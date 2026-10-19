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Показываем, как Вика Салават растит из дочери Авроры первого фэшн-инлюэнсера Петербурга поколения бета!

Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили со стилистом Викой Салават, которая растит фэшн-инфлюэнсера из дочери Авроры! Обсудили лучшие детские бренды и грядущую коллаборацию с Loomknits (премьера в конце октября!).

Вика Салават с Авророй. Фото: Слава Порожный
Фото: Слава Порожный

Вика Салават с Авророй. Фото: Слава Порожный

Вика Салават с Авророй. Фото: Слава Порожный
Фото: Слава Порожный

Вика Салават с Авророй. Фото: Слава Порожный

Стилист и популяризатор новейшей волны русского кутюра Вика Салават заинфлюенсила Cardi B лебединый birdcore-лук с облож­ки Собака.ru, а затем превратила дочь Аврору в первую фэшн-звезду поколения бета! В нишевом ­гардеробе бейби-Уэнс­дей — только кастомные джемперы-скелетики Loomknits (оммаж культовому свитеру Kapital!) и рокерские бодики Undercover.

Вика Салават

Рассказывает редакции Собака.ru о дабл-дрессинге с Авророй

У меня много молодой аудитории — если стану супермамашей с миллионом фэмили-луков Авроры, молодежи это супернеактуально будет. В итоге я пытаюсь лавировать, время от времени публикуя образы дочери: в платье петербургского бренда Neegoosh в стиле Dilara Findikoglu, мерч-футболке Nirvana и кедах Rick Owens.

Аврора в бодике Undercover, а Вика Салават — в шипованной кожанке Grade
Фото из личного архива Вики Салават

Аврора в бодике Undercover, а Вика Салават — в шипованной кожанке Grade

Аврора в вязаном костюме Loomknits, а Вика — в культовом джемпере Kapital
Фото из личного архива Вики Салават

Аврора в вязаном костюме Loomknits, а Вика — в культовом джемпере Kapital  

Аврора празднует годик в платье Sasha Kim
Фото из личного архива Вики Салават

Аврора празднует годик в платье Sasha Kim

Где чаще всего покупаете детскую одежду?

Мы покупаем в Америке GAP,  во Франции — детский Uniqlo, H&M и Zara.

Лучшие русские детские бренды?

Мне нравится пальто казанского бренда Dear Rondy и все, что делает орловский бренд Loomknits: у них классные вязаные вещи. 

А что любит носить Аврора?

Аврора носит пока только то, что надевает мама! Скоро начнет выбирать сама.

Вы работаете над детской коллаборацией Loomknits! Какие вещи в ней будут и когда премьера?

Да, к Хэллоуину выйдет наша коллаборация с Loomknits — детский вязаный костюмчик с рентгеном. И в кампейне коллекции появится Аврора! Вообще, ей очень нравится сниматься: вела себя безупречно, хотя обычно дети ненавидят фоткаться, их хватает максимум на час.

Вика в фуражке Enfants Riches Déprimés
Фото из личного архива Вики Салават

Вика в фуражке Enfants Riches Déprimés

Семейный фэшн-портрет с мужем и папой Сашей Васильевым! Вика в костюме Archivio J.M. Ribot, Аврора — в кейпе Dear Rondy
Фото из личного архива Вики Салават

Семейный фэшн-портрет с мужем и папой Сашей Васильевым! Вика в костюме Archivio J.M. Ribot, Аврора — в кейпе Dear Rondy

Аврора в шапо Un Semoir и кожанке Bonpoint
Фото из личного архива Вики Салават

Аврора в шапо Un Semoir и кожанке Bonpoint

Вика, а что вы носите прямо сейчас? 

Я обожаю старую одежду из секондов: особенно мерчовые футболки и лучшие в мире винтажные 501-е Levi's из сухого денима, которые ношу от 30-го до 36-го размера в зависимости от фита. Еще в Париже после потери чемодана на рейсе из Белграда в Париж купила потертую кожанку Prada, а еще костюм Miu Miu, в котором ходила на показ Hodakova. И еще приобрела себе лук Gucci — Демну люблю, хоть и простые вещи, но всегда с фишечкой. И сидят так, как нужно именно в этот момент времени.

В Петербурге всегда хожу в любимый концепт-стор DayNight. В моих фаворитах прямо сейчас — кожаный семейный лук и черное пальто от нового бренда Gabriela Coll Garments. Художница и идеолог бренда Габриэла Колль выпускает не сезонные коллекции, а номерные серии с сетами предметов, очень круто.

Бренды-фавориты прямо сейчас? 

Нравятся московские ребята Siniy Vsadnik, которые открыли новое концептуальное пространство ШКАФ. 

Ваша главная вещь года? И не только про одежду!

После потери чемодана поняла, какие прекрасные люди меня окружают — до сих пор не могу поверить, как много людей пытались мне помочь. 

Место силы в Петербурге?

Мой дом!

Теги:
Best Dressed
Материал из номера:
Октябрь
Люди:
Вика Салават

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