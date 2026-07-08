Что нужно знать о конкурсе «Новые имена в моде» — 2026: стажировка у лучших дизайнеров, показ и съемка Собака.ru

Каждый год мы открываем новые имена в индустрии моды и дизайна: проводим конкурс, организуем большой показ и помогаем молодым дизайнерам прозвучать на всю страну. Что ждет участников в 2026? Рассказываем по порядку!
Что такое «Новые имена в моде»?
Конкурс объединяет тех, кто сегодня создает будущее моды в России: молодых дизайнеров одежды, украшений и аксессуаров. Вы можете быть из любого города, любого возраста и образования, главное — наличие собственной коллекции одежды и возраст бренда не более 3-х лет. Мы придумали этот конкурс в 2007 году и с тех пор открыли множество новых талантов: Роман Зимогорский, Кирилл Раневский (Ranevsky), Юрий Питенин (Saint-Tokyo), Рома Уваров (Roma Uvarov Design), Ксения Кудряшова (BITTE_RUHE), Александра Гапанович (Gapanovich), Анастасия Соломеина (Colomeinysh), а также многие другие бренды. Попробуйте и вы!
Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «ТОП50»—2023 Manicure Vampire
Как принять участие?
- Загрузите (до 3 августа) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
- Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.
10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа, а 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
До 7 августа все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.
Какие есть номинации?
Вы можете отправить заявки по двум номинациям: «Одежда» и «Аксессуары».
Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой
Что получат победители?
Традиционно мы выбираем десять победителей — девять выбирает экспертное жюри, состав которого мы сообщим позже, а один определяется читательским голосованием. Все победители получают возможность участия в большом финальном показе, моделями на котором станут (кроме профессионалов!) звезды и друзья Собака.ru, а первые ряды займут ведущие эксперты индустрии. Помимо этого победители получают всестороннюю информационную поддержку и специальные призы от каждого из членов жюри — съемки, стажировки и пиар.
Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!
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