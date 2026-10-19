Показываем, как Вика Салават растит из дочери Авроры первого фэшн-инлюэнсера Петербурга поколения бета!

Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили со стилистом Викой Салават, которая растит фэшн-инфлюэнсера из дочери Авроры! Обсудили лучшие детские бренды и грядущую коллаборацию с Loomknits (премьера в конце октября!).
Стилист и популяризатор новейшей волны русского кутюра Вика Салават заинфлюенсила Cardi B лебединый birdcore-лук с обложки Собака.ru, а затем превратила дочь Аврору в первую фэшн-звезду поколения бета! В нишевом гардеробе бейби-Уэнсдей — только кастомные джемперы-скелетики Loomknits (оммаж культовому свитеру Kapital!) и рокерские бодики Undercover.
Вика Салават
Рассказывает редакции Собака.ru о дабл-дрессинге с Авророй
У меня много молодой аудитории — если стану супермамашей с миллионом фэмили-луков Авроры, молодежи это супернеактуально будет. В итоге я пытаюсь лавировать, время от времени публикуя образы дочери: в платье петербургского бренда Neegoosh в стиле Dilara Findikoglu, мерч-футболке Nirvana и кедах Rick Owens.
Где чаще всего покупаете детскую одежду?
Мы покупаем в Америке GAP, во Франции — детский Uniqlo, H&M и Zara.
Лучшие русские детские бренды?
Мне нравится пальто казанского бренда Dear Rondy и все, что делает орловский бренд Loomknits: у них классные вязаные вещи.
А что любит носить Аврора?
Аврора носит пока только то, что надевает мама! Скоро начнет выбирать сама.
Вы работаете над детской коллаборацией Loomknits! Какие вещи в ней будут и когда премьера?
Да, к Хэллоуину выйдет наша коллаборация с Loomknits — детский вязаный костюмчик с рентгеном. И в кампейне коллекции появится Аврора! Вообще, ей очень нравится сниматься: вела себя безупречно, хотя обычно дети ненавидят фоткаться, их хватает максимум на час.
Вика, а что вы носите прямо сейчас?
Я обожаю старую одежду из секондов: особенно мерчовые футболки и лучшие в мире винтажные 501-е Levi's из сухого денима, которые ношу от 30-го до 36-го размера в зависимости от фита. Еще в Париже после потери чемодана на рейсе из Белграда в Париж купила потертую кожанку Prada, а еще костюм Miu Miu, в котором ходила на показ Hodakova. И еще приобрела себе лук Gucci — Демну люблю, хоть и простые вещи, но всегда с фишечкой. И сидят так, как нужно именно в этот момент времени.
В Петербурге всегда хожу в любимый концепт-стор DayNight. В моих фаворитах прямо сейчас — кожаный семейный лук и черное пальто от нового бренда Gabriela Coll Garments. Художница и идеолог бренда Габриэла Колль выпускает не сезонные коллекции, а номерные серии с сетами предметов, очень круто.
Бренды-фавориты прямо сейчас?
Нравятся московские ребята Siniy Vsadnik, которые открыли новое концептуальное пространство ШКАФ.
Ваша главная вещь года? И не только про одежду!
После потери чемодана поняла, какие прекрасные люди меня окружают — до сих пор не могу поверить, как много людей пытались мне помочь.
Место силы в Петербурге?
Мой дом!
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