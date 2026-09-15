Самые запоминающиеся выходы 78-ой церемонии вручения премии «Эмми»

Раздаем призы зрительских симпатий (читай: отдела моды Собака.ru!). Награду за лучший мужской лук вручаем Оскару Айзеку в черно-белом костюме Celine (с трендовым камербандом!). Кстати, поясную тему поддержал и Колман Доминго с цикламеновым кушаком Valentino. В номинации «Мисс Находчивость» побеждает Одесса Эзайон, отыскавшая в нью-йоркской винтажке Amarcord архивную бархатную двойку Jean Paul Gaultier FW'96. А лайк за самый hot-образ получает комикесса Дези Лайдик в ультрамариновом платье Tom Ford, закрывающее показ сезона SS'26.