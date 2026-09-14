Кендалл Дженнер, Роберт Паттинсон, Ирина Шейк и Рик Оуэнс: лучшие выходы 83-ого Венецианского кинофестиваля

83-й Венецианский кинофестиваль — всё! Пока триумфаторы (от режиссера «Возможной любви» Ли Чхан-дона до звезды «Дикой лошади» Джона Малковича!) пересчитывают награды, отдел моды Собака.ru проводит фэшн-ретроспективу и показывает лучшие образы всех дней фестиваля.
Памела Андерсон в Calvin Klein Collection
Ирина Шейк в Romeo Gigli
Бьянка Балти в Ilya Migmoon
Бхавита Мандава в Chanel
Кендалл Дженнер в Giorgio Armani
Мэгги Джилленхол в Balenciaga
Виттория Черетти в Armani Prive
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в Balenciaga
Марина Абрамович в Gucci
Роберт Паттинсон в Dior Men и Сьюки Уотерхаус в Saint Laurent
Главная по вау-выходам — председатель жюри фестиваля Мэгги Джилленхол, которая блистала в сложносочиненных драпировках Balenciaga, кастомном Prada с контрастными небесно-голубыми рукавами и плечистом бархатном макси Giorgio Armani. По традиции Armani team была сама многочисленная: Кендалл Дженнер появилась на премьере «Дикой лошади» в архивном золотистом миди, Виттория Черетти выбрала кутюрное макси со вставкой из прозрачной сетки на груди, а режиссер Каролина Кавалли выбрала металлик-двойку в духе ар-деко.
Во главе группы поддержки худрука Chanel Матье Блази — модель и муза Бхавита Мандава в mermaidcore-платье из коллекции Resort 2027, а за Джонатана Андерсона проголосовала немецкая актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Девушка с "Лейкой"», Эмилия Шуле в подиумных завитушках Christian Dior. На яркой стороне выступили Памела Андерсон в пронзительно-апельсиновом платье-колонне Calvin Klein Collection и Никола Пельтц в пурпурном Balenciaga, а в каноничном «белый верх/черный низ» вышли актриса Альба Рорвахер в перевернутой рубашке и юбке в пол Prada и звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж в блузе-кейпе и костюмных брюках Celine.
Из неочевидного: на красной дорожке заприметили дарк-фэшн-парочку — Рика Оуэнса и Мишель Лами, дизайнера Гленна Мартенса под руку с подопечной Наташей Поли в белоснежном платье-майке Diesel и мать перфоманса Марину Абрамович в архивном Gucci. А на фотоколлах отметились Эмма Корин в мятом кроп-топе Miu Miu, Романа Маджора Вергано в подиумном тотал-луке Chanel, Айлин Салас в polka-dot-платье с бахромой Bode и Ноеми Брандо в шелковом платье-платке Ferragamo.
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