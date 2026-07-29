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Герои

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Александр Рогов, Илья Куруч, Гоша Карцев, Оксана Акиньшина, Евгений Цыганов: лучшие съемки лауреатов конкурса «Новые имена в моде»!

Суперсила конкурса «Новые имена в моде» — внушительный арт + фэшн архив: мы не только открыли индустрии крутых дизайнеров (Amplituda! Ranevsky! Cocoshnick! BITTE_RUHE! Roma Uvarov Design! Saint-Tokyo!) и положили начало сильным творческим коллаборациям (Gapanovich x София Эрнст!), но и сняли топовых селебрити в одежде наших победителей — показываем лучшие съемки (с Александром Роговым, Натальей Гольденберг, Гошей Карцевым и юным Покрасом Лампасом!).

Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!

2013 год: Александр Рогов в юбке «Надежда Вдовкина»
Архив Собака.ru

2013 год: Александр Рогов в юбке «Надежда Вдовкина»

2025 год: стритстайл-комик и бисквит для наших нейронов Илья Куруч в тотал-образе Gosier Даниила Объюхова
Архив Собака.ru

2025 год: стритстайл-комик и бисквит для наших нейронов Илья Куруч в тотал-образе Gosier Даниила Объюхова

2013 год: Наталья Гольденберг в платье Artem Shumov
Архив Собака.ru

2013 год: Наталья Гольденберг в платье Artem Shumov

2025 год: фэшн-дива Юлия Матвиенко в тотал-образе Ranevskу Кирилла Раневского
Архив Собака.ru

2025 год: фэшн-дива Юлия Матвиенко в тотал-образе Ranevskу Кирилла Раневского

2012 год: Оксана Акиньшина в платье Artem Bondarenko и венке losi.losi
Архив Собака.ru

2012 год: Оксана Акиньшина в платье Artem Bondarenko и венке losi.losi

2018 год: каллиграфутурист Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна»
Архив Собака.ru

2018 год: каллиграфутурист Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна»

2009 год: Евгений Цыганов (в Maxim Maximov) и Максим Максимов
Архив Собака.ru

2009 год: Евгений Цыганов (в Maxim Maximov) и Максим Максимов

2013 год: Алена Водонаева в кейпе Vipers
Архив Собака.ru

2013 год: Алена Водонаева в кейпе Vipers

2023 год: художница и режиссер Юлдус Бахтиозина в тотал-луке Bagatelle Atelier
Архив Собака.ru

2023 год: художница и режиссер Юлдус Бахтиозина в тотал-луке Bagatelle Atelier

2015 год: Гоша Карцев в бомбере Reverz
Архив Собака.ru

2015 год: Гоша Карцев в бомбере Reverz

2021 год: Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах Валентина Щановича
Архив Собака.ru

2021 год: Катя (IOWA) и Нина Иванчиковы в аксессуарах Валентина Щановича

2019 год: экс-куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в шапке, топе и брюках M_U_R
Архив Собака.ru

2019 год: экс-куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в шапке, топе и брюках M_U_R

2023 год: актриса Полина Маликова в образе Novikova DSGN
Архив Собака.ru

2023 год: актриса Полина Маликова в образе Novikova DSGN

«Новые имена в моде» — 2026 могут стать стартовой площадкой и для вас! Подать заявку на участие в проекте может каждый, у кого есть готовая коллекция одежды, обуви или аксессуаров и лукбук.

Загрузите (до 3 августа) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;

Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

2025 год: арт-дива и основательница Jessica Gallery Джессика в платье Артема Калякина
Архив Собака.ru

2025 год: арт-дива и основательница Jessica Gallery Джессика в платье Артема Калякина

2015 год: Гоша Карцев в пальто «Юлия Пакалина»
Архив Собака.ru

2015 год: Гоша Карцев в пальто «Юлия Пакалина»

2023 год: фэшн-инфлюэнсер Лиза Гусевская в жакете Blannies Ани Рассказовой
Архив Собака.ru

2023 год: фэшн-инфлюэнсер Лиза Гусевская в жакете Blannies Ани Рассказовой

2021 год: фэшн-дизайнер Рома Уваров в костюме 12695341 Дарьи Славинской
Архив Собака.ru

2021 год: фэшн-дизайнер Рома Уваров в костюме 12695341 Дарьи Славинской

2025: актриса Диана Милютина в жакете и брюках Landscape
Архив Собака.ru

2025: актриса Диана Милютина в жакете и брюках Landscape

2023 год: креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая в тотал-луке Киры Орловой
Архив Собака.ru

2023 год: креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая в тотал-луке Киры Орловой

2015 год: Саша Федорова в платье Olga Malyarova
Архив Собака.ru

2015 год: Саша Федорова в платье Olga Malyarova

2019 год: фаундер Pervert Настя Ножина в пальто, топе, велосипедках и юбке Olga Maki (сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel)
Архив Собака.ru

2019 год: фаундер Pervert Настя Ножина в пальто, топе, велосипедках и юбке Olga Maki (сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel)

2023 год: блогер Виктория Портфолио в тотал-луке BITTE_RUHE Ксении Кудряшовой
Архив Собака.ru

2023 год: блогер Виктория Портфолио в тотал-луке BITTE_RUHE Ксении Кудряшовой

2018 год: художница Лена Шейдлина в одежде Volshebova
Архив Собака.ru

2018 год: художница Лена Шейдлина в одежде Volshebova

2025 год: экс-куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в тотал-луке The Nina Project Нины Витковой
Архив Собака.ru

2025 год: экс-куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в тотал-луке The Nina Project Нины Витковой

2009 год: братья Запашные в вещах Olgalkina
Архив Собака.ru

2009 год: братья Запашные в вещах Olgalkina

2025 год: актриса Сиу Нгуен в платье Романа Зимогорского
Архив Собака.ru

2025 год: актриса Сиу Нгуен в платье Романа Зимогорского

10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа, а 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

До 7 августа все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.

Если что-то не получается, пишите на почту fashion2026@sobaka.ru

2025 год: прима-балерина Театра Эйфмана Мария Абашова в образе Анны Ветер
Архив Собака.ru

2025 год: прима-балерина Театра Эйфмана Мария Абашова в образе Анны Ветер 

2015 год: Матильда Шнурова в пальто Violence Clothing, кюлотах «Юлия Пакалина»
Архив Собака.ru

2015 год: Матильда Шнурова в пальто Violence Clothing, кюлотах «Юлия Пакалина»

2021 год: модель Валентина Ясень в наряде No Man Ольги Баска
Архив Собака.ru

2021 год: модель Валентина Ясень в наряде No Man Ольги Баска

2017 год: актриса БДТ Полина Маликова в Anna Polyakova
Архив Собака.ru

2017 год: актриса БДТ Полина Маликова в Anna Polyakova

2025 год: лит + фэшн блогер Ксения Прихотько в платье Валерии Дорощенко
Архив Собака.ru

2025 год: лит + фэшн блогер Ксения Прихотько в платье Валерии Дорощенко

2021 год: куратор Елизавета Климко в образе Topographic Maps
Архив Собака.ru

2021 год: куратор Елизавета Климко в образе Topographic Maps

2018 год: солистка группы IOWA Катя Иванчикова в одежде «Икона Стиля»
Архив Собака.ru

2018 год: солистка группы IOWA Катя Иванчикова в одежде «Икона Стиля»

2025 год: актриса Дарья Кукарских в тотал-луке Марии Вагачевой
Архив Собака.ru

2025 год: актриса Дарья Кукарских в тотал-луке Марии Вагачевой

2021 год: экс-куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в образе Coeur1989
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2021 год: экс-куратор Русского музея и основатель галереи Maison25 Евгения Сероусова в образе Coeur1989

2021 год: фотографы Лиза и Иван Трояновские в шубах Mutabor
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2021 год: фотографы Лиза и Иван Трояновские в шубах Mutabor

2017 год: художница и режиссер Юлдус Бахтиозина в Alisa Gagarina
Архив Собака.ru

2017 год: художница и режиссер Юлдус Бахтиозина в Alisa Gagarina

2023 год: стилист Эльмира Тулебаева в костюме Colomeynish Анастасии Соломеиной
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2023 год: стилист Эльмира Тулебаева в костюме Colomeynish Анастасии Соломеиной

Теги:
Новые имена в моде - 2026

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