Лучшие выходы гостей финала конкурса «Новые имена в моде» — 2026

В Особняке Мясникова прошел показ финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2026, где мы чествовали лучших молодых дизайнеров со всей России. Засвидетельствовать рождение сверхновых собрался отборный guest list — директора по маркетингу Rendez-Vous Алины Миевой в твиде Chanel и фаундера галереи Maison25 Евгении Сероусовой в плиссировках Issey Miyake до фэшн-инфлюенсера Елизаветы Гусевской в бемби-жакете Jean-Charles de Castelbajac. Выбрали самых классно одетых гостей, а заодно узнали об их брендах-фаворитах, вещах-талисманах и не только.
Собака.ru благодарит Rendez-Vous, генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026.
Юлия Матвиенко
основатель бренда JM Studio
На Юлии: блуза JM STUDIO, брюки MAISON MARGIELA, шарф CELINE, сумка BOTTEGA VENETA
Какие хорошие новости у JM Studio: Заканчиваем ремонт в новом пространстве рядом с KGallery. Планируем техническое открытие на 20-е числа октября.
Бренд-хэдлайнер года: Chanel.
Место силы в Петербурге: Финский залив.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Спокойствие.
Без чего никогда не выходите из дома: Без телефона.
Что сейчас читаете: «Трудно быть богом», Стругацкие.
Алина Миева
директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous и основатель бренда Lumique
На Алине: платье-пальто CHANEL, сумка CHRISTIAN DIOR, туфли AMINA MUADDI
Бренд-хэдлайнер года: Lumique.
Место силы в Петербурге: Побережье Финского залива. На выходных как раз поеду в Комарово.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Любопытство. Способность продолжать удивляться, интересоваться и открывать новое.
Без чего никогда не выходите из дома: Без ежедневника.
Что сейчас читаете: «Котлован» Андрея Платонова.
Ксения Гощицкая
креативный директор Собака.ru
На Ксении: винтажные брюки ESCADA, свитер «неизвестного, но очень пушистого происхождения»
Какие хорошие новости: Проснуться — уже очень хорошая новость.
Бренд-хэдлайнер года: Для меня то, что делают Микеле в Valentino и Вакарелло в Saint Laurent.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Здоровая менталка.
Без чего никогда не выходите из дома: Без ключей и денег.
Место силы в Петербурге: У сфинксов возле Академии художеств.
Что сейчас читаете: «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург.
Евгения Сероусова
основатель галереи Maison25
На Евгении: топ ISSEY MIYAKE, юка AUTENTIMENTS, сумка ADERERROR
Какие хорошие новости: Завтра у нас открывается фантастическая выставка Максима Лунского «Неустойчиво присутствие» в галерее Maison25. Очень актуальный проект о состоянии, в котором мы сегодня существуем: между присутствием и исчезновением, устойчивостью и хрупкостью, реальностью и тем, что в любой момент может измениться.
Бренд-хэдлайнер года: Lime всех сожрал.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Claude. А еще — кулон в виде серебряной ложки с черной икрой от Loewe (талисман, заряжающий на жирную жизнь!).
Без чего никогда не выходите из дома: Без хорошего настроения. Уже могу себе его позволить.
Место силы в Петербурге: Остается моим световым домом с искусством на Английской набережной.
Что сейчас читаете: Рэпчик (шучу). Дома читаю «Теорию кино» Михаила Ямпольского, а мои pocketbooks в поездах Петербург-Москва — «Врачи-убийцы» Мишеля Саймса и «Письма к невесте» Зигмунда Фрейда.
Юлия Машнич с дочерью Зинаидой Петриковой
директор отдела моды и стиля жизни Собака.ru
На Юлии: костюм OLA OLA, сумка CHRISTOPHER KANE; на Зинаиде: юбка ALAIA, жакет MARTINE SITBON.
Какие хорошие новости: Мы все их ждем.
Бренд-хэдлайнер года: «Богема Ленинград».
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Главная вещь года — снова не вещь.
Без чего никогда не выходите из дома: Без личного бестиария: эмалированной свинки Tiffany и серебряной летучей мыши SØLV x Александра Гарт.
Место силы в Петербурге: Сквер Эйлера.
Что сейчас читаете: «Перемещенное лицо» Марии Степановой и «Книги Якова» Ольги Токарчук.
Елизавета Гусевская
фэшн-инфлюенсер и фаундер винтажного магазина Comme une fille
На Елизавете: жакет JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, юбка и блуза ВИНТАЖ, туфли MAISON MARGIELA, сумка SIMONE ROCHA
Какие хорошие новости: Начала пить антидепрессанты.
Бренд-хэдлайнер года: KidSuper.
Место силы в Петербурге: «Подписные издания».
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Искусство. Я очень много покупала в этом году.
Без чего никогда не выходите из дома: Бальзам для губ.
Что сейчас читаете: «Дэнс, дэнс, дэнс», Харуки Мураками.
Леонид Алексеев
основатель бренда House of Leo
На Леониде: тотал-лук HOUSE OF LEO, кошелек-кулон MAISON MARGIELA
Бренд-хэдлайнер года: Ilya Migmoon, а из мировых — Celine.
Место силы в Петербурге: Прямо сейчас двор Hideout.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Гигантская сумка.
Без чего никогда не выходите из дома: Вообще, я часто практикую обратное — оставить всё дома и попытаться не умереть. Но если серьезно, то я никогда не выхожу из дома без документов, потому что я люблю спонтанно куда-то уехать.
Что сейчас читаете: Начался учебный год, поэтому всё свое время я посвящаю педагогической литературе. Это сложно и не очень увлекательно, но я стараюсь.
Глаша Гурьянова
визажист и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода»
На Глаше: платье LOUTIQUE
Бренд-хэдлайнер года: В этом году очень классно себя показал дизайнер Дмитрий Шипулин.
Место силы в Петербурге: Мой дом.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Тест на беременность.
Без чего никогда не выходите из дома: Без телефона.
Что сейчас читаете: «Кентервильское привидение» Оскара Уальда.
Ирина Оганова
писательница
На Ирине: жакет MAISON MIHARA YASUHIRO, галстук HERMES, рубашка HERMES, ремень HERMES, джинсы ВИНТАЖ
Какие хорошие новости: Я стала членом Союза писателей России.
Место силы в Петербурге: В Петербурге я люблю абсолютно всё. Любую забегаловку.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Диван на даче, на который я ложусь и пишу.
Что сейчас читаете: Ничего. Я не могу читать, когда пишу.
Ольга Гинзбург
основатель бренда Ola Ola
На Ольге: тотал-лук OLA OLA
Какие хорошие новости у Ola Ola: Готовим переезд в новое пространство.
Бренд-хэдлайнер года: Для меня всегда Ola Ola. А из мировых обожаю — ERD.
Место силы в Петербурге: Мой дом.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Камарбанд.
Без чего никогда не выходите из дома: Без горы каких-то пакетов. Даже сейчас они дожидаются меня в машине.
Что сейчас читаете: «Не кричите на детей!», Даниэле Новара.
Полина Шевцова
редактор отдела моды Собака.ru
На Полине: блуза AUTENTIMENTS, юбка PRADA, туфли DSQUARED2, клатч ВИНТАЖ
Какие хорошие новости: В честь старта сезона bratya karamazovy autumn решилась претворить в жизнь идею блога о православной архитектуре: базовый минимум — аудит путевых воспоминаний, роскошный максимум — вечное знание устройства иконостаса (покидает меня всякий раз при пересечении пределов Архангельской и Вологодской областей).
Бренд-хэдлайнер года: Однозначно Daniil Antsiferov, чьи юбки втридорога перепродает Ким Кардашьян.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Платочек (в диапазоне от бабушкиного Hermes до арт-пасторального Qari Qris) — ношу в сумке как верный признак темных двадцатых и сформированных лобных долей.
Без чего никогда не выходите из дома: Хотела бы никогда не выходить из дома без ключей, паспорта и карточек, но пока что только до. А вот моя винтажная сумка Miu Miu — стабильно как чугунный чайник Печорина.
Место силы в Петербурге: Вчера и навсегда (особенно после хтонической микосъемки Федора Хиросигэ для октябрьского номера Собака.ru!) — приморские дома на курьих ножках.
Что сейчас читаете: Я бодро поучаствовала в посмертной распродаже Individuum, поэтому сейчас читаю яркие вспышки сознания Эдички Лимонова, собранные в его последней книге «Старик путешествует». А еще ко мне вот-вот приедет «История России в 14-ти бутылках водки», которую планирую осилить залпом (и не чокаясь) накануне экранизации Федора Кудрявцева.
Влад и Анна Прахты
основатели брендов Arny Praht и At Ease
На Анне: рубашка VAN LAACK, пиджак YVES SAINT LAURENT, брюки TRUE RED, ботинки MAISON MARGIELA, сумка и пояс ARNY PRAHT; на Владе: пиджак ВИНТАЖ, лонгслив AT EASE, брюки HUMANIST, ботинки GUCCI, украшения MOZI J
Какие хорошие новости:
Анна: Повод, по которому мы сегодня собрались: большое количество талантливых ребят и красивых коллекций.
Влад: И тот факт, что не смотря на сложные года для моды, этому есть место и время.
Бренд-хэдлайнер года:
Анна: Мне кажется, один из самых интересных запусков года — State Venice Ибрагима Гатциева. И дело не только в одежде, а в самом Ибрагиме: мне очень нравится его подход, он умеет создавать визуальный мир, формировать вокруг него желание и превращать эстетику в коммерчески понятный продукт.
Влад: Мне интересно наблюдать, сможет ли State Venice стать не просто громким запуском, а новым устойчивым российским фэшн-брендом.
Главная вещь года (и не только про одежду):
Хором: Магний Хелат
Без чего никогда не выходите из дома:
Анна: Без внутреннего ощущения, что сегодня случится что-то интересное.
Влад: Без рулетки — мы все время что-то строим
Место силы в Петербурге:
Анна: Набережная Заячьего острова.
Влад: Приморское шоссе. Недавно я проехал 250 км за один день на велосипеде, этот факт придает мне силы.
Что сейчас читаете:
Анна: «Искусство из ничего» Рика Рубена.
Эльмира Тулебаева
стилист
На Эльмире: футболка BORIS BIDJAN SABERI x MASSIVE ATTACK
Какие хорошие новости: Начала работать с Олесей Иванченко. Плюс: наконец-то мое акне в ремиссии.
Бренд-хэдлайнер года: Saint Laurent by Энтони Ваккарелло.
Место силы в Петербурге: Фонарные бани, БДТ и «Дом Радио».
Без чего никогда не выходите из дома: Без чехла для кап и наушников.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Здоровье!
Айгуль Давлетова
фэшн-инфлюенсер
На Айгуль: платье MESH'N'FLESH, туфли BIOGRAPHY BY ENGELS-STRIJBOL, маска HANDMADE
Какие хорошие новости: Переехала в квартиру мечты с высокими потолками, красивым балконом и паркетом-елочкой. А ещё совсем скоро еду в любимую Грузию.
Бренд-хэдлайнер года: Мне сложно выделить одного хэдлайнера, поэтому вот несколько моих фаворитов: «Богема Лениград», Rel Cher, Siniy Vsadnik и Planta Rosa.
Главная вещь года (и мы не только про одежду): Подвеска Otrazhenie, которая сильно запала мне в душу, хотя еще даже не успела выйти в продажу.
Без чего никогда не выходите из дома: Без карандаша для губ, расчески и, конечно, телефона.
Место силы в Петербурге: Я так люблю Петербург и его природу, что мне сложно выделить какое-то одно место. Особенно люблю сады и парки, например, Шуваловский.
Что сейчас читаете: Я фанатка «Сумерек» еще со времён выхода первого фильма. Но только этой осенью наконец добралась до книг — сейчас читаю уже третью часть.
Анастасия Климова
художница
На Анастасии: пальто MONOCHROME, свитшот UNDERCOVER, брюки CHRISTIAN DIOR
Бренд-хэдлайнер года: Undercover и Ushatava.
Место силы в Петербурге: Середина Троицкого моста.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Подиумное платье Dolce&Gabbana.
Без чего никогда не выходите из дома: Без ключей от дома.
Что сейчас читаете: Сегодня читала оригинал «Повести временных лет».
Алексей Осипчук и Дарья Попова
основатель студии Park By Osipchuk и психолог
На Алексее: футболка ERD, жакет MARNI, брюки RAG&BONE, ботинки DR. MARTENS
На Дарье: платье AJE
Бренд-хэдлайнер года:
Дарья: Self-Portrait
Главная вещь года (и мы не только про одежду!):
Алексей: Голова. Желательно с мозгами.
Без чего никогда не выходите из дома:
Дарья: Без пуделя Яши.
Алексей: Без электронки.
Что сейчас читаете:
Алексей: Только что дочитал «Стену» Сартра.
Кирилл Раневский
основатель бренда Ranevsky и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»
На Кирилле: жакет USHATAVA, брюки NAMELAZZ, топ LIME, казаки SAINT LAURENT
Бренд-хэдлайнер года: Ranevsky.
Место силы в Петербурге: Чайная гостиная в «Астории».
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Сумка-белка Christian Dior.
Без чего никогда не выходите из дома: Без телефона.
Роман Зимогорский
основатель бренда Zimogorskiy и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»
На Романа: свитер NO NAME, юбка NO NAME, сумка UNDERCOVER, очки KUB0RAUM
Какие новости у бренда: Человек предполагает, Бог располагает. Совсем недавно вышла совместная капсула с KM20. Продолжаем постепенно работать над коллекцией, надеемся, что получится выпустить к Новому году. Плюс: скоро к списку выходов в Zimogorskiy прибавится одна невеста.
Бренд-хэдлайнер года: Undercover.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Юбка Prada.
Без чего никогда не выходите из дома: Без зажигалки.
Место силы в Петербурге: Чернышевская, а точнее — Басков переулок.
Анна Зотова и Дмитрий Абрамов
модель, худрук ювелирного бренда Bipolar Grotesque и генеральный директор УК инвестфонда Jensen Group и торгового дома «Пассаж»
На Анне: платье COS, сапоги MASSIMO DUTTI, винтажная сумка SACHA, часы CARTIER; на Дмитрии: тотал-лук IANIS CHAMALIDY, кеды PAUL SMITH
Какие хорошие новости: Шесть зубов у Дим Димыча, грандиозный RE:PASSAGE через пару дней и новый заказ-вызов в ювелирном ателье Bipolar Grotesque.
Бренд-хэдлайнер года: Petit Bateau — французский бренд детской одежды, первый магазин которого в Петербурге открылся в River House. У нас сейчас такой период. И, конечно, Ianis Chamalidy — поставщик наших family looks на многих мероприятиях.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!):
Анна: 150-летняя гравюра Куниёси из альбома о 47 ронинах, которую я подарила Дмитрию на прошлый день рождения.
Без чего никогда не выходите из дома:
Дмитрий: Без обручальных колец Graff.
Анна: А я еще и без 33-грамового солитера Bipolar Grotesque.
Место силы в Петербурге: Главный штаб Эрмитажа. А точнее — четвертый этаж.
Что сейчас читаете:
Анна: «Александр Сокуров. Мастер-класс: одно занятие в школе "Сеанс"»
Дмитрий: «Дар» Набокова. И по очереди читаем вслух «Сказку о царе Салтане» Пушкина.
Мария Туева
стилист по волосам и основатель бренда Hairpin.mt
На Марии: платье NEEGOOSH, винтажные босоножки CHRISTIAN DIOR, сумка CHLOE
Какие хорошие новости: Я открыла салон Tueva Archive в сердце Петербурга — в доме спроектированном М. А. Сонгайло по адресу 5-я Советская, 4.
Бренд-хэдлайнер года: RelCher.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Урвала редкую винтажную сумочку YSL Mombassa с серебряной ручкой.
Без чего никогда не выходите из дома: Без своих колец Lotophag — это мои талисманы.
Что сейчас читаете: «Эпоха надзорного капитализма». Не первой свежести, но по-прежнему актуальна».
Артем Злобин
режиссер
На Артеме: казаки BEFREE x GOSHA KARTSEV, брюки BEFREE x GOSHA KARTSEV, топ ISSEY MIYAKE, сумка ВИНТАЖ
Какие хорошие новости: В этом сезоне будет несколько важных премьер. В Петербурге вместе с povod.ovod мы планируем показать два спектакля — один в режиссуре Насти Паутовой, а второй делаю я.
Бренд-хэдлайнер года: House of Leo.
Место силы в Петербурге: Чернышевская.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Джинсы.
Без чего никогда не выходите из дома: Без пачки сигарет.
Что сейчас читаете: Книгу, по которой я буду делать спектакль. Она связана с модой — больше не могу сказать.
Ксения Прихотько
Комикесса и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в номинации «Мода»
На Ксении: платье из коллекции ECLIPSE победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2026 Евы Татаржинской
Бренд-хэдлайнер года: Стабильно My812.
Место силы в Петербурге: Всё зависит от потребностей. Среди любимых — Casper, Елагин остров, Таврический сад, Aster и библиотеки.
Без чего никогда не выходите из дома: Без очков, чтобы видеть. И без наушников, чтобы, если что, не слышать.
Что сейчас читаете: Планирую перечитать «Автобиографию красного» Энн Карсон.
Ярослава Попова
режиссер
На Ярославе: брюки (комбинезон) JEAN PAUL GAULTIER, жакет ВИНТАЖ, головной убор КИРИЛЛ ТРИ ДВОЙКИ, винтажная сумка GUCCI, туфли KAREN MILLEN
Какие хорошие новости: Возможно, это уже не совсем новость, но я все еще под впечатлением от того, что в моей жизни появился щенок. Моя большая радость и эмоциональное открытие.
Бренд-хэдлайнер года: Дизайнер Илья Мигмун.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Не вещь, но главное приобретение года — мой щенок. Хотя, скорее, это он мной владеет.
Без чего никогда не выходите из дома: Без телефона и жвачки.
Место силы в Петербурге: Карельский перешеек. Люблю Петербург, но настоящее место силы для меня в лесу за городом.
Что сейчас читаете: «Хлеб Ангелов» Патти Смит.
Дмитрий Колпашников
стилист
На Дмитрии: брюки СТАНИСЛАВ ЧУРАКОВ, жилет, сумка, обувь — всё PRADA
Какие хорошие новости: Наконец-то началась мое любимое время года. Я очень плохо переношу жару и тепло вообще поэтому с приходом осени словно выдыхаю. Мне нравится свежий воздух, возможность надеть любимое пальто и просто гулять без ощущения, что солнце и духота высасывают все силы.
Бренд-хэдлайнер года: Prada. Здесь есть тот микс иронии и точности кроя, которого больше я не нахожу ни в одном другом бренде.
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Однозначно книга. Активное чтение стало для меня открытием 2026 года. Сейчас я читаю в любую свободную минуту.
Без чего никогда не выходите из дома: Во-первых, моя собака. За два года она, к сожалению, так и не научилась оставаться одна, поэтому теперь мы практически всегда вместе. Во-вторых, ноутбук. Ценю возможность в любой момент экстренно закрыть задачу, где бы я ни был. В-третьих, книга. Потому что иногда нужно немного тишины.
Место силы в Петербурге: Таврический сад. Особенно осенью и зимой, когда становится меньше людей.
Что сейчас читаете: Сейчас я читаю две книги параллельно: в четные дни — «Атомные привычки» Джеймса Клира, а в нечетные — «Маркетинг, ориентированный на рынок» Жан-Жака Ламбена.
Александра Ояберь
pr-менеджер Befree
На Александре: тотал-лук BEFREE
Бренд-хэдлайнер года: Один из победителей опен-колла Befree — бренд украшений в виде жвачки V_AFIGE дизайнера Петра Зайцева.
Место силы в Петербурге: «Хроники».
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Всё с мехом.
Без чего никогда не выходите из дома: Кольцо-печатка Dafna.
Что сейчас читаете: Воспоминания американского дипломата Чарльза Тейера «Медведи в икре». Из названия можно понять, что книга посвящена годам, проведенным автором в России (1933–1937, 1940–1942).
Галина Голованова-Дворянкина
режиссер и театральный эксперт
На Галине: тотал-лук IANIS CHAMALIDY, обувь MAISON MARGIELA
Какие хорошие новости: В этом году невероятно красивая осень в Петербурге. И очень много интересных спектаклей.
Бренд-хэдлайнер года: Для меня всегда Ianis Chamalidy.
Главная вещь года (и не только про одежду): Черный пиджак. Подходит к премьере, к ужину после спектакля и к родительскому собранию.
Без чего никогда не выходите из дома: Без плана на день.
Место силы в Петербурге: Мариинский театр.
Что сейчас читаете: Несколько книг одновременно: «Империя Дягилева» Руперта Кристиансена, «Страсти по Чайковскому» Соломона Волкова и «Маска и душа» Федора Шаляпина.
Мария Швец
визажист
На Марии: тренч ALINA ZHARA, лоферы LALOU
Бренд-хэдлайнер года: На Московской Неделе моды я открыла для себя бренд Ксении Кудряшовой Bitte Ruhe.
Место силы в Петербурге: Очень люблю набережную напротив Академии художеств
Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Загранпаспорт.
Без чего никогда не выходите из дома: Без накрашенных губ.
Что сейчас читаете: Я сейчас перечитываю «Алису в Стране чудес». Забрала у мамы книгу, напечатанную еще в СССР.
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