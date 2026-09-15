Самые запоминающиеся выходы 78-ой церемонии вручения премии «Эмми»

Подводим фэшн-итоги главной телевизионной премии года (тв-аналог «Оскара»!): щуримся от Prada-кристаллов Зендеи, запасаемся камербандами, как у Оскара Айзека, следом за Одессой Эзайон изучаем архивы Jean Paul Gaultier и говорим «да» всем пастельным оттенкам (в особенности — лавандовому и фисташковому!).
Фиксируем бум лиловых платьев: Кэролин Бессетт-Кеннеди нашего сердца (читай: актриса Сара Пиджон) выбрала атласное макси с драгоценным декором Chanel, Дейенерис Таргариен нашей души — Эмилия Кларк — вышла в парчовом платье-колонне со шлейфом Prada, а Эллисон Дженни, забравшая домой статуэтку за роль в сериале «Дипломатка», остановилась на черном Pamella Roland с лавандовой опушкой.
Важнейший тренд сезона и константа красно-коврового дресс-кода — переливающиеся металлик-образы: Зендая сверкала кристаллами на полупрозрачном платье Prada, Лукита Максвелл поблескивала барочной позолотой Louis Vuitton, Шейлин Вудли удивила подиумными брюками Balenciaga, а наш фаворит — Джулия Гарнер в мерцающем халтере Loewe.
Раздаем призы зрительских симпатий (читай: отдела моды Собака.ru!). Награду за лучший мужской лук вручаем Оскару Айзеку в черно-белом костюме Celine (с трендовым камербандом!). Кстати, поясную тему поддержал и Колман Доминго с цикламеновым кушаком Valentino. В номинации «Мисс Находчивость» побеждает Одесса Эзайон, отыскавшая в нью-йоркской винтажке Amarcord архивную бархатную двойку Jean Paul Gaultier FW'96. А лайк за самый hot-образ получает комикесса Дези Лайдик в ультрамариновом платье Tom Ford, закрывающее показ сезона SS'26.
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