15 лучших кутюрных выходов Софьи Эрнст: Belik, Slava Zaitsev, Valentin Yudashkin, Tatyana Kochnova Atelier

Софья Эрнст — перекресток дорог русского кутюра. Она виртуозно пересобирает и актуализирует наследие — не только реанимирует древнерусский кутюр в собственном ДК «Исток», но и носит Зайцева и Юдашкина так, что это залетает в тренды. Выходит в статуарных платьях Belik c вайбом античной богини. Седлает новую волну русского кутюра и кастома в платьях мастера доллкора Анастасии Симеютиной.
Софья Эрнст в кутюрных архивах Valentin Yudashkin.
Фото: Дамир Жукенов. Стиль: Анастасия Соломеина. Визаж: Ира Грачева. Волосы: Михаил Киселев. Нейл-стилист: Дарья Мещерякова. Ассистент фотографа: Анна Каганович. Продюсер: Светлана Суздалева
Софья Эрнст в платье из коллекции haute couture «Юбилейная» Valentin Yudashkin 2012 года и кольце «Яблочко на тарелочке» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ для Собака.ru, август 2024 года. Фото: Игорь Павлов
Софья Эрнст в кутюрных архивах Valentin Yudashkin. Фото: Дамир Жукенов
Софья Эрнст получает премию журнала OK! за спектакль МХТ «8 разгневанных женщин» в архивном платье Вячеслава Зайцева
Софья Эрнст в кутюрном тотал-луке Belik
Софья Эрнст делом поддерживает ньюкамеров кастома и кутюра — выгуливает деконструированные платья Nastasias Анастасии Симеютиной
Софья Эрнст в авангардном кутюре гранд-модельера Егора Зайцева (из архивов модного дома Slava Zaitsev), бережно застилизованном фэшн-знатоком исторического костюма Анастасией Соломеиной.
Фото: Соня Сивкова. Стиль: Анастасия Соломеина. Визаж: Ира Грачева. Волосы: Оксана Ласкина, Михаил Киселев. Ассистент по волосам: Катя Кочиева. Свет: Валентин Панков
Софья Эрнст косплеит нимфу Калипсо в платье Edem Couture. Фото: Игорь Павлов
Неокутюр— это совриск, культурный капитал, ритуал и суперконтент. И у этого неокутюра женское лицо: в эпицентре модного процесса — актриса Софья Эрнст, верховный архивариус и актуализатор высокой моды. Она взламывает архивы и коды евангелистов Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева (ждем настольную книгу с Эрнст на обложке!), реанимирует древнерусский кутюр в статусе основателя ДК «Исток» (вам поднизок или грибатницу?) и служит музой и BFF феноменальному дизайнеру (читай: скульптору тела и ткани) и фаундеру white-tie-бренда Belik Марии Белик.
Софья Эрнст
Рассуждает о суперсиле кутюра в беседе с Марией Белик
Кутюрная вещь — это костюм. По своему актерскому опыту могу сказать, что персонаж рождается только тогда, когда ты надеваешь костюм. Ты можешь долго репетировать, но именно одежда жестко диктует пластику и ощущение себя. Когда я снималась в архивах Вячеслава и Егора Зайцевых, Валентина Юдашкина, то каждый раз ощущала себя совершенно по-новому. Была просто я, был костюм, мы соединились — и родился новый персонаж. Ты подсознательно мимикрируешь под геометрию и импульс платья.
Когда мы делали съемку с Соней Сивковой в костюмах Егора Зайцева — сына Вячеслава Зайцева, который был настоящим художником-концептуалистом и абсолютным антиподом отца в дизайне, — я помню, как надела эти сложные, авангардные, геометричные образы, совершенно не приспособленные для жизни. И в ту же секунду физически ощутила пронзительное, дикое одиночество. Съемка получилась очень драматичной. Эта проявленная сложность мировоззрения оказалась несовместима с обществом. Ситуация: ты познал красивую, сложную конструкцию, но остался один со своим знанием мира.
Софья Эрнст в мантели Tatyana Kochnova Atelier, тиаре «Шапка-невидимка» и кольце «Живая вода» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ для Собака.ru, август 2024 года. Фото: Игорь Павлов
Софья Эрнст в корсетном платье из коллекции haute couture «Посвящение Эрте» 2008 года Valentin Yudashkin. Фото: Дамир Жукенов
Софья Эрнст в авангардном кутюре гранд-модельера Егора Зайцева (из архивов модного дома его отца Вячеслава Зайцева). Фото: Соня Сивкова
В архивном кутюрном платье Valentin Yudashkin. Фото: Дамир Жукенов
В роли ведущей церемонии «Вызов» Софья Эрнст примерила серое пальто с авторскими драпировками от Егора Зайцева. Фото: Ира Грачева
Образцовый флауэркор — цветочный демикутюр Belik Софьи Эрнст
Софья Эрнст в авангардном кутюре гранд-модельера Егора Зайцева (из архивов модного дома Slava Zaitsev), бережно застилизованном фэшн-знатоком исторического костюма Анастасией Соломеиной. Фото: Соня Сивкова
Софья Эрнст
Делает книксен кутюру Belik в разговоре с идеологом бренда Марией Белик
С платьями Belik все логично — Маша, мы с тобой много лет дружим. Я была на твоем дипломном показе в петербургской Академии Штиглица, стала одним из первых клиентов, и в шоуруме Belik до сих пор стоит мой почетный портрет в платье. Мне твой масштаб был понятен сразу.
Пару раз мне удавалось влезть в твои корсеты, не сломав хребет, зато я чувствовала себя почти что богиней. Я считаю тебя, Маша, большим художником. Ты строга и требовательна к себе, ты постоянно возвышаешь себя над самой собой вчерашней. Это магия великого ремесла, которая, совмещаясь с большой идеей, становится чистым искусством. В платьях Belik ты испытываешь колоссальную уверенность в себе, невероятную женственность и драматичную сексуальность. Ты — скульптор и буквально лепишь силуэт, от которого, как от мраморной статуи, не оторвать глаз.
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