Александр Рогов, Илья Куруч, Гоша Карцев, Оксана Акиньшина, Евгений Цыганов: лучшие съемки лауреатов конкурса «Новые имена в моде»!

«Новые имена в моде» — 2026 могут стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.

Загрузите (до 3 августа) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;

Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.