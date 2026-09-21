Марика, какие у вас с Ильдаром хорошие новости?

Наша семья живет театральными сезонами — новый посвящен празднованию 50-летия моего супруга, народного артиста России Ильдара Абдразакова. Мы готовим насыщенную концертную программу, музыкальные релизы и гастрольный тур по 15 городам России.

Праздничную череду откроет премьера в Большом театре — опера «Мефистофель» Арриго Бойто. Ильдар Абдразаков исполнит заглавную партию в день своего рождения, 26 сентября.

С этого события начинаются и осенние встречи моего клуба меценатов. Мы погружаемся в тему философской поэмы Гёте «Фауст» и готовимся к просмотру — разбираем фаустизм и образ Мефистофеля в разных постановках.

Впереди у Ильдара первый сезон в Михайловском театре в качестве художественного руководителя. Зрителей ждут новые постановки и балетные, и оперные, а также концертная программа. Ближайший гала пройдет 8 ноября, в день основания Михайловского театра.

16 сентября прошла первая премьера сезона в Михайловском театре — балет «Раймонда» в постановке Начо Дуато! Лучший образ для «Раймонды»? А для «Пиковой дамы»?

Для оперы «Пиковая дама» я бы выбрала черное платье и дополнила бы перчатками и шляпкой таблеткой, украшенной вуалью. На балете «Раймонда» я бы, напротив, отдала предпочтение струящемуся шелку и блеску камней.