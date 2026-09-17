Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с художницей и основательницей дарк-фэшн-царства Pirosmani Евгенией Малыгиной, которая профессионально выгуливает готический деконструктивизм и замышляет миксовать его с заниженными скинни-джинсами из нулевых и феминными платьями с драпировками. А еще — прямо сейчас готовится к гранд-шоу Pirosmani на Неделе моды в Москве (уже 30 сентября!).
30 сентября состоится показ новой коллекции Pirosmani на Неделе моды в Москве. Чем удивите в этот раз?
Боюсь, после этого меня выгонят из моды. В центре новой коллекции — архитектурно выстроенные конструкции из бумаги, которую мы заставили быть пластичной и податливой. Да, часть вещей, которые больше напоминают арт-объекты, выполнены именно из бумаги, но есть и более носибельные и, если можно так сказать, повседневные вещи. А еще — аккомпанемент для показа делает известный российский музыкант Никита Забелин, а на подиуме можно будет увидеть классных моделей, например, Сашу Панику.
Помимо этого какие новости у главного дарк-фэшн-бренда?
Сейчас всё очень сложно, поэтому порадовать фееричными новостями не могу. Мы стараемся грамотно перестроиться под новые условия и просто выжить.
В марте прошла выставка ваших картин в московской галерее 1.618 gallery. Ждать ли чего-то подобного в будущем?
Конечно, я же художник — меня не остановить. Если в моде я больше тяготею к объемам, архитектуре и тактильности, то в живописи меня интересует нечто абстрактное, что будто увлекает тебя внутрь холста и становится окном в параллельный мир. Но и мода, и живопись — две части меня, без которых я не могу существовать. А вообще, я еще хочу делать мебель.
Мы, как и многие, прочитали ваш текст с воспоминаниями об эпохе 1990-х. Скажите, стоит ли искать истоки дарк-эстетики в питерском сквоте?
После того, как я выложила этот пост, я тоже задумалась о том, насколько прошлое отразилось на мне. Я несу в себе этот отпечаток, но стараюсь видеть в нем красоту.
Однажды в сквоте рабочие выломали дыру в стене (они находились с другой стороны). Там оказалась замурованная дверь. Я проникла внутрь и пошла по огромной анфиладе заброшенной квартиры, которая занимала почти весь этаж. Я помню, как подумала, что непременно хочу провести здесь показ. Это было еще за несколько лет до открытия бренда. А потом я провела шоу в особняке Брусницыных и все время думала: «Где-то я уже это видела!».
Есть ли какая-то вещь, которая запомнилась вам так же, как джинсовка Levi’s из «Березки»?
Да, была у меня одна велюровая кепка, вроде бы какого-то французского бренда. Эту кепку привезла мне мама из Москвы в конце 1980-х — в то время она была дико модная. Однажды один мой знакомый модник пришел ко мне и стал упрашивать одолжить ее. Если честно, я была не очень за. Но он не сдавался и даже встал на колени. Я была ошарашена настолько сильным желанием иметь эту кепку. В тот момент она стала для меня еще дороже.
Евгения Малыгина в той самой кепке с дочерью Дашей в 1990-х
Насколько ваш стиль Pirosmani и ваш собственный пересекаются?
Мне кажется, я и есть Pirosmani. Каким-то образом так получилось, что этого сиамского близнеца от меня не получилось отделить — вот и шатаемся вместе.
Если тотал-лук Pirosmani, то какой?
Это может быть огромное, как шкаф, пальто, объемные брюки, грубые ботинки и маленькое существо, которое закопалось в этом. Другой вариант — сбалансировать оверсайз-жакет изящной юбкой с легкой драпировкой и добавить что-нибудь остренькое — туфли, похожие на калиграфический штрих.
Что для вас идеальная коллекция? И, вообще, такое бывает?
Да, идеальная — это нескучная. В ней обязательно должен быть баланс стиля и безумия. Если чего-то не хватает, то выходит дико скучно.
Самое модное место в Петербурге?
Для меня — Co-op Garage.
А где Ваше место силы в Петербурге?
Спуск к Неве на Английской набережной напротив Академии художеств. Обожаю там наблюдать за закатом. Но это «вкусняшка» — с ней важно не переборщить. Чаще всего я выхожу к Неве с Машкова переулка (я там живу).
Какие модные тренды осени 2026 года?
Мы столько лет носили оверсайз, а теперь в моду вернулись низкая посадка и бельевой стиль — камбэк эстетики нулевых, подчеркнутой талии и силуэта «песочные часы». В общем, я уже четыре месяца качаю кор и пресс. Еще среди трендов — мягкая и интеллектуальная феминность: текучие формы, драпировки и вот это вот всё, что для меня пока что непостижимо. Но, конечно, невероятно красиво.
Они вам близки?
Я вот совсем недавно увидела себя в платье и поняла, что как будто готовы выйти из робы — сменить широкие рабочие штаны на нежно струящееся, обволакивающее и нежное.
Главная вещь 2026 года? И мы не только про одежду!
Новый бойфренд всего человечества — ИИ. Пока что все думают, что он идеален, но в будущем он обязательно разочарует. Cегодня я умудрилась повздорить с Claude: я что-то спросила, а он ответил, что я уже это спрашивала. Вам тоже кажется, что он мне дерзит?
Какие аксессуары носите чаще всего?
Обожаю классные очки — меня их целая коллекция. А самые любимые из них — Gentle Monster.
Текст: Юлия Ишимова
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