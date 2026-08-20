Завершаем голосование конкурса «Новые имена в моде» — 2026!

Напоминаем базу: в голосовании принимают участие дизайнеры, прошедшие предварительный отбор: редакция вручную изучила все 407 поданных заявок (рекорд за всю историю!) и сформировала лонг-лист участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026. До открытого голосования и оценки экспертным жюри допущены 203 участника.

Голосовать можно и нужно до конца дня (дедлайн — 23:59!) — уже 31 августа мы подведем итоги и объявим одного победителя путем открытого голосования. Еще девять финалистов лонг-листа будут отобраны экспертным советом (большинство уже сделало свой выбор!) вместе с главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской.