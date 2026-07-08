Что нужно знать о конкурсе «Новые имена в моде» — 2026: стажировка у лучших дизайнеров, показ и съемка Собака.ru

Загрузите (до 3 августа) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;

не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении; Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа, а 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

До 7 августа все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.