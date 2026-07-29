Александр Рогов, Илья Куруч, Гоша Карцев, Оксана Акиньшина, Евгений Цыганов: лучшие съемки лауреатов конкурса «Новые имена в моде»!

Суперсила конкурса «Новые имена в моде» — внушительный арт + фэшн архив: мы не только открыли индустрии крутых дизайнеров (Amplituda! Ranevsky! Cocoshnick! BITTE_RUHE! Roma Uvarov Design! Saint-Tokyo!) и положили начало сильным творческим коллаборациям (Gapanovich x София Эрнст!), но и сняли топовых селебрити в одежде наших победителей — показываем лучшие съемки (с Александром Роговым, Натальей Гольденберг, Гошей Карцевым и юным Покрасом Лампасом!).
Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!
2013 год: Александр Рогов в юбке «Надежда Вдовкина»
2025 год: стритстайл-комик и бисквит для наших нейронов Илья Куруч в тотал-образе Gosier Даниила Объюхова
2013 год: Наталья Гольденберг в платье Artem Shumov
2025 год: фэшн-дива Юлия Матвиенко в тотал-образе Ranevskу Кирилла Раневского
2012 год: Оксана Акиньшина в платье Artem Bondarenko и венке losi.losi
2018 год: каллиграфутурист Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна»
2009 год: Евгений Цыганов (в Maxim Maximov) и Максим Максимов
2013 год: Алена Водонаева в кейпе Vipers
2023 год: художница и режиссер Юлдус Бахтиозина в тотал-луке Bagatelle Atelier
2015 год: Гоша Карцев в бомбере Reverz
2021 год: Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах Валентина Щановича
2019 год: экс-куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в шапке, топе и брюках M_U_R
2023 год: актриса Полина Маликова в образе Novikova DSGN
«Новые имена в моде» — 2026 могут стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.
Загрузите (до 3 августа) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.
2025 год: арт-дива и основательница Jessica Gallery Джессика в платье Артема Калякина
2015 год: Гоша Карцев в пальто «Юлия Пакалина»
2023 год: фэшн-инфлюэнсер Лиза Гусевская в жакете Blannies Ани Рассказовой
2021 год: фэшн-дизайнер Рома Уваров в костюме 12695341 Дарьи Славинской
2025: актриса Диана Милютина в жакете и брюках Landscape
2023 год: креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая в тотал-луке Киры Орловой
2015 год: Саша Федорова в платье Olga Malyarova
2019 год: фаундер Pervert Настя Ножина в пальто, топе, велосипедках и юбке Olga Maki (сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel)
2023 год: блогер Виктория Портфолио в тотал-луке BITTE_RUHE Ксении Кудряшовой
2018 год: художница Лена Шейдлина в одежде Volshebova
2025 год: экс-куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в тотал-луке The Nina Project Нины Витковой
2009 год: братья Запашные в вещах Olgalkina
2025 год: актриса Сиу Нгуен в платье Романа Зимогорского
10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа, а 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
До 7 августа все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.
Если что-то не получается, пишите на почту fashion2026@sobaka.ru
2025 год: прима-балерина Театра Эйфмана Мария Абашова в образе Анны Ветер
2015 год: Матильда Шнурова в пальто Violence Clothing, кюлотах «Юлия Пакалина»
2021 год: модель Валентина Ясень в наряде No Man Ольги Баска
2017 год: актриса БДТ Полина Маликова в Anna Polyakova
2025 год: лит + фэшн блогер Ксения Прихотько в платье Валерии Дорощенко
2021 год: куратор Елизавета Климко в образе Topographic Maps
2018 год: солистка группы IOWA Катя Иванчикова в одежде «Икона Стиля»
2025 год: актриса Дарья Кукарских в тотал-луке Марии Вагачевой
2021 год: экс-куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в образе Coeur1989
2021 год: фотографы Лиза и Иван Трояновские в шубах Mutabor
2017 год: художница и режиссер Юлдус Бахтиозина в Alisa Gagarina
2023 год: стилист Эльмира Тулебаева в костюме Colomeynish Анастасии Соломеиной
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