Эксклюзив! Показываем вау-кампейн Zivert и ДЛТ в честь петербургского гранд-шоу «Где-то в ретро»

Всего за год суперстилист Ксюша Смо расплела афрозавивку Юлии Зиверт и переодела поп-диву в перья Versace, кардиганы Prada и плюмажи State Venice. На этот раз в ролике (под культовый трек Gaz!) Смо и Зиверт при помощи осенне-зимних мастхэвов ДЛТ дают фэшн-подсказки всем, кто собирается октябрьский концерт. В фаворитах — сверкающие блузы Valentino, кожаные костюмы MVST и громко-роскошные шубы Elie Saab, которые смело стилизуем с могучими босоножками на танкетке и высокоювелирными украшениями Mercury (чтобы максимально роскошно подпевать «Эгоистке» и «Beverly Hills»!).