стало для меня открытием 2026 года. Сейчас я читаю в любую свободную минуту.

Без чего никогда не выходите из дома: Во-первых, моя собака. За два года она, к сожалению, так и не научилась оставаться одна, поэтому теперь мы практически всегда вместе. Во-вторых, ноутбук. Ценю возможность в любой момент экстренно закрыть задачу, где бы я ни был. В-третьих, книга. Потому что иногда нужно немного тишины.

Место силы в Петербурге: Таврический сад. Особенно осенью и зимой, когда становится меньше людей.

Что сейчас читаете: Сейчас я читаю две книги параллельно: в четные дни — «Атомные привычки» Джеймса Клира, а в нечетные — «Маркетинг, ориентированный на рынок» Жан-Жака Ламбена.