15 лучших кутюрных выходов Софьи Эрнст: Belik, Slava Zaitsev, Valentin Yudashkin, Tatyana Kochnova Atelier

Рассуждает о суперсиле кутюра в беседе с Марией Белик

Кутюрная вещь — это костюм. По своему актерскому опыту могу сказать, что персонаж рождается только тогда, когда ты надеваешь костюм. Ты можешь долго репетировать, но именно одежда жестко диктует пластику и ощущение себя. Когда я снималась в архивах Вячеслава и Егора Зайцевых, Валентина Юдашкина, то каждый раз ощущала себя совершенно по-новому. Была просто я, был костюм, мы соединились — и родился новый персонаж. Ты подсознательно мимикрируешь под геометрию и импульс платья.

Когда мы делали съемку с Соней Сивковой в костюмах Егора Зайцева — сына Вячеслава Зайцева, который был настоящим художником-­концептуалистом и абсолютным антиподом отца в дизайне, — я помню, как надела эти сложные, авангардные, геометричные образы, совершенно не приспособленные для жизни. И в ту же секунду физически ощутила пронзительное, дикое одиночество. Съемка получилась очень драматичной. Эта проявленная сложность мировоззрения оказалась несовместима с обществом. Ситуация: ты познал красивую, сложную конструкцию, но остался один со своим знанием мира.