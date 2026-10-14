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Лучшие выходы гостей финала конкурса «Новые имена в моде» — 2026

В Особняке Мясникова прошел показ финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2026, где мы чествовали лучших молодых дизайнеров со всей России. Засвидетельствовать рождение сверхновых собрался отборный guest list — директора по маркетингу Rendez-Vous Алины Миевой в твиде Chanel и фаундера галереи Maison25 Евгении Сероусовой в плиссировках Issey Miyake до фэшн-инфлюенсера Елизаветы Гусевской в бемби-жакете Jean-Charles de Castelbajac. Выбрали самых классно одетых гостей, а заодно узнали об их брендах-фаворитах, вещах-талисманах и не только.

Собака.ru благодарит Rendez-Vous, генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026.

Юлия Матвиенко

основатель бренда JM Studio

На Юлии: блуза JM STUDIO, брюки MAISON MARGIELA, шарф CELINE, сумка BOTTEGA VENETA

На Юлии: блуза JM STUDIO, брюки MAISON MARGIELA, шарф CELINE, сумка BOTTEGA VENETA

Какие хорошие новости у JM Studio: Заканчиваем ремонт в новом пространстве рядом с KGallery. Планируем техническое открытие на 20-е числа октября. 

Бренд-хэдлайнер года: Chanel.

Место силы в Петербурге: Финский залив. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Спокойствие. 

Без чего никогда не выходите из дома: Без телефона.

Что сейчас читаете: «Трудно быть богом», Стругацкие. 

Алина Миева

директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous и основатель бренда Lumique

На Алине: платье-пальто CHANEL, сумка CHRISTIAN DIOR, туфли AMINA MUADDI

На Алине: платье-пальто CHANEL, сумка CHRISTIAN DIOR, туфли AMINA MUADDI

Бренд-хэдлайнер года: Lumique.

Место силы в Петербурге: Побережье Финского залива. На выходных как раз поеду в Комарово.

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Любопытство. Способность продолжать удивляться, интересоваться и открывать новое.

Без чего никогда не выходите из дома: Без ежедневника. 

Что сейчас читаете: «Котлован» Андрея Платонова. 

Ксения Гощицкая

креативный директор Собака.ru

На Ксении: винтажные брюки ESCADA, свитер «неизвестного, но очень пушистого происхождения»

На Ксении: винтажные брюки ESCADA, свитер «неизвестного, но очень пушистого происхождения»

Какие хорошие новости: Проснуться — уже очень хорошая новость.

Бренд-хэдлайнер года: Для меня то, что делают Микеле в Valentino и Вакарелло в Saint Laurent.

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Здоровая менталка.

Без чего никогда не выходите из дома: Без ключей и денег. 

Место силы в Петербурге: У сфинксов возле Академии художеств. 

Что сейчас читаете: «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург.

Евгения Сероусова

основатель галереи Maison25

На Евгении: топ ISSEY MIYAKE, юка AUTENTIMENTS, сумка ADERERROR

На Евгении: топ ISSEY MIYAKE, юка AUTENTIMENTS, сумка ADERERROR

Какие хорошие новости: Завтра у нас открывается фантастическая выставка Максима Лунского «Неустойчиво присутствие» в галерее Maison25. Очень актуальный проект о состоянии, в котором мы сегодня существуем: между присутствием и исчезновением, устойчивостью и хрупкостью, реальностью и тем, что в любой момент может измениться.

Бренд-хэдлайнер года: Lime всех сожрал. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Claude. А еще — кулон в виде серебряной ложки с черной икрой от Loewe (талисман, заряжающий на жирную жизнь!). 

Без чего никогда не выходите из дома: Без хорошего настроения. Уже могу себе его позволить.

Место силы в Петербурге: Остается моим световым домом с искусством на Английской набережной.

Что сейчас читаете: Рэпчик (шучу). Дома читаю «Теорию кино» Михаила Ямпольского, а мои pocketbooks в поездах Петербург-Москва — «Врачи-убийцы» Мишеля Саймса и «Письма к невесте» Зигмунда Фрейда.

Юлия Машнич с дочерью Зинаидой Петриковой

директор отдела моды и стиля жизни Собака.ru

На Юлии: костюм OLA OLA, сумка CHRISTOPHER KANE; на Зинаиде: юбка ALAIA, жакет MARTINE SITBON.

На Юлии: костюм OLA OLA, сумка CHRISTOPHER KANE; на Зинаиде: юбка ALAIA, жакет MARTINE SITBON

Какие хорошие новости: Мы все их ждем.

Бренд-хэдлайнер года: «Богема Ленинград». 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Главная вещь года — снова не вещь.

Без чего никогда не выходите из дома: Без личного бестиария: эмалированной свинки Tiffany и серебряной летучей мыши SØLV x Александра Гарт. 

Место силы в Петербурге: Сквер Эйлера.

Что сейчас читаете: «Перемещенное лицо» Марии Степановой и «Книги Якова» Ольги Токарчук.

Елизавета Гусевская

фэшн-инфлюенсер и фаундер винтажного магазина Comme une fille

На Елизавете: жакет JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, юбка и блуза ВИНТАЖ, туфли MAISON MARGIELA, сумка SIMONE ROCHA

На Елизавете: жакет JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, юбка и блуза ВИНТАЖ, туфли MAISON MARGIELA, сумка SIMONE ROCHA

Какие хорошие новости: Начала пить антидепрессанты. 

Бренд-хэдлайнер года: KidSuper. 

Место силы в Петербурге: «Подписные издания». 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Искусство. Я очень много покупала в этом году. 

Без чего никогда не выходите из дома: Бальзам для губ. 

Что сейчас читаете: «Дэнс, дэнс, дэнс», Харуки Мураками. 

Леонид Алексеев

основатель бренда House of Leo

На Леониде: тотал-лук HOUSE OF LEO, кошелек-кулон MAISON MARGIELA

На Леониде: тотал-лук HOUSE OF LEO, кошелек-кулон MAISON MARGIELA

Бренд-хэдлайнер года: Ilya Migmoon, а из мировых — Celine.

Место силы в Петербурге: Прямо сейчас двор Hideout. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Гигантская сумка. 

Без чего никогда не выходите из дома: Вообще, я часто практикую обратное — оставить всё дома и попытаться не умереть. Но если серьезно, то я никогда не выхожу из дома без документов, потому что я люблю спонтанно куда-то уехать. 

Что сейчас читаете: Начался учебный год, поэтому всё свое время я посвящаю педагогической литературе. Это сложно и не очень увлекательно, но я стараюсь.

Глаша Гурьянова

визажист и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода»

На Глаше: платье LOUTIQUE

На Глаше: платье LOUTIQUE

Бренд-хэдлайнер года: В этом году очень классно себя показал дизайнер Дмитрий Шипулин. 

Место силы в Петербурге: Мой дом.

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Тест на беременность. 

Без чего никогда не выходите из дома: Без телефона. 

Что сейчас читаете: «Кентервильское привидение» Оскара Уальда. 

Ирина Оганова

писательница 

На Ирине: жакет MAISON MIHARA YASUHIRO, галстук HERMES, рубашка HERMES, ремень HERMES, джинсы ВИНТАЖ

На Ирине: жакет MAISON MIHARA YASUHIRO, галстук HERMES, рубашка HERMES, ремень HERMES, джинсы ВИНТАЖ

Какие хорошие новости: Я стала членом Союза писателей России. 

Место силы в Петербурге: В Петербурге я люблю абсолютно всё. Любую забегаловку. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Диван на даче, на который я ложусь и пишу. 

Что сейчас читаете: Ничего. Я не могу читать, когда пишу. 

Ольга Гинзбург

основатель бренда Ola Ola

На Ольге: тотал-лук OLA OLA

На Ольге: тотал-лук OLA OLA

Какие хорошие новости у Ola Ola: Готовим переезд в новое пространство. 

Бренд-хэдлайнер года: Для меня всегда Ola Ola. А из мировых обожаю — ERD. 

Место силы в Петербурге: Мой дом. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Камарбанд. 

Без чего никогда не выходите из дома: Без горы каких-то пакетов. Даже сейчас они дожидаются меня в машине. 

Что сейчас читаете: «Не кричите на детей!», Даниэле Новара. 

Полина Шевцова

редактор отдела моды Собака.ru

На Полине: блуза AUTENTIMENTS, юбка PRADA, туфли DSQUARED2, клатч ВИНТАЖ

На Полине: блуза AUTENTIMENTS, юбка PRADA, туфли DSQUARED2, клатч ВИНТАЖ 

Какие хорошие новости: В честь старта сезона bratya karamazovy autumn решилась претворить в жизнь идею блога о православной архитектуре: базовый минимум — аудит путевых воспоминаний, роскошный максимум — вечное знание устройства иконостаса (покидает меня всякий раз при пересечении пределов Архангельской и Вологодской областей). 

Бренд-хэдлайнер года: Однозначно Daniil Antsiferov, чьи юбки втридорога перепродает Ким Кардашьян.

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Платочек (в диапазоне от бабушкиного Hermes до арт-пасторального Qari Qris) — ношу в сумке как верный признак темных двадцатых и сформированных лобных долей.

Без чего никогда не выходите из дома: Хотела бы никогда не выходить из дома без ключей, паспорта и карточек, но пока что только до. А вот моя винтажная сумка Miu Miu — стабильно как чугунный чайник Печорина.

Место силы в Петербурге: Вчера и навсегда (особенно после хтонической микосъемки Федора Хиросигэ для октябрьского номера Собака.ru!) — приморские дома на курьих ножках.

Что сейчас читаете: Я бодро поучаствовала в посмертной распродаже Individuum, поэтому сейчас читаю яркие вспышки сознания Эдички Лимонова, собранные в его последней книге «Старик путешествует». А еще ко мне вот-вот приедет «История России в 14-ти бутылках водки», которую планирую осилить залпом (и не чокаясь) накануне экранизации Федора Кудрявцева.

Влад и Анна Прахты

основатели брендов Arny Praht и At Ease

На Анне: рубашка VAN LAACK, пиджак YVES SAINT LAURENT, брюки TRUE RED, ботинки MAISON MARGIELA, сумка и пояс ARNY PRAHT; на Владе: пиджак ВИНТАЖ

На Анне: рубашка VAN LAACK, пиджак YVES SAINT LAURENT, брюки TRUE RED, ботинки MAISON MARGIELA, сумка и пояс ARNY PRAHT; на Владе: пиджак ВИНТАЖ, лонгслив AT EASE, брюки HUMANIST, ботинки GUCCI, украшения MOZI J

Какие хорошие новости: 

Анна: Повод, по которому мы сегодня собрались: большое количество талантливых ребят и красивых коллекций.

Влад: И тот факт, что не смотря на сложные года для моды, этому есть место и время.

Бренд-хэдлайнер года:

Анна: Мне кажется, один из самых интересных запусков года — State Venice Ибрагима Гатциева. И дело не только в одежде, а в самом Ибрагиме: мне очень нравится его подход, он умеет создавать визуальный мир, формировать вокруг него желание и превращать эстетику в коммерчески понятный продукт. 

Влад: Мне интересно наблюдать, сможет ли State Venice стать не просто громким запуском, а новым устойчивым российским фэшн-брендом.

Главная вещь года (и не только про одежду): 

Хором: Магний Хелат

Без чего никогда не выходите из дома: 

Анна: Без внутреннего ощущения, что сегодня случится что-то интересное. 

Влад: Без рулетки — мы все время что-то строим

Место силы в Петербурге: 

Анна: Набережная Заячьего острова. 

Влад: Приморское шоссе. Недавно я проехал 250 км за один день на велосипеде, этот факт придает мне силы.

Что сейчас читаете: 

Анна: «Искусство из ничего» Рика Рубена. 

Эльмира Тулебаева 

стилист

На Эльмире: футболка BORIS BIDJAN SABERI x MASSIVE ATTACK

На Эльмире: футболка BORIS BIDJAN SABERI x MASSIVE ATTACK

Какие хорошие новости: Начала работать с Олесей Иванченко. Плюс: наконец-то мое акне в ремиссии.

Бренд-хэдлайнер года: Saint Laurent by Энтони Ваккарелло. 

Место силы в Петербурге: Фонарные бани, БДТ и «Дом Радио». 

Без чего никогда не выходите из дома: Без чехла для кап и наушников. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Здоровье! 

Айгуль Давлетова

фэшн-инфлюенсер

На Айгуль: платье MESH'N'FLESH, туфли BIOGRAPHY BY ENGELS-STRIJBOL, маска HANDMADE

На Айгуль: платье MESH'N'FLESH, туфли BIOGRAPHY BY ENGELS-STRIJBOL, маска HANDMADE 

Какие хорошие новости: Переехала в квартиру мечты с высокими потолками, красивым балконом и паркетом-елочкой. А ещё совсем скоро еду в любимую Грузию.

Бренд-хэдлайнер года: Мне сложно выделить одного хэдлайнера, поэтому вот несколько моих фаворитов: «Богема Лениград», Rel Cher, Siniy Vsadnik и Planta Rosa. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду): Подвеска Otrazhenie, которая сильно запала мне в душу, хотя еще даже не успела выйти в продажу.

Без чего никогда не выходите из дома: Без карандаша для губ, расчески и, конечно, телефона.

Место силы в Петербурге: Я так люблю Петербург и его природу, что мне сложно выделить какое-то одно место. Особенно люблю сады и парки, например, Шуваловский.

Что сейчас читаете: Я фанатка «Сумерек» еще со времён выхода первого фильма. Но только этой осенью наконец добралась до книг — сейчас читаю уже третью часть. 

Анастасия Климова

художница

На Анастасии: пальто MONOCHROME, свитшот UNDERCOVER, брюки CHRISTIAN DIOR

На Анастасии: пальто MONOCHROME, свитшот UNDERCOVER, брюки CHRISTIAN DIOR

Бренд-хэдлайнер года: Undercover и Ushatava. 

Место силы в Петербурге: Середина Троицкого моста. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Подиумное платье Dolce&Gabbana. 

Без чего никогда не выходите из дома: Без ключей от дома. 

Что сейчас читаете: Сегодня читала оригинал «Повести временных лет». 

Алексей Осипчук и Дарья Попова

основатель студии Park By Osipchuk и психолог

На Алексее: футболка ERD, жакет MARNI, брюки RAG&BONE, ботинки DR. MARTENS На Дарье: платье AJE

На Алексее: футболка ERD, жакет MARNI, брюки RAG&BONE, ботинки DR. MARTENS

На Дарье: платье AJE

Бренд-хэдлайнер года: 

Дарья: Self-Portrait

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): 

Алексей: Голова. Желательно с мозгами. 

Без чего никогда не выходите из дома: 

Дарья: Без пуделя Яши. 

Алексей: Без электронки. 

Что сейчас читаете: 

Алексей: Только что дочитал «Стену» Сартра. 

Кирилл Раневский

основатель бренда Ranevsky и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»

На Кирилле: жакет USHATAVA, брюки NAMELAZZ, топ LIME, казаки SAINT LAURENT

На Кирилле: жакет USHATAVA, брюки NAMELAZZ, топ LIME, казаки SAINT LAURENT

Бренд-хэдлайнер года: Ranevsky. 

Место силы в Петербурге: Чайная гостиная в «Астории». 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Сумка-белка Christian Dior.

Без чего никогда не выходите из дома: Без телефона. 

Роман Зимогорский

основатель бренда Zimogorskiy и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»

На Романа: свитер NO NAME, юбка NO NAME, сумка UNDERCOVER, очки KUB0RAUM

На Романа: свитер NO NAME, юбка NO NAME, сумка UNDERCOVER, очки KUB0RAUM

Какие новости у бренда: Человек предполагает, Бог располагает. Совсем недавно вышла совместная капсула с KM20. Продолжаем постепенно работать над коллекцией, надеемся, что получится выпустить к Новому году. Плюс: скоро к списку выходов в Zimogorskiy прибавится одна невеста. 

Бренд-хэдлайнер года: Undercover. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Юбка Prada. 

Без чего никогда не выходите из дома: Без зажигалки. 

Место силы в Петербурге: Чернышевская, а точнее — Басков переулок. 

Анна Зотова и Дмитрий Абрамов

модель, худрук ювелирного бренда Bipolar Grotesque и генеральный директор УК инвестфонда Jensen Group и торгового дома «Пассаж» 

На Анне: платье COS, сапоги MASSIMO DUTTI, винтажная сумка SACHA, часы CARTIER; на Дмитрии: тотал-лук IANIS CHAMALIDY, кеды PAUL SMITH

На Анне: платье COS, сапоги MASSIMO DUTTI, винтажная сумка SACHA, часы CARTIER; на Дмитрии: тотал-лук IANIS CHAMALIDY, кеды PAUL SMITH 

Какие хорошие новости: Шесть зубов у Дим Димыча, грандиозный RE:PASSAGE через пару дней и новый заказ-вызов в ювелирном ателье Bipolar Grotesque. 

Бренд-хэдлайнер года: Petit Bateau  — французский бренд детской одежды, первый магазин которого в Петербурге открылся в River House. У нас сейчас такой период. И, конечно, Ianis Chamalidy — поставщик наших family looks на многих мероприятиях.

Главная вещь года (и мы не только про одежду!):

Анна: 150-летняя гравюра Куниёси из альбома о 47 ронинах, которую я подарила Дмитрию на прошлый день рождения.

Без чего никогда не выходите из дома:

Дмитрий: Без обручальных колец Graff.

Анна: А я еще и без 33-грамового солитера Bipolar Grotesque.

Место силы в Петербурге: Главный штаб Эрмитажа. А точнее — четвертый этаж. 

Что сейчас читаете: 

Анна: «Александр Сокуров. Мастер-класс: одно занятие в школе "Сеанс"»

Дмитрий: «Дар» Набокова. И по очереди читаем вслух «Сказку о царе Салтане» Пушкина. 

Мария Туева

стилист по волосам и основатель бренда Hairpin.mt

На Марии: платье NEEGOOSH, винтажные босоножки CHRISTIAN DIOR, сумка CHLOE

На Марии: платье NEEGOOSH, винтажные босоножки CHRISTIAN DIOR, сумка CHLOE

Какие хорошие новости: Я открыла салон Tueva Archive в сердце Петербурга — в доме спроектированном М. А. Сонгайло по адресу 5-я Советская, 4.

Бренд-хэдлайнер года: RelCher.

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Урвала редкую винтажную сумочку YSL Mombassa с серебряной ручкой. 

Без чего никогда не выходите из дома: Без своих колец Lotophag — это мои талисманы.

Что сейчас читаете: «Эпоха надзорного капитализма». Не первой свежести, но по-прежнему актуальна».

Артем Злобин

режиссер

На Артеме: казаки BEFREE x GOSHA KARTSEV, брюки BEFREE x GOSHA KARTSEV, топ ISSEY MIYAKE, сумка ВИНТАЖ

На Артеме: казаки BEFREE x GOSHA KARTSEV, брюки BEFREE x GOSHA KARTSEV, топ ISSEY MIYAKE, сумка ВИНТАЖ 

Какие хорошие новости: В этом сезоне будет несколько важных премьер. В Петербурге вместе с povod.ovod мы планируем показать два спектакля — один в режиссуре Насти Паутовой, а второй делаю я. 

Бренд-хэдлайнер года: House of Leo. 

Место силы в Петербурге: Чернышевская.  

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Джинсы. 

Без чего никогда не выходите из дома: Без пачки сигарет.

Что сейчас читаете: Книгу, по которой я буду делать спектакль. Она связана с модой — больше не могу сказать. 

Ксения Прихотько 

Комикесса и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в номинации «Мода»

На Ксении: платье из коллекции ECLIPSE победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2026 Евы Татаржинской

На Ксении: платье из коллекции ECLIPSE победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2026 Евы Татаржинской

Бренд-хэдлайнер года: Стабильно My812. 

Место силы в Петербурге: Всё зависит от потребностей. Среди любимых — Casper, Елагин остров, Таврический сад, Aster и библиотеки. 

Без чего никогда не выходите из дома: Без очков, чтобы видеть. И без наушников, чтобы, если что, не слышать.

Что сейчас читаете: Планирую перечитать «Автобиографию красного» Энн Карсон. 

Ярослава Попова

режиссер

На Ярославе: брюки (комбинезон) JEAN PAUL GAULTIER, жакет ВИНТАЖ, головной убор КИРИЛЛ ТРИ ДВОЙКИ, винтажная сумка GUCCI, туфли KAREN MILLEN

На Ярославе: брюки (комбинезон) JEAN PAUL GAULTIER, жакет ВИНТАЖ, головной убор КИРИЛЛ ТРИ ДВОЙКИ, винтажная сумка GUCCI, туфли KAREN MILLEN

Какие хорошие новости: Возможно, это уже не совсем новость, но я все еще под впечатлением от того, что в моей жизни появился щенок. Моя большая радость и эмоциональное открытие. 

Бренд-хэдлайнер года: Дизайнер Илья Мигмун. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Не вещь, но главное приобретение года — мой щенок. Хотя, скорее, это он мной владеет.

Без чего никогда не выходите из дома: Без телефона и жвачки. 

Место силы в Петербурге: Карельский перешеек. Люблю Петербург, но настоящее место силы для меня в лесу за городом. 

Что сейчас читаете: «Хлеб Ангелов» Патти Смит.

Дмитрий Колпашников

стилист

На Дмитрии: брюки СТАНИСЛАВ ЧУРАКОВ, жилет, сумка, обувь — всё PRADA

На Дмитрии: брюки СТАНИСЛАВ ЧУРАКОВ, жилет, сумка, обувь — всё PRADA

Какие хорошие новости: Наконец-то началась мое любимое время года. Я очень плохо переношу жару и тепло вообще поэтому с приходом осени словно выдыхаю. Мне нравится свежий воздух, возможность надеть любимое пальто и просто гулять без ощущения, что солнце и духота высасывают все силы.

Бренд-хэдлайнер года: Prada. Здесь есть тот микс иронии и точности кроя, которого больше я не нахожу ни в одном другом бренде. 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Однозначно книга. Активное чтение стало для меня открытием 2026 года. Сейчас я читаю в любую свободную минуту.

Без чего никогда не выходите из дома: Во-первых, моя собака. За два года она, к сожалению, так и не научилась оставаться одна, поэтому теперь мы практически всегда вместе. Во-вторых, ноутбук. Ценю возможность в любой момент экстренно закрыть задачу, где бы я ни был. В-третьих, книга. Потому что иногда нужно немного тишины.

Место силы в Петербурге: Таврический сад. Особенно осенью и зимой, когда становится меньше людей. 

Что сейчас читаете: Сейчас я читаю две книги параллельно: в четные дни — «Атомные привычки» Джеймса Клира, а в нечетные — «Маркетинг, ориентированный на рынок» Жан-Жака Ламбена.

Александра Ояберь

pr-менеджер Befree

На Александре: тотал-лук BEFREE

На Александре: тотал-лук BEFREE

Бренд-хэдлайнер года: Один из победителей опен-колла Befree — бренд украшений в виде жвачки V_AFIGE дизайнера Петра Зайцева. 

Место силы в Петербурге: «Хроники». 

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Всё с мехом. 

Без чего никогда не выходите из дома: Кольцо-печатка Dafna. 

Что сейчас читаете: Воспоминания американского дипломата Чарльза Тейера «Медведи в икре». Из названия можно понять, что книга посвящена годам, проведенным автором в России (1933–1937, 1940–1942). 

Галина Голованова-Дворянкина 

режиссер и театральный эксперт

На Галине: тотал-лук IANIS CHAMALIDY, обувь MAISON MARGIELA

На Галине: тотал-лук IANIS CHAMALIDY, обувь MAISON MARGIELA

Какие хорошие новости: В этом году невероятно красивая осень в Петербурге. И очень много интересных спектаклей.

Бренд-хэдлайнер года: Для меня всегда Ianis Chamalidy. 

Главная вещь года (и не только про одежду): Черный пиджак. Подходит к премьере, к ужину после спектакля и к родительскому собранию.

Без чего никогда не выходите из дома: Без плана на день.

Место силы в Петербурге: Мариинский театр. 

Что сейчас читаете: Несколько книг одновременно: «Империя Дягилева» Руперта Кристиансена,  «Страсти по Чайковскому» Соломона Волкова и «Маска и душа» Федора Шаляпина. 

Мария Швец

визажист 

На Марии: тренч ALINA ZHARA, лоферы LALOU

На Марии: тренч ALINA ZHARA, лоферы LALOU

 

Бренд-хэдлайнер года: На Московской Неделе моды я открыла для себя бренд Ксении Кудряшовой Bitte Ruhe. 

Место силы в Петербурге: Очень люблю набережную напротив Академии художеств

Главная вещь года (и мы не только про одежду!): Загранпаспорт. 

Без чего никогда не выходите из дома: Без накрашенных губ. 

Что сейчас читаете: Я сейчас перечитываю «Алису в Стране чудес». Забрала у мамы книгу, напечатанную еще в СССР. 

Теги:
Новые имена в моде - 2026

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