Актриса Софья Эрнст — кутюрье Марии Белик: «Кутюр выбирают те, кто готов вкладываться в смыслы»

МАРИЯ: Могу рассказать на примере последних съемок. В кампейне, посвященном Сююмбике с ее трагической судьбой, у меня была задача воссоздать железный характер этой женщины.

Декорацией служил изогнутый металлический лист за спиной героини. Он создавал атмосферу заточения, будто она загнана в угол в этой железной полусфере и ей некуда идти — практически как в ее башне Сююмбике. Я попросила стилиста по волосам Диму Абрамовича добиться эффекта седины, потому что в моем понимании эта девушка от выпавших на ее долю бедствий должна была полностью поседеть. Дима предложил посеребрить ей волосы. Металл был вокруг, в глазах, на голове и за спиной. Мы долго отрабатывали холодный взгляд с моделью, я добивалась от нее этого состояния.

В моем случае это был кампейн с ТЗ, но ведь те же самые топовые фотографы, стилисты, визажисты собираются и на творческие съемки, где главный герой — молодой русский кастом и кутюр. Для ребят это художественное высказывание, которое они не могут в себе удержать, необходимость время от времени отвлекаться от коммерции. И этот искренний опыт очень заразителен. Все делается без заказчиков и согласований с главредами, на чистой творческой свободе. Уход больших глянцевых журналов, которые давили, дал нам много пространства, и уровень контента вырос благодаря тому, что мы свободны создавать сами для себя.

СОФЬЯ: Кутюр сегодня — это контент. У нас появилось несколько очень крутых команд, которые снимают моду. Их немного, но это совершенно мировой уровень. И прежде всего это наш друг фотограф Абдулл Артуев, визажист Фариза Родригез и стилист по волосам Дима Абрамович. Вот мы и совершили круг, ответив на вопрос, почему мировые селебрити выбирают российский кутюр. Они выбирают его еще и потому, что, помимо суперплатьев, это еще и вау-контент: без преувеличения великие фотографии и отборный видеоарт.