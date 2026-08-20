Завершаем голосование конкурса «Новые имена в моде» — 2026!

Собака.ru завершает голосование за участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026: дедлайн — 20 августа 23:59! В этом году он проходит в восемнадцатый раз!
Дмитрий Нагиев снимался для обложки Собака.ru в халате-пальто лауреата нашего конкурса «Новые имена в моде-2025» Даниила Объюхова, а кто будет среди новых победителей — решать вам
Напоминаем базу: в голосовании принимают участие дизайнеры, прошедшие предварительный отбор: редакция вручную изучила все 407 поданных заявок (рекорд за всю историю!) и сформировала лонг-лист участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026. До открытого голосования и оценки экспертным жюри допущены 203 участника.
Голосовать можно и нужно до конца дня (дедлайн — 23:59!) — уже 31 августа мы подведем итоги и объявим одного победителя путем открытого голосования. Еще девять финалистов лонг-листа будут отобраны экспертным советом (большинство уже сделало свой выбор!) вместе с главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской.
Глаша Гурьянова в платье Coeur1989 лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2022 Марии Татарниковой
Участники «Новые имена в моде» — 2026 не имеют права прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Подозреваемые в накрутке будут исключены из конкурсной борьбы без дополнительных объяснений.
Проголосуйте по ссылке прямо сейчас — пора выбирать лучших!
Собака.ru благодарит Rendez-Vous,
генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026
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