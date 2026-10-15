Как сверхновый комик Александр Парфенов влюбил нас в шальную императрицу Ольгу Ротенберг и превратил юмористические ролики в сеанс психотерапии?

Блог есть любовь, получается? Но что изначально подтолкнуло тебя выбрать женщин не только предметом своей любви, но и целевой аудиторией?

Наверное, то, что от них в целом больше внимания и понимания. Мужчины достаточно каменные. Пацаны — они всегда скрываются, сковывают свои эмоции. А я, наоборот, хочу это переступить, я всегда иду туда, где мне страшно. Особенно, если стесняюсь. А у среднестатистических мужчин миллион зажатостей. Они даже не могут танцевать, потому что стесняются. А танцевать надо обязательно! И блог, как говорится, в помощь. Эта видеодеятельность меня ­развивает, я из сверхстеснительного ­превращаюсь в ­раскрепощенного. Изначально я был невероятно зажат: в 2019 году в первый раз заставил себя пойти на фотосессию, превозмогая дикое нежелание и неловкость. Фотографом была моя подруга, и с тех пор мы все время снимаемся. И так же с блогом было поначалу — стыдно, неловко, стеснительно.

А сейчас? Ты мог бы давать Любовь Ильиничну со сцены, например?

Думаю, уже да, но мне это неинтересно. Мне кажется, рилсы и вообще короткие видео победили как формат. У меня есть друзья-­стендаперы, я им говорю: «Ребята, чем ваш стендап отличается от рилсов?» Я понимаю, что все эти шутки, которые со сцены транслируют сейчас, уже есть в рилсах, просто они докручены. Я не хочу оскорбить труд стендаперов, но я это вижу, исходя из того, что я очень много смотрю. Ты соединяешь в один монолог шутки из 10 рилсов — и вот у тебя уже стендап. Именно поэтому рилзы и побеждают!

Еще в стендапе ты стоишь на месте, у тебя ни локации, ни разных костюмов, ни каких-то камео. У коротких видео больше возможностей. При этом мне очень нравится стендап, где есть импровизация. Это сильный инструмент, и не каждый умеет с ним справляться. Я был на съемках шоу фаундера «Женского стендапа» Ирины Мягковой. Я пришел и думаю: вау, вот это импровизация с залом!

То есть единственный стендап, который тебе понравился, был женский. Но вернемся в ЗАГС, к фее расходняка Любови Ильиничне. Почему ЗАГС и дворцы бракосочетания — это отдельный вид театрального искусства?

Это неосакральное пространство. А ЗАГС, где мы снимаем, на самом-то деле не ЗАГС, а студия рядом с ЗАГСом. Я ее случайно нашел. Искал ЗАГС, но туда не пустили, и по дороге нашлась студия. Я такой: вау, это знак, значит, правильно все делаем. Конечно, ЗАГС по своей сути максимально театральный и очень интеллигентный. Его архитектура по-особому на вас влияет: даже поступь замедляется. Но сначала я хотел найти ЗАГС из совдепа — эти деревянные шкафы, этот ковер, которому уже лет 100, пол скрипит, стол — и за ним пухловатая женщина с родинкой. И кругом, в этом ЗАГСе, атмо­сфера вынужденного праздника. У Любови Ильиничны это чаще всего праздник развода. Но это потому, что в разводе больше пространства для юмора и эмоций.