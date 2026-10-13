Как Наталья Давыдова и Вита Клац объединились в арт + фэшн дуэт и сняли в Петербурге свадебный хоррор «Хлыст»?

Любуемся вашей витальностью, особенно на фоне общества усталости, где все кажется изнурительно быстрым. Но вы как будто работаете на опережение: меняетесь и тасуете идентичности, сферы деятельности, луки. Вы обновляетесь со скоростью приложения. Из стилиста — в режиссеры! Из блогера — в меценаты! Режим постоянного обновления — это медиа-­стратегия или внутренний запрос?

Наталья: Для меня это абсолютно естественно. Я постоянно меняюсь. Я даже одно время комплексовала, думала, может быть, нет у меня единого стержня, раз я постоянно интересы варьирую, постоянно стремлюсь к изменениям, совершенствованию: может, это неуверенность в себе, постоянный поиск себя. А потом поняла, что это просто я.

Вита: Странно, когда человек один и тот же. Это некое болото, мне кажется. Меня очень привлекает в людях постоянный интерес к новому, эта детская тяга к открытиям и изучению. Обожаю любопытство!

Возьмем даже наше знакомство с Наташей. Я помню первое впечатление. Я подумала, насколько Наташа — уверенный в себе человек, это какое-то облако спокойствия, которое тебя окутывает, и ты не хочешь из него выныривать. А я очень нервная, активная, и в момент нашей встречи подумала, что хочется в себе тоже такое воспитывать, перенять эту уверенность и спокойствие. Ты, Наташа, меня вдохновила на попытку быть в диалоге с собой и принимать решения, не задумываясь о том, что подумают другие.

Наталья: Состояние уверенности в себе подвижное. Один день — абсолютная тотальная любовь, принятие, мне все в себе нравится. А другой день — строго наоборот. Мне кажется, это нормально — сомневаться в себе. Это и есть двигатель прогресса. Мы все подвижны, просто надо принимать в себе это. Мой опыт уже научил меня, что если случается самобичевание, я понимаю, что это не есть я ­постоянная, что это просто день такой.

Вита: Это меня еще сильнее вдохновило. Ведь в этом тоже заключается уверенность, что ты признаешь и принимаешь в себе разные градации настроения.