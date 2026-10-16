Что нужно знать про фолиант-сенсацию «Ода русской женщине» о модном доме Slava Zaitsev, который Софья Эрнст готовит вместе с гранд-фотографом Абдуллом Артуевым?

В издательстве «Эксмо» (подвиньтесь, Phaidon и Assouline!) выходит magnum opus, посвященный евангелисту русского кутюра Вячеславу Зайцеву, — «Ода русской женщине».
Уровень: легендарно! Софья Эрнст позирует Абдуллу Артуеву в бесценных архивах Вячеслава Зайцева: для съемки с Артуевым стилист и друг дома Slava Zaitsev Анастасия Соломеина бережно стилизовала головной убор из «Фантасмагории» 2006—2007 года (оммаж китайскому арт + фэшн-наследию!)
Уровень: легендарно! Софья Эрнст позирует Абдуллу Артуеву в бесценных архивах Вячеслава Зайцева: для съемки с Артуевым стилист и друг дома Slava Zaitsev Анастасия Соломеина бережно стилизовала розовое бархатное пальто с мехом из кутюрной коллекции «Прозрение» 1999 года
Фото/арт-директор: Абдулл Артуев. Стиль: Анастасия Соломеина. Визаж: Ира Грачева. Волосы: Дмитрий Абрамович. Ассистент фотографа: Анна Каганович. Продюсер: Светлана Суздалева. Постановщик: Никита Беляков
Вместо швейной фабрики Мособлсовнархоза — дом моды Slava Zaitsev, вместо пальто по ГОСТу — кутюрные ансамбли (хранятся в главных музеях — от Эрмитажа до Метрополитена! от Музея Виктории и Альберта до Музея костюма в Киото!): Вячеслав Зайцев в одиночку не дал прерваться традиции высокого шитья в стране. Объект неистового восхищения Тьерри Мюглера, Марка Боана и мадам Карвен, Зайцев вывел русский код в фэшн-космос.
Книга «Ода русской женщине» — это долгожданный авторский апдейт феномена «красного Диора». Худруки издания — актриса и царевна кутюра Софья Эрнст и гранд-фотограф Абдулл Артуев, поэтому ждем фолиант-сенсацию! В основе книги — совместная съемка Сони (в архивах мэтра!) и Абдулла с опорой на суперстилиста Анастасию Соломеину. Высокохудожественный бонус: виртуозная графика и поэзия (с пушкинским вайбом!) Вячеслава Зайцева. За текст отвечает писательница, искусствовед и выдающийся нос Елена Селестин (коллекция винтажной парфюмерии! книги про культовые духи и титанов ольфакторики!).
Не Пушкин встречает Тадзио из «Смерти в Венеции», а автопортрет Вячеслава Зайцева 2001 года!
Суперсила издания «Ода русской женщине» — редчайшие архивы дома Slava Zaitsev: от эскизов к коллекциям и стихотворений красного Диора до графики, как этот портрет Майи Плисецкой, созданный во время подготовки сценических костюмов для примы!
Суперсила издания «Ода русской женщине» — редчайшие архивы дома Slava Zaitsev: от эскизов к коллекциям и стихотворений красного Диора до графики
Эскиз костюма Вячеслава Зайцева к спектаклю «Её превосходительство» С. Алешина (Вово — А. Ширвиндт/А. Гузенко). Московский академический театр Сатиры, Москва, 1978 год. Премьера спектакля — 30 мая 1979 года.
Эскиз из коллекции «Событие» (посвящение Кристиану Диору). 1996 год. Показ коллекции в 1997 году.
Софья Эрнст
Рассказывает о работе над книгой «Ода русской женщине» в беседе с кутюрье Марией Белик
Меня поразило то, как сотрудники дома моды Вячеслава Зайцева верны своему ДНК. Несколько раз в год они проводят показы архивов с моделями из собственной школы, которая когда-то была главной в стране и открыла миру, например, топ-модель Наталью Семанову. Этот способ демонстрации платьев — родом из 90‑х. Модель не просто быстро пробегает по подиуму: она идет долго, останавливается, показывает платье номерами, принимает специальные невероятные позы, позволяющие разглядеть одежду со всех сторон.
Этот позинг меня потряс. В этот момент на подиуме Зайцева происходит преклонение перед ускользающей секундой величия моды, какое было во времена расцвета Гальяно и Маккуина. Возникает вау-эффект и замирание сердца. Когда ты надеваешь платье Вячеслава Михайловича, ты сама становишься произведением искусства, божеством и сверхженщиной.
Поэтому мы назвали нашу книгу про Вячеслава Зайцева «Ода русской женщине». Замысел Зайцева оживает, стоит только прикоснуться к его вещам. Художника нет в живых, но его идеи продолжают транслироваться миру через тех, кто носит его платья. Это еще раз доказывает, что кутюр — истинное, не мимолетное искусство.
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