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Самые запоминающиеся выходы премии MTV Video Music Awards

Подводим фэшн-итоги одной из главных музыкальных премий: следом за Charli XCX и Tyla готовимся носить узкие юбки на ультранизкой посадке, на примере Тейяны Тейлор запасаемся будуаркорным кружевом и перьями, хвалим Sombr за образцовый инди-слиз в исполнении Enfants Riches Déprimés и объявляем меха Daniil Antsiferov важнейшим мастхэвом предстоящего наградного сезона. 

Charli XCX в Saint Laurent

Charli XCX в Saint Laurent

Тейяна Тейлор в Zuhair Murad

Тейяна Тейлор в Zuhair Murad

Tyla в Mowahola

Tyla в Mowahola

Лиса в Daniil Antsiferov

Лиса в Daniil Antsiferov

Raye в Georges Hobeika

Raye в Georges Hobeika

Тейлор Свифт в Tamara Ralph

Тейлор Свифт в Tamara Ralph

Главный фэшн-триумф вечера — Лиса из Black Pink, которая вышла за статуэткой Best Pop MTV в тотал-луке Daniil Antsiferov. Стилист Джорджия Пендлберри (в портфолио — работа с Кэти Перри, брендом The Attico и фэшн-изданием Dazed!) выбрала для певицы жакет с мохнатыми рукавами из овчины и миди-юбку из меха козлика. 

Глядя на Charli XCX в мрачном секси-сете Saint Laurent и Тейяну Тейлор в кружевном платье-пеньюаре Zuhair Murad, фиксируем затяжную популярность красноковрового готик-будуаркора. Самое интеллигентное «голое» платье выдала Дакота Джонсон в нюдовом Сalvin Klein, самый hot-выход среди мужчин — у Шейна Майкла Буза (aka Sombr) в Enfants Riches Déprimés (скунс-шуба и секс-ремень!), а победу в номинации «Лучшая пара» забрали актриса Зои Сайдел и (шепчущий ей на ушко комплименты!) Yung Lean. 

Трой Сиван в Erdem

Трой Сиван в Erdem

Дакота Джонсон в Сalvin Klein

Дакота Джонсон в Сalvin Klein

Зои Сайдел и Yung Lean

Зои Сайдел и Yung Lean

Шейн Майкл Буз (aka Sombr) в Enfants Riches Déprimés

Шейн Майкл Буз (aka Sombr) в Enfants Riches Déprimés

Трой Сиван и Charli XCX

Трой Сиван и Charli XCX

Пэрис Хилтон в The Blonds

Пэрис Хилтон в The Blonds

Пока Tyla косплеит нулевые в змеином сете Mowahola, певица Стелла Лефти решила не следовать условностям и надела на красную аквамариновую ковровую дорожку свадебное платье из коллекции Claire Pettibone 2015 года. Сияющий металлик — база award-гардероба: так считают соул-дива Raye в расшитом кристаллами макси Georges Hobeika, Тейлор Свифт в архитектурном Tamara Ralph и икона 2000-х Пэрис Хилтон в сверкающих доспехах The Blonds. 

Snoop Dogg

Snoop Dogg

Raye

Raye

Стелла Лефти в Claire Pettibone

Стелла Лефти в Claire Pettibone

Элла Брайт в Roberto Cavalli и Бельмонт Камели в Ferragamo

Элла Брайт в Roberto Cavalli и Бельмонт Камели в Ferragamo

PinkPantheress в Nina Ricci

PinkPantheress в Nina Ricci

Лиса в Quine Li и The Attico

Лиса в Quine Li и The Attico

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