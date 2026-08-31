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Отмена Met Gala в честь Джона Гальяно — что говорят Алена Долецкая, Екатерина Мцитуридзе, Александр Перепелкин

Сенсация и главное событие дня (если не всего наступающего фэшн-сезона!) — добровольный отказ Джона Гальяно от проведения масштабной ретроспективы John Galliano: Horizons, которая должна была открыться в Метрополитен-музее в мае 2027 года и стать основой для темы грядуцего Met Gala. Причина — критика в адрес модельера за антисемитские высказывания, с которыми тот выступил 15 лет назад.

Джон Гальяно
Getty Images

Джон Гальяно

«После долгих размышлений и обсуждений со всеми заинтересованными сторонами я с большой грустью решил, что лучше всего не проводить выставку в настоящее время, — говорится в заявлении Джона Гальяно. — Я не хочу, чтобы дискуссия вокруг меня поставила Метрополитен-музей в затруднительное положение или отвлекла внимание от замечательной работы Института костюма. Я также признаю и уважаю тот факт, что выставка, посвященная моей работе, может быть травмирующей для части посетителей».

Джон Гальяно мог стать третьим дизайнером в истории моды (после Ива Сен-Лорана в 1983 году и Рей Кавакубо в 2017 году), удостоенным прижизненной выставки в Метрополитен-музее. Рассказываем, как на ситуацию отреагировали в русской фэшн-индустрии.

Джон Гальяно
Getty Images

Джон Гальяно

Алена Долецкая

Цитата по телеграм-каналу «Долецкая-Doletskaya»

Ждали-ждали и не дождемся. Выставку Джона Гальяно отменили, типа сам раскаянно откланяться и отказался, ага.  И это за восемь (Карл, за 8!) месяцев до предполагаемой даты открытия. <...> В Guardian ходили сплетни, мол, Анна Винтур ходила советовалась с раввинами и остальными еврейскими меценатами, и вроде как дали добро на выставку. Но нет. Скандал пятнадцатилетней давности не забыт, заслуги задвинуты в дальний ящик. 

Джон Гальяно и Анна Винтур
Getty Images

Джон Гальяно и Анна Винтур

Екатерина Мцитуридзе

Цитата по телеграм-каналу «Кейт Бланш»

Ситуация с Гальяно вполне понятная, хоть и грустная. Это цивилизованная форма развития общества и трансформации общественного мнения. Гальяно единственный из ныне живущих, ну один из может двух трех, кто достоин отдельного не то что мероприятия, но и музея и выставки и концерта и фильма. И, конечно, кто-то бездарный обязательно снимет пошлую драму о нем, исказив все детали. Обычное дело. А Джон как был эталонным, так и остается, и в своих творениях, и в своих извинениях. Письмо образец вкуса и такта. Он отменяет оммаж себе на Мет Гала, поднимаясь над склоками и даже над собственным эго.

Джон Гальяно
Архив пресс-службы Zara

Джон Гальяно

Александр Перепелкин

Цитата по сайту The Blueprint

Мы потеряли возможность обсудить и обдумать, что происходит с человеком, чьи неприемлемые убеждения однажды вырываются наружу. Что бывает с карьерой, с репутацией и в конечном итоге судьбой. Можно ли вернуться из изгнания и на каких условиях. У каждого из нас в шкаф наверняка висит скелет; далеко не каждому выпадает шанс его достать, назвать вслух и проработать. Гальяно — редкий случай человека, которому этот шанс выпал, у которого он занял пятнадцать лет и у которого мы могли бы посмотреть, как это выглядит изнутри.

Я читаю десятки заявлений организаций и активистов против выставки и не понимаю, как мы выбираем мишень для своего гнева. Главным злодеем оказался оступившийся дизайнер, который признал вину, был осужден, лечился, встречался с раввинами и представителями ADL, ездил в Аушвиц и с тех пор пятнадцать лет не давал повода. <...>

Я не думаю, что выбор цели можно объяснить близорукостью активистов. Я думаю, увы, что выбор цели можно объяснить ее достижимостью. <...> Выставки не будет. Гальяно вышел из комнаты первым. Музей объявит новую тему Met Gala 2027 позже. Организации отчитались о результате. Скелеты остались в шкафу — и, боюсь, не только у Гальяно, а у всех нас.

Люди:
Александр Перепелкин , Алена Долецкая, Екатерина Мцитуридзе

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