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Кендалл Дженнер, Роберт Паттинсон, Ирина Шейк и Рик Оуэнс: лучшие выходы 83-ого Венецианского кинофестиваля

83-й Венецианский кинофестиваль — всё! Пока триумфаторы (от режиссера «Возможной любви» Ли Чхан-дона до звезды «Дикой лошади» Джона Малковича!) пересчитывают награды, отдел моды Собака.ru проводит фэшн-ретроспективу и показывает лучшие образы всех дней фестиваля.

Памела Андерсон в Calvin Klein Collection

Памела Андерсон в Calvin Klein Collection

Ирина Шейк в Romeo Gigli

Ирина Шейк в Romeo Gigli

Бьянка Балти в Ilya Migmoon

Бьянка Балти в Ilya Migmoon

Бхавита Мандава в Chanel

Бхавита Мандава в Chanel 

Кендалл Дженнер в Giorgio Armani

Кендалл Дженнер в Giorgio Armani

Мэгги Джилленхол в Balenciaga

Мэгги Джилленхол в Balenciaga

Виттория Черетти в Armani Prive

Виттория Черетти в Armani Prive

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в Balenciaga

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в Balenciaga

Марина Абрамович в Gucci

Марина Абрамович в Gucci

Роберт Паттинсон в Dior Men и Сьюки Уотерхаус в Saint Laurent

Роберт Паттинсон в Dior Men и Сьюки Уотерхаус в Saint Laurent

Главная по вау-выходам — председатель жюри фестиваля Мэгги Джилленхол, которая блистала в сложносочиненных драпировках Balenciaga, кастомном Prada с контрастными небесно-голубыми рукавами и плечистом бархатном макси Giorgio Armani. По традиции Armani team была сама многочисленная: Кендалл Дженнер появилась на премьере «Дикой лошади» в архивном золотистом миди, Виттория Черетти выбрала кутюрное макси со вставкой из прозрачной сетки на груди, а режиссер Каролина Кавалли выбрала металлик-двойку в духе ар-деко. 

Рик Оуэнс и Мишель Лами в Rick Owens

Рик Оуэнс и Мишель Лами в Rick Owens

Ксения Собчак в Dries Van Noten, Christian Dior, Fendi и Bottega Veneta

Ксения Собчак в Dries Van Noten, Christian Dior, Fendi и Bottega Veneta

Альба Рорвахер в Prada

Альба Рорвахер в Prada 

Фиби Уоллер-Бридж в Celine

Фиби Уоллер-Бридж в Celine

Наташа Поли в Diesel

Наташа Поли в Diesel

Гленн Мартенс

Гленн Мартенс

Лора Дерн в Christian Dior

Лора Дерн в Christian Dior

Пенелопа Крус в Chanel

Пенелопа Крус в Chanel

Сирша Ронан в Louis Vuitton

Сирша Ронан в Louis Vuitton

Во главе группы поддержки худрука Chanel Матье Блази — модель и муза Бхавита Мандава в mermaidcore-платье из коллекции Resort 2027, а за Джонатана Андерсона проголосовала немецкая актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Девушка с "Лейкой"», Эмилия Шуле в подиумных завитушках Christian Dior. На яркой стороне выступили Памела Андерсон в пронзительно-апельсиновом платье-колонне Calvin Klein Collection и Никола Пельтц в пурпурном Balenciaga, а в каноничном «белый верх/черный низ» вышли актриса Альба Рорвахер в перевернутой рубашке и юбке в пол Prada и звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж в блузе-кейпе и костюмных брюках Celine. 

Мэгги Джилленхол в Giorgio Armani

Мэгги Джилленхол в Giorgio Armani 

Бенедетта Поркароли в Prada

Бенедетта Поркароли в Prada

Эмилия Шуле в Christian Dior

Эмилия Шуле в Christian Dior

Ванесса Скалера в Valentino

Ванесса Скалера в Valentino 

Паркер Поузи в Valentino

Паркер Поузи в Valentino

Эмма Корин в Miu Miu

Эмма Корин в Miu Miu

Романа Маджора Вергано в Chanel

Романа Маджора Вергано в Chanel

Мэгги Джилленхол в Prada

Мэгги Джилленхол в Prada

Анна Фольетта в Balenciaga

Анна Фольетта в Balenciaga

Из неочевидного: на красной дорожке заприметили дарк-фэшн-парочку — Рика Оуэнса и Мишель Лами, дизайнера Гленна Мартенса под руку с подопечной Наташей Поли в белоснежном платье-майке Diesel и мать перфоманса Марину Абрамович в архивном Gucci. А на фотоколлах отметились Эмма Корин в мятом кроп-топе Miu Miu, Романа Маджора Вергано в подиумном тотал-луке Chanel, Айлин Салас в polka-dot-платье с бахромой Bode и Ноеми Брандо в шелковом платье-платке Ferragamo. 

София Бутелла в Stella McCartney

София Бутелла в Stella McCartney

Тайка Вайтити

Тайка Вайтити

Айлин Салас в Bode

Айлин Салас в Bode

Ноеми Брандо в Ferragamo

Ноеми Брандо в Ferragamo

Оливия Нусс в Louis Vuitton

Оливия Нусс в Louis Vuitton

Каролина Кавалли в Giorgio Armani

Каролина Кавалли в Giorgio Armani

Андреа Кристеа в Vestiare d'un Oiseau Libre

Андреа Кристеа в Vestiare d'un Oiseau Libre

Франческа Рагацци

Франческа Рагацци

Эмили Элин Линд в Louis Vuitton

Эмили Элин Линд в Louis Vuitton

Юбин Элиот

Юбин Элиот

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