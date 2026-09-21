Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с общественным деятелем Марикой Абдразаковой о модных мастхэвах осени (спойлер: дирижерская палочка!) и суперсиле галстуков, а также о грядущем юбилее мужа, худрука Михайловского театра Ильдара Абдразакова, который отметим уже 26 сентября (тизер: ждем книгу-альманах!).
Марика, какие у вас с Ильдаром хорошие новости?
Наша семья живет театральными сезонами — новый посвящен празднованию 50-летия моего супруга, народного артиста России Ильдара Абдразакова. Мы готовим насыщенную концертную программу, музыкальные релизы и гастрольный тур по 15 городам России.
Праздничную череду откроет премьера в Большом театре — опера «Мефистофель» Арриго Бойто. Ильдар Абдразаков исполнит заглавную партию в день своего рождения, 26 сентября.
С этого события начинаются и осенние встречи моего клуба меценатов. Мы погружаемся в тему философской поэмы Гёте «Фауст» и готовимся к просмотру — разбираем фаустизм и образ Мефистофеля в разных постановках.
Впереди у Ильдара первый сезон в Михайловском театре в качестве художественного руководителя. Зрителей ждут новые постановки и балетные, и оперные, а также концертная программа. Ближайший гала пройдет 8 ноября, в день основания Михайловского театра.
16 сентября прошла первая премьера сезона в Михайловском театре — балет «Раймонда» в постановке Начо Дуато! Лучший образ для «Раймонды»? А для «Пиковой дамы»?
Для оперы «Пиковая дама» я бы выбрала черное платье и дополнила бы перчатками и шляпкой таблеткой, украшенной вуалью. На балете «Раймонда» я бы, напротив, отдала предпочтение струящемуся шелку и блеску камней.
Какие модные тренды осени 2026 года вам близки?
Осенью 2026-го я голосую за универсальность — это мой личный мастхэв. Хочется такого образа, в котором утром спокойно едешь на встречи, днем решаешь кучу бытовых вопросов, а вечером, даже не заезжая домой, можешь зайти в театр — и при этом выглядеть уместно.
Мой вариант: лаконичный костюм из качественной ткани — он сразу задает тон. К нему шелковая блуза. А сверху пальто прямого кроя: и стильно, и от ветра спасает, а в Петербурге это почти суперспособность. Из аксессуаров — минималистичные серьги и сумка, в которую влезает все: от пудры до детской книжки.
Главная вещь 2026 года? И мы не только про одежду!
Дирижерская палочка, которую мне дала в руки основательница бренда SASHASKVO Александра Крыкбаева, когда я стала лицом их новой коллекции-симфонии, метафорически посвященной женщине-дирижеру.
Лучший русский бренд?
Однозначно Yana фэшн-дивы Яны Расковаловой. В каждой детали шик и роскошь: идеальный крой и пристальное внимание к мелочам. Такая одежда позволяет чувствовать себя безупречно на самых значимых событиях, будь то благотворительный аукцион или праздничный ужин в честь годовщины свадьбы.
Вещь, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Полюбила носить галстуки и теперь хочу свою коллекцию. Как-то не по-джентельменски все время одалживать у Ильдара!
Вы возглавляете Фонд поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова! Чем удивите в ближайшее время?
В июне в Петербурге прошла вторая Летняя школа нашего Фонда, а следом распахнула двери Капелла, где стартовал фестиваль Ильдара Абдразакова. На сцену вместе с педагогами вышли выпускники школы: видеть, как юные голоса звучат в таком легендарном зале, — это отдельный вид счастья. Осенью фестиваль продолжит путешествие — Мурманск (уже 7 октября!), Петрозаводск, Салехард, Воткинск. И самое приятное: записи фестивалей прошлых лет и этого сезона совсем скоро появятся на музыкальных платформах — услышать эти живые выступления сможет каждый.
И еще одна новость! Лейбл IA music готовит в этом году новые релизы, в том числе и от Ильдара. Мы выпускаем диск с произведениями Шостаковича и Мусоргского в виниловом формате и на музыкальных платформах. Записи сделаны в сопровождении Государственного симфонического академического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.
Где с Ильдаром любите проводить время вдвоем в Петербурге?
Мы с Ильдаром не любим шумных мест, где приходится кричать, чтобы услышать друг друга. Поэтому наш выбор — это раунд в гольф в Mill Creek. Или вечерняя прогулка по набережной Зимней канавки: вода, отражения, тишина — и ты будто в кадре из хорошего кино. А еще я очень люблю музей «Полторы комнаты» с его очаровательным кафе-книжным, в котором можно потерять счет времени.
Кстати о книжных! В этом сезоне выпускаем автобиографическую книгу Ильдара Абдразакова. Мы кропотливо собираем истории людей, окружающих его на творческом пути, а также оцифровали большое количество архивных фотографий.
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