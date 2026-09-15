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Самые запоминающиеся выходы 78-ой церемонии вручения премии «Эмми»

Подводим фэшн-итоги главной телевизионной премии года (тв-аналог «Оскара»!): щуримся от Prada-кристаллов Зендеи, запасаемся камербандами, как у Оскара Айзека, следом за Одессой Эзайон изучаем архивы Jean Paul Gaultier и говорим «да» всем пастельным оттенкам (в особенности — лавандовому и фисташковому!). 

Зендая в Prada

Зендая в Prada

Николь Кидман в Chanel

Николь Кидман в Chanel 

Эль Фэннинг в Ralph Lauren

Эль Фэннинг в Ralph Lauren

Кэри Маллиган в The Row

Кэри Маллиган в The Row 

Оскар Айзек в Celine

Оскар Айзек в Celine

Сара Пиджон в Chanel

Сара Пиджон в Chanel

Грейс Гаммер в Christian Dior

Грейс Гаммер в Christian Dior

Фиксируем бум лиловых платьев: Кэролин Бессетт-Кеннеди нашего сердца (читай: актриса Сара Пиджон) выбрала атласное макси с драгоценным декором Chanel, Дейенерис Таргариен нашей души — Эмилия Кларк — вышла в парчовом платье-колонне со шлейфом Prada, а Эллисон Дженни, забравшая домой статуэтку за роль в сериале «Дипломатка», остановилась на черном Pamella Roland с лавандовой опушкой. 

Колман Доминго в Valentino

Колман Доминго в Valentino

Одесса Эзайон в Jean Paul Gaultier

Одесса Эзайон в Jean Paul Gaultier

Лукита Максвелл в Louis Vuitton

Лукита Максвелл в Louis Vuitton 

Шейлин Вудли в Balenciaga

Шейлин Вудли в Balenciaga

Эмми Россам в Julie de Libran

Эмми Россам в Julie de Libran

Эмилия Кларк в Prada

Эмилия Кларк в Prada

Джулия Гарнер в Loewe

Джулия Гарнер в Loewe

Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи

Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи

Важнейший тренд сезона и константа красно-коврового дресс-кода — переливающиеся металлик-образы: Зендая сверкала кристаллами на полупрозрачном платье Prada, Лукита Максвелл поблескивала барочной позолотой Louis Vuitton, Шейлин Вудли удивила подиумными брюками Balenciaga, а наш фаворит — Джулия Гарнер в мерцающем халтере Loewe. 

Айо Эдебири в Chanel

Айо Эдебири в Chanel

Ло Роуч в Givenchy

Ло Роуч в Givenchy

Сара Снук в Balenciaga

Сара Снук в Balenciaga

Кери Расселл в Khaite

Кери Расселл в Khaite

Дези Лайдик в Tom Ford

Дези Лайдик в Tom Ford

Эллисон Дженни в Pamella Roland

Эллисон Дженни в Pamella Roland

Николь Брайдон Блум в Lein Studio

Николь Брайдон Блум в Lein Studio

Раздаем призы зрительских симпатий (читай: отдела моды Собака.ru!). Награду за лучший мужской лук вручаем Оскару Айзеку в черно-белом костюме Celine (с трендовым камербандом!). Кстати, поясную тему поддержал и Колман Доминго с цикламеновым кушаком Valentino. В номинации «Мисс Находчивость» побеждает Одесса Эзайон, отыскавшая в нью-йоркской винтажке Amarcord архивную бархатную двойку Jean Paul Gaultier FW'96. А лайк за самый hot-образ получает комикесса Дези Лайдик в ультрамариновом платье Tom Ford, закрывающее показ сезона SS'26. 

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