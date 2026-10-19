Показываем, как Вика Салават растит из дочери Авроры первого фэшн-инлюэнсера Петербурга поколения бета!

Где чаще всего покупаете детскую одежду?

Мы покупаем в Америке GAP, во Франции — детский Uniqlo, H&M и Zara.

Лучшие русские детские бренды?

Мне нравится пальто казанского бренда Dear Rondy и все, что делает орловский бренд Loomknits: у них классные вязаные вещи.

А что любит носить Аврора?

Аврора носит пока только то, что надевает мама! Скоро начнет выбирать сама.

Вы работаете над детской коллаборацией Loomknits! Какие вещи в ней будут и когда премьера?

Да, к Хэллоуину выйдет наша коллаборация с Loomknits — детский вязаный костюмчик с рентгеном. И в кампейне коллекции появится Аврора! Вообще, ей очень нравится сниматься: вела себя безупречно, хотя обычно дети ненавидят фоткаться, их хватает максимум на час.