Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Завершаем голосование конкурса «Новые имена в моде» — 2026!

Собака.ru завершает голосование за участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026: дедлайн — 20 августа 23:59! В этом году он проходит в восемнадцатый раз!

Дмитрий Нагиев снимался для обложки Собака.ru в халате-пальто лауреата нашего конкурса «Новые имена в моде-2025» Даниила Объюхова, а кто будет среди
Архив Собака.ru

Дмитрий Нагиев снимался для обложки Собака.ru в халате-пальто лауреата нашего конкурса «Новые имена в моде-2025» Даниила Объюхова, а кто будет среди новых победителей — решать вам

Напоминаем базу: в голосовании принимают участие дизайнеры, прошедшие предварительный отбор: редакция вручную изучила все 407 поданных заявок (рекорд за всю историю!) и сформировала лонг-лист участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026. До открытого голосования и оценки экспертным жюри допущены 203 участника.

Голосовать можно и нужно до конца дня (дедлайн — 23:59!) — уже 31 августа мы подведем итоги и объявим одного победителя путем открытого голосования. Еще девять финалистов лонг-листа будут отобраны экспертным советом (большинство уже сделало свой выбор!) вместе с главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской.

Глаша Гурьянова в платье Coeur1989 лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2022 Марии Татарниковой
Архив Собака.ru

Глаша Гурьянова в платье Coeur1989 лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2022 Марии Татарниковой

Участники «Новые имена в моде» — 2026 не имеют права прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Подозреваемые в накрутке будут исключены из конкурсной борьбы без дополнительных объяснений.

Проголосуйте по ссылке прямо сейчас — пора выбирать лучших!

Собака.ru благодарит Rendez-Vous,

генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: