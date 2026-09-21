Эксклюзив! Показываем вау-кампейн Zivert и ДЛТ в честь петербургского гранд-шоу «Где-то в ретро»

Шик! С восторгом наблюдаем, как поп-дива Zivert в динамическом дуэте с суперстилистом Ксюшей Смо перепридумала формат стадионных концертов (теперь это фэшн-перформанс «Где-то в ретро» с кутюрными костюмами от Ильи Мигмуна и модным показом с Александром Роговым!). В честь петербургского шоу (3 октября на «Газпром-Арене»!) певица объединилась с важнейшим городским универмагом ДЛТ: в арт + фэшн видеокампейне от режиссера Влада Шишкина примерила топовые мастхэвы сезона, собранные по канонам сценического ретро-дресс-кода!
Отдел моды Собака.ru показывает эксклюзивный бэкстейдж ролика от фотографа Никиты Пикунова!
Zivert в кожаной куртке и юбке MVST, а также в блузе и туфлях Valentino — с акцентной стейтмент-сумкой (тоже от Алессандро Микеле!)
Zivert в кожаной куртке MVST и блузе Valentino
ZIvert в расшитом топе Valentino, украшениях Mercury, буткатах Giorgio Armani и клогах Paris Texas, которые стилист Ксюша Смо дополнила сумкой Chloé
Zivert примерила брючный костюм Bottega Veneta в комбо с блузой и клогами Dolce & Gabbana
Шик! Zivert в шубе Elie Saab и босоножках на танкетке Alevi
Zivert в куртке из кожи крокодила MVST, блузе Dolce & Gabbana, кожаной юбке, туфлях и очках Saint Laurent. В роли it-bag — сумка Dolce & Gabbana
Zivert в норковой шубе MVST и босоножках Valentino
Всего за год суперстилист Ксюша Смо расплела афрозавивку Юлии Зиверт и переодела поп-диву в перья Versace, кардиганы Prada и плюмажи State Venice. На этот раз в ролике (под культовый трек Gaz!) Смо и Зиверт при помощи осенне-зимних мастхэвов ДЛТ дают фэшн-подсказки всем, кто собирается октябрьский концерт. В фаворитах — сверкающие блузы Valentino, кожаные костюмы MVST и громко-роскошные шубы Elie Saab, которые смело стилизуем с могучими босоножками на танкетке и высокоювелирными украшениями Mercury (чтобы максимально роскошно подпевать «Эгоистке» и «Beverly Hills»!).
Zivert в кожаной куртке MVST и блузе Valentino
Zivert в норковой шубе MVST, босоножках Valentino и бриллиантовом колье Mercury
Zivert в шубе Yves Salomon, леггинсах Valentino и босоножках из капсульной коллекции Rene Caovilla for MVST
Zivert в норковой шубе MVST и бриллиантовом колье Mercury
Zivert в тотал-луке Saint Laurent
ZIvert в расшитом топе Valentino, украшениях Mercury, буткатах Giorgio Armani и клогах Paris Texas, которые стилист Ксюша Смо дополнила сумкой Chloé
Шик! Zivert в шубе Elie Saab Zivert и босоножках на танкетке Alevi
Промо-видео от режиссера Влада Шишкина будет транслироваться на уличных диджитал-витринах ДЛТ, а также на всех внутренних видео-поверхностях ЦУМа, ДЛТ и пунктах выдачи заказов в крупных городах России.
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