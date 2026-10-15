Как сверхновый комик Александр Парфенов влюбил нас в шальную императрицу Ольгу Ротенберг и превратил юмористические ролики в сеанс психотерапии?

Сверхновый комик Александр Парфенов феноменально раздает виральный юмор наравне с психотерапией. Его рилсы — гомерический хохот и пособие по стилю муниципальных фэшн-дам, которые уважают церемониальные бутоньерки (на зависть Chanel!), пушистые ар-деко-боа (как с плеч Джонатана Андерсона в Dior!) и петербургские гуччи-кожанки The Raw Storage (круче, чем может Демна в новом сезоне!). А еще ролики Парфенова — курс сеансов юнгианского психоанализа и психодрамы без смс и регистрации.
Слева: пальто и брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», водолазка JNBY, ветровка ARLIGENT
Справа: рубашка «МАМА РАЗРЕШИЛА», лонгслив RED SEPTEMBER, кофта JNBY, брюки, кепи USHATAVA, кафф OMUT (POISON DROP)
Фея ЗАГСа Любовь Ильинична, экскурсовод нашего сердца Инесса Эдгаровна и шальная императрица 1990-х Ольга Ротенберг — главные фигуры утешения прямо сейчас и бесплатные видеоподорожники, которые комик Александр Парфенов прикладывает к коллективной женской травме. Все вместе они приватизируют все наше внимание надменным взглядом и филигранной интонацией, лечат синдром самозванца (-ки!) одним глотком просекко и рулят жизнью с королевским достоинством. В итоге мы получаем не мизогинную пародию на теток из телевизора нулевых, а великую ролевую модель, совета которой в любой непонятной ситуации хочет каждая (и даже автор!)
Встретились с комиком-терапевтом в авторитетной ротонде в «Астории» и обсудили муниципальных женщин, насмотренность новгородских бабушек и праздник развода.
На Александре: рубашка «МАМА РАЗРЕШИЛА», лонгслив RED SEPTEMBER, кофта JNBY, кепи USHATAVA, кафф OMUT (POISON DROP)
Как стать юмористом-психотерапевтом?
Саша, ты комик-феминист. Как ты нащупал грань, где заканчивается вечная «пародия на теток» и мизогинные стереотипы и начинается роскошная Ольга Ротенберг? Женщина, которая знает жизнь (королева и архетипическая мать!) — и встретить которую мечтает примерно каждый? Где вообще заканчивается смех и начинается эмпатия?
Это главный момент. Я специально работаю и над собой, и над роликами. Стараюсь все шутки прочувствовать. Это очень важно для меня — не обидеть. Я даже мат убрал. При этом я бы не сказал, что я комик-феминист. Я бы сказал, что создаю образы, которые близки, понятны и приятны женщинам. Это скорее терапия, чем активизм.
Я осознанно вычитаю из персонажей хамство. Какие-то фразы могут оскорбить, и получится хейт, и я их просто вычеркиваю из сценария.
Манифестируем: твои героини — это фигуры утешения. Их не хочется высмеивать, а хочется встретить в реальной жизни, обнять и спросить совета. Хоть у хозяйки 1990-х — женщины с железными достоинствами Ольги Ротенберг, хоть у Любови Ильиничны, регистратора ЗАГСа и знатока расторжения брака уровня «Девичью фамилию возвращаем или под клеймом будем ходить?».
Я стараюсь быть эмпатичным, чтобы девушки, которые смотрят мои ролики, в первую очередь чувствовали поддержку. Чтобы они смотрели, например, на Ольгу Ротенберг и думали: «Да, я хочу быть ею».
На Александре: футболка JNBY, рубашка, брюки и ремень USHATAVA, кольца RICK OWENS, DIESEL, BROSWAY (все — POISON DROP), очки FAKOSHIMA, туфли IDOL
Ты сам сформулировал, что твой юмор выполняет терапевтическую функцию для зрителя. Это твоя органика? Или аналитика?
Это органически происходит. Сценарий, аналитика — это только полдела. А вот когда включается камера, включаюсь и я: огромная часть происходящего в рилсах — импровизация. Я отстраняюсь — от мыслей, от обстоятельств, от людей. Иногда прохожие смотрят, насмехаются — я даже не замечаю. Я просто переключаюсь на другую частоту: так, я фея ЗАГСа, я ваша первая учительница. И рождаются интонации, жесты, иногда новые фразы. Это невозможно отрепетировать. Это исходит от меня в моменте, вырастает из всего, что я когда-либо видел, как я чувствую.
Как ты думаешь, почему именно мужчина-комик смог создать настолько принимающие и терапевтичные женские образы? Ольга Ротенберг — это что-то на когнитивно-поведенческом с щепоткой Юнга, она, архетипическая мать, учит нас брать деньги как кошечка лапкой. Любовь Ильинична выдает базу психодрамы развода: «Алексей, вы, видимо, на скорую руку и шоколадки, и семью выбираете?» А учительница Елена Павловна и вовсе лечит ситуативной поэзией — метод в духе психомагии Ходоровски. Каково это — быть мужчиной, который лучше всех в стране артикулирует женские травмы?
Возможно, потому, что мое окружение в основном состоит из женщин и девушек. Это друзья, это люди, с которыми я работаю. Потому что девушки — они намного ответственнее, чем мужчины, по крайней мере в моей сфере. А дальше я просто внимательно считываю больное и смешное — это не осознанный анализ, а скорее моя форма коммуникации.
Что касается феи-регистраторши из ЗАГСа Любови Ильиничны, учительницы Елены Павловны и некоторых других персонажей, которые появились после Ольги Ротенберг и которых я называю муниципальными женщинами, то это знание идет из детства. Все-таки я вырос в провинции. Новгород — небольшой городок, и я свое детство провел во дворе. Вот эти бабушки, которые там во дворе сидели и без конца говорили, я их слушал. Плюс мама, плюс школа. И вот итог: у меня высокая насмотренность женщин! К тому же я очень коммуникабельный, легко знакомлюсь. Люди в ответ часто неосознанно раскрываются, а я неосознанно записываю это все куда-то на подкорку. А потом я это выдаю.
На Александре: пиджак и брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», рубашка JNBY, ремень и кулон BEFREE
Как быть Ольгой Ротенберг, если ты строительный менеджер?
Как вообще дипломированный строительный менеджер стал Ольгой Ротенберг?
Я поступил в СПбГАСУ, потому что у меня папа занимается кровлями: половина Новгорода — под его крышами, и даже часть Петербурга. В детстве я ему помогал. И после школы специально переехал из Новгорода в Петербург, чтобы здесь учиться. Жил в общаге на Московском проспекте. И планировал, конечно, поработать по специальности. Но нечаянно ушел в более творческую сферу и стал видеографом. Потом продюсировал, писал сценарии для блогеров, всегда оставаясь за кадром. И в какой-то момент подумал, почему я помогаю всем, но только не себе.
Действительно! И ты решительно записал первое видео?
И я завел блог. Пробовал разные форматы и всегда внутренне стремился к пародированию, хотя я не актер. Ольга Ротенберг у меня получилась абсолютно случайно. Я сидел в ресторане и увидел женщину в шубе. У нее были такой надменный взгляд и фантастическая интонация. К ней кто-то подошел, а она по телефону разговаривала и спокойно, с королевским достоинством и смертоносной уверенностью, в таком филигранном тоне что-то ему ответила как отрезала, и у меня сразу весь образ выстроился. Хотя я не жил в 1990‑е и у меня нет никаких готовых типажей. Просто я люблю наблюдать за людьми. Мне кажется, Ольга по духу все-таки петербурженка. В ней есть какие-то очень узнаваемые качества настоящего петербуржца.
На Александре: футболка и джинсы DSQUARED2, очки GUCCI, куртка UMA WANG (все — ЦУМ), колье MAXIMILIAN SILVER LABEL, HAND AROUND (все — POISON DROP)
Как ты думаешь, в перспективе ты — режиссер?
Нет. Все-таки актерское мастерство — оно привлекает меня сильнее. Мне очень нравится подмечать и отыгрывать те детали, которые люди на автомате пропускают, но они настолько на поверхности, что для каждого узнаваемы. И весь мой юмор на самом деле построен именно на этом. На том, что цепляет: движение, улыбка, мимика, здесь взгляд, там поворот.
Как ты наращиваешь артистическую массу? Вдруг пойдешь в театральный?
Я теперь работаю с актрисами. У меня недавно вышло видео с камеди-дивой Мариной Федункив, до этого Ольга Дибцева была. Я не стесняюсь и спрашиваю у них совета, даже пишу иногда с вопросами. И это, конечно, помогает. Потому что профессиональные артисты что-то во мне видят: значит, нужно развивать. Я, правда, сам этого не вижу, для меня всё во мне довольно обычно.
На Александре: футболка DSQUARED2, очки GUCCI, куртка UMA WANG (все — ЦУМ), колье MAXIMILIAN SILVER LABEL, HAND AROUND (все — POISON DROP)
Главные комик-триггеры: мужчины, ЗАГС и развод
Давай обсудим мужчин. О. Ротенберг: «Мужик должен быть как коньяк безакцизный — опасный, крепкий и чтобы тебя от него немного шатало» — так? Есть что добавить?
Так вся суть передана фразой. Как будто мужчина рядом с женщиной должен быть крепкий, опасный, как минимум на вид. Я исходил из того, что на вид он такой серьезный, грозный, но с тобой — плюшевый. А чтобы тебя от него немного шатало — это как бы любовь, твой дофамин. Я в своих формулировках стараюсь не фальшивить и не преувеличивать. Все сценарии, которые есть, это то, что меня самого смешит. Если мне не смешно, то всё.
А что тебя смешит, если не ты? Есть ли у тебя праотцы и кумиры в мире стендапа и комедии? Над чем и кем ты можешь хохотать наедине с экраном?
С детства я смотрел все комедийные шоу: «Камеди клаб», «Камеди Баттл», «Убойная лига», «Камеди Вумен». И я на них вырос. Мне очень нравится, как импровизирует с залом Илюха Соболев. Еще Куруч — он филигранно работает со словом. Я давно его приметил, когда у него еще меньше ста тысяч подписчиков было. Его образы сейчас, то, во что он вырос, эти находки: скажем, каблук, который откручивается и превращается во фляжку, — это гениально.
И я до сих пор смеюсь, когда смотрю сериал «Полицейский с Рублевки». Бурунов и Петров в тандеме выглядят шикарно, и юмор, который там есть, он не трендовый, он не так уж привязан ко времени, то есть он всегда будет смешить. Вообще Бурунов — мой кумир. Если я хочу повысить настроение, то включаю «Полицейского с Рублевки».
Слева: пальто и брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», водолазка JNBY, ветровка ARLIGENT, лоферы PREMIATA (NO ONE)
Справа: рубашка «МАМА РАЗРЕШИЛА», лонгслив RED SEPTEMBER, кофта JNBY, брюки, кепи USHATAVA, кафф OMUT (POISON DROP), казаки IDOL
Твоя героиня Любовь Ильинична ценит разводы кратно выше браков. Она лечит важную женскую травму — страх одиночества и социального неодобрения из-за развода. Она — психотерапевт и коуч, замаскированный под фею ЗАГСа?
Вообще это абсолютно случайный образ, опять же муниципальная женщина. Они обычно разведены, живут с ребенком и зачастую общаются с мужчинами немножко свысока. Но касаемо именно регистраций, Любовь Ильинична это делает филигранно, спокойно. И кто-то бы нашел и выпятил какую-то ее несостоятельность или добавил хамства, а я любуюсь этой филигранностью и даже этой надменностью. Начнем с того, что у меня 95 % аудитории — женщины. И было бы странно, если бы я в принципе делал акцент на мужчинах. Плюс развод — это триггерная тема, она бомбит.
При этом Любови Ильиничне «виноватого видно сразу», а вот девушку после развода за дверями ЗАГСа уже ждет лимузин с подругами!
У нас как заведено в принципе? Мужчина во всем виноват. Но я так не считаю: бывает, что оба. Но разводы в интернете обсуждают чаще женщины. И как раз пошел такой период: блогеры начали расставаться. Все скандалят в медийном поле, друг друга как-то оскверняют. И Любовь Ильинична попала в сердечко: она всем своим существованием успокаивает и поддерживает женщин. У меня всегда построено так, что именно мужчина виноват, поэтому восхваляется девушка. Но это не значит, что я плохо отношусь к мужчинам. Ко всем отношусь одинаково, но противоположный пол люблю больше, естественно.
На Александре: пиджак и брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», рубашка JNBY, ремень и кулон BEFREE
Блог есть любовь
Блог есть любовь, получается? Но что изначально подтолкнуло тебя выбрать женщин не только предметом своей любви, но и целевой аудиторией?
Наверное, то, что от них в целом больше внимания и понимания. Мужчины достаточно каменные. Пацаны — они всегда скрываются, сковывают свои эмоции. А я, наоборот, хочу это переступить, я всегда иду туда, где мне страшно. Особенно, если стесняюсь. А у среднестатистических мужчин миллион зажатостей. Они даже не могут танцевать, потому что стесняются. А танцевать надо обязательно! И блог, как говорится, в помощь. Эта видеодеятельность меня развивает, я из сверхстеснительного превращаюсь в раскрепощенного. Изначально я был невероятно зажат: в 2019 году в первый раз заставил себя пойти на фотосессию, превозмогая дикое нежелание и неловкость. Фотографом была моя подруга, и с тех пор мы все время снимаемся. И так же с блогом было поначалу — стыдно, неловко, стеснительно.
А сейчас? Ты мог бы давать Любовь Ильиничну со сцены, например?
Думаю, уже да, но мне это неинтересно. Мне кажется, рилсы и вообще короткие видео победили как формат. У меня есть друзья-стендаперы, я им говорю: «Ребята, чем ваш стендап отличается от рилсов?» Я понимаю, что все эти шутки, которые со сцены транслируют сейчас, уже есть в рилсах, просто они докручены. Я не хочу оскорбить труд стендаперов, но я это вижу, исходя из того, что я очень много смотрю. Ты соединяешь в один монолог шутки из 10 рилсов — и вот у тебя уже стендап. Именно поэтому рилзы и побеждают!
Еще в стендапе ты стоишь на месте, у тебя ни локации, ни разных костюмов, ни каких-то камео. У коротких видео больше возможностей. При этом мне очень нравится стендап, где есть импровизация. Это сильный инструмент, и не каждый умеет с ним справляться. Я был на съемках шоу фаундера «Женского стендапа» Ирины Мягковой. Я пришел и думаю: вау, вот это импровизация с залом!
То есть единственный стендап, который тебе понравился, был женский. Но вернемся в ЗАГС, к фее расходняка Любови Ильиничне. Почему ЗАГС и дворцы бракосочетания — это отдельный вид театрального искусства?
Это неосакральное пространство. А ЗАГС, где мы снимаем, на самом-то деле не ЗАГС, а студия рядом с ЗАГСом. Я ее случайно нашел. Искал ЗАГС, но туда не пустили, и по дороге нашлась студия. Я такой: вау, это знак, значит, правильно все делаем. Конечно, ЗАГС по своей сути максимально театральный и очень интеллигентный. Его архитектура по-особому на вас влияет: даже поступь замедляется. Но сначала я хотел найти ЗАГС из совдепа — эти деревянные шкафы, этот ковер, которому уже лет 100, пол скрипит, стол — и за ним пухловатая женщина с родинкой. И кругом, в этом ЗАГСе, атмосфера вынужденного праздника. У Любови Ильиничны это чаще всего праздник развода. Но это потому, что в разводе больше пространства для юмора и эмоций.
На Александре: футболка JNBY, рубашка, брюки и ремень USHATAVA, кольца RICK OWENS, DIESEL, BROSWAY (все — POISON DROP), очки FAKOSHIMA, туфли IDOL
Как вывести кожанку в авторитетный тренд? Как сделать пакет WB главной it-bag сезона?
Ольга, Любовь и Инесса — феноменальные образы и колода женских архетипов. Но давай определимся с жанром твоих видео. Что это: комедия наблюдений? Бытовой мокьюментари? Или все же комедия переодеваний?
На самом деле мой юмор — не про переодевание. Да, я наброшу парик, накину кожанку — буквально выхвачу пару нюансов, все построю вокруг нескольких деталей. А дальше будут работать интонации, жесты и прежде всего текст. Это скорее комедия наблюдений.
Да, но Любовь Ильинична носит куцее боа норкового оттенка с невероятным фэшн-достоинством. Ольга Ротенберг вывела кожанку в авторитетный тренд. Инесса Эдгаровна сделала пакет Wildberries главной it-bag сезона. Давай проанализируем фэшн-идентичности твоих персонажей!
Кожанка — это дерзость, в ней есть опасность. Она передает мужественность, но при этом и женственность. И это петербургская кожанка — от бренда The Raw Storage. Вообще у Ольги четыре кожанки, и две из них The Raw Storage.
Пакет Инессы Эдгаровны — это микродеталь экскурсовода наряду с зонтом-флажком. Я искал яркий пакет — либо с цветочками, либо с котятами. Он должен был быть красивый, цветной, не маечка. Это блатной пакет, в котором носили сменку в детстве. Самый дорогой из мира пакетов, самый дорогой на рынке. И тут я увидел дома WB — и понимаю: это оно. Потер его, чтобы появились заломы и разводы: краш-эффект! Вообще экскурсоводы — это целый мир. Они еще всегда читают стихи, просто с нифига: «А дай-ка я почитаю стихотворение». У них обычно спокойная интонация, но если крикнут, то звонко, зычно.
На Александре: футболка JNBY, рубашка, брюки и ремень USHATAVA, кольца RICK OWENS, DIESEL, BROSWAY (все — POISON DROP), очки FAKOSHIMA
Полный минус, Парфенов!
Новый архетип из твоих видео — учительница начальных классов Елена Павловна, и она тоже срывается на стихи. Школа в России — это место коллективной травмы. Как ты планируешь превратить этот выгоревший, уставший образ в еще одну фигуру утешения? Какой суперсилой наделишь?
Да, школа — это триггер: именно поэтому я ее и выбрал. От школы глаз дергается не меньше, чем от развода. Первый ролик с учительницей вышел 31 августа: накануне. У меня в школе была учительница-прототип, по литературе и русскому. Она была строгая, но интеллигентная. Такие женщины пьют чай только из фарфоровой посуды. Что-то теплое должно согревать их плечи. Очки всегда на цепочке, они их обязательно медленно снимают и так же медленно пьют свой чай. Это высшее учительское общество. Они самые грамотные.
Как этих верховных сразу распознать в учительской?
Это женщины лет 45, они, возможно, гуляют одни и пишут стихотворения. Ты опоздал либо на вопрос не ответил, она стоит, прожигает тебя глазами и начинает читать поэзию. Ты стоишь, тебе неловко. Это моменты, которые все учителя используют. Тебе настолько стыдно, что ты думаешь: да, надо учиться, чтобы она больше не читала про меня стихи.
Моя учительница по истории, например, когда я не знал ответ либо тупил, говорила: «Полный минус, Парфенов». Фразы у них тоже отточены. И сменяются десятилетия, а этот негласный учительский кодекс живет.
На Александре: худи и штаны MAGLIANO (ЦУМ), лоферы FABI (NO ONE), кольца RICK OWENS, DIESEL, BROSWAY (все — POISON DROP), ремни BEFREE
А что бы сделала Ольга Ротенберг?
Как так вышло, что теперь нам во всех непонятных ситуациях хочется спросить совета у Ольги Ротенберг? А что бы она посоветовала тебе?
Я не думал, что с Ольгой так произойдет. Поначалу она говорила просто: «Принеси мне просекко». А потом стала как уравнение жизнь подытоживать и авторитетные мнения выдавать.
Мне бы Ольга точно посоветовала быть посмелее. Она бы посоветовала ничего не бояться. И мой блог мне в этом помогает. Ольга полностью уверена в себе во всех ситуациях. Я бы хотел прийти к этому: чтобы в каждой ситуации, которая происходит в жизни, я был уверен в себе. Только такой совет дала бы, больше нечего.
Как вообще вырастают в стеснительных комиков? Ты был в детстве уморительно смешной? Или юмор — это путь?
Я был душой компании. Мы все время шутили, что-то пародировали. Я не то чтобы был уморительно смешной. Не знаю, как это работает, но многие люди говорят, что со мной спокойно, как дома. Это просто энергетическое качество. Я не стараюсь ничего делать специально. Я веду себя как обычно, со всеми одинаково. Но от многих людей это слышу. Возможно, у меня какой-то положительный заряд. Я действительно почти никогда не бываю грустным. Чуть-чуть погрустил — и пошел дальше. Случается проблема, я в ней ищу хорошее, полезное: ментальное здоровье превыше всего. Поэтому юмор, позитив и энергетические вайбы — это ко мне.
У меня даже есть татуировка на ребре: «Твои мысли станут реальностью». Верю, что если ты правильно заложишь мысль в голову, у тебя все получится.
На Александре: футболка DSQUARED2, очки GUCCI, куртка UMA WANG (все — ЦУМ), колье MAXIMILIAN SILVER LABEL, HAND AROUND (все — POISON DROP), туфли PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Как сделать свои мысли реальностью?
А твои мысли стали реальностью?
Потихонечку. Я очень самовнушаемый человек. Если я чем-то загоняюсь, это происходит. Да, я просто делаю смешные видео. Но то, как я делаю это сейчас, это не потолок — потому что там нет потолка. И хотелось бы попробовать еще много всего. Например, роль в кино. При этом я не считаю себя актером, я понимаю, что будет тяжело. И еще я бы попробовал себя в песне. Я не умею петь, но я бы очень хотел написать свою песню.
Как ты пишешь шутки? Сидишь и смеешься?
Наоборот, я очень часто хожу, когда что-то придумываю. Если ты сидишь или лежишь на месте, ты начинаешь залипать на что-то постороннее. У тебя мысли путаются, ты ничего не можешь сообразить. И я начинаю ходить, что-то делать. Здесь что-то потрогаешь, пойдешь покуришь, выйдешь, снова зайдешь. В движении оно приходит. Если на это смотреть со стороны, просто какой-то странный человек ходит по квартире, лежит, ворочается, потом вдруг сядет у дивана, сползет на пол, на кухню сходит. И хохочет время от времени. Я недавно нашел видео, где мой дипрук в универе говорит, пока я опять с шутками и прибаутками исправляю что-то в дипломе: «Вот тебе, Парфенов, нужно было идти в цирковое. И что ты время теряешь? Какое образование строительное? Тебе в клоуны надо». В хорошем смысле — сбылось!
БЛИЦ
Пакет Wildberries или Bottega?
Пакет Wildberries. В нем есть душа.
Белая фата или черная вуаль?
Белая фата. Все-таки я романтик.
Курс экскурсий у Инессы Эдгаровны или целая началка с Еленой Павловной?
Началку я бы еще раз не прошел. Так что курс экскурсий!
Абсолютный маст-хэв: вуаль Любови Ильиничны, кожанка Ольги Ротенберг или соломенная шляпка Инессы Эдгаровны?
Кожанка, 100 %. Кожа — это показатель дерзости, но в то же время статусности.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Гоша Ин
Стиль: Ася Пилова
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Визаж и волосы: Оксана Ласкина
Свет: Алексей Седурин
Младший продюсер: Елизавета Геллерт
Ассистент продюсера: Михаил Пелишенко
Ассистент стилиста: Кристина Логунова
Ретушь: Анастасия Суворова
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