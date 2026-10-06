Как Богдан Лебедев и его ОАО «Красивые люди» перекодировали визуальный язык телеграма?

Расскажи про объединение. Как оно устроено и сколько вас?

Исходя из того что у ОАО сформировано сильное сообщество вокруг проекта, было бы корректнее всего описать это через систему кругов:

Широкий круг — люди, которые следят за проектом и дарят свое внимание, думают и разговаривают о проекте.

Средний круг — люди, которые уже в экосистеме, пользуются нашей айдентикой типа стикеров и эмодзи, нашими сервисами, носят нашу одежду, приходят на мероприятия: те, кто голосует рублем за мои идеи и их исполнение.

Малый круг — те, кто работает и сотрудничает со мной и объединением.

Узкий круг — люди, к мнению которых я прислушиваюсь.