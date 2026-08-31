Отмена Met Gala в честь Джона Гальяно — что говорят Алена Долецкая, Екатерина Мцитуридзе, Александр Перепелкин

Цитата по сайту The Blueprint

Мы потеряли возможность обсудить и обдумать, что происходит с человеком, чьи неприемлемые убеждения однажды вырываются наружу. Что бывает с карьерой, с репутацией и в конечном итоге судьбой. Можно ли вернуться из изгнания и на каких условиях. У каждого из нас в шкаф наверняка висит скелет; далеко не каждому выпадает шанс его достать, назвать вслух и проработать. Гальяно — редкий случай человека, которому этот шанс выпал, у которого он занял пятнадцать лет и у которого мы могли бы посмотреть, как это выглядит изнутри.

Я читаю десятки заявлений организаций и активистов против выставки и не понимаю, как мы выбираем мишень для своего гнева. Главным злодеем оказался оступившийся дизайнер, который признал вину, был осужден, лечился, встречался с раввинами и представителями ADL, ездил в Аушвиц и с тех пор пятнадцать лет не давал повода. <...>

Я не думаю, что выбор цели можно объяснить близорукостью активистов. Я думаю, увы, что выбор цели можно объяснить ее достижимостью. <...> Выставки не будет. Гальяно вышел из комнаты первым. Музей объявит новую тему Met Gala 2027 позже. Организации отчитались о результате. Скелеты остались в шкафу — и, боюсь, не только у Гальяно, а у всех нас.