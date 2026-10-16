Что нужно знать про фолиант-сенсацию «Ода русской женщине» о модном доме Slava Zaitsev, который Софья Эрнст готовит вместе с гранд-фотографом Абдуллом Артуевым?

Рассказывает о работе над книгой «Ода русской женщине» в беседе с кутюрье Марией Белик

Меня поразило то, как сотрудники дома моды Вячеслава Зайцева верны своему ДНК. Несколько раз в год они проводят показы архивов с моделями из собственной школы, которая когда-то была главной в стране и открыла миру, например, топ-модель Наталью Семанову. Этот способ демонстрации платьев — родом из 90‑х. Модель не просто быстро пробегает по подиуму: она идет долго, останавливается, показывает платье номерами, принимает специальные невероятные позы, позволяющие разглядеть одежду со всех сторон.

Этот позинг меня потряс. В этот момент на подиуме Зайцева происходит преклонение перед ускользающей секундой величия моды, какое было во времена расцвета Гальяно и Маккуина. Возникает вау-эффект и замирание сердца. Когда ты надеваешь платье Вячеслава Михайловича, ты сама становишься произведением искусства, божеством и сверхженщиной.

Поэтому мы назвали нашу ­книгу про Вячеслава Зайцева «Ода русской женщине». Замысел Зайцева оживает, стоит только прикоснуться к его вещам. Художника нет в живых, но его идеи продолжают транслироваться миру через тех, кто носит его платья. Это еще раз доказывает, что кутюр — истинное, не мимолетное искусство.