30 сентября состоится показ новой коллекции Pirosmani на Неделе моды в Москве. Чем удивите в этот раз?

Боюсь, после этого меня выгонят из моды. В центре новой коллекции — архитектурно выстроенные конструкции из бумаги, которую мы заставили быть пластичной и податливой. Да, часть вещей, которые больше напоминают арт-объекты, выполнены именно из бумаги, но есть и более носибельные и, если можно так сказать, повседневные вещи. А еще — аккомпанемент для показа делает известный российский музыкант Никита Забелин, а на подиуме можно будет увидеть классных моделей, например, Сашу Панику.

Помимо этого какие новости у главного дарк-фэшн-бренда?

Сейчас всё очень сложно, поэтому порадовать фееричными новостями не могу. Мы стараемся грамотно перестроиться под новые условия и просто выжить.

В марте прошла выставка ваших картин в московской галерее 1.618 gallery. Ждать ли чего-то подобного в будущем?

Конечно, я же художник — меня не остановить. Если в моде я больше тяготею к объемам, архитектуре и тактильности, то в живописи меня интересует нечто абстрактное, что будто увлекает тебя внутрь холста и становится окном в параллельный мир. Но и мода, и живопись — две части меня, без которых я не могу существовать. А вообще, я еще хочу делать мебель.