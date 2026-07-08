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Герои

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Что нужно знать о конкурсе «Новые имена в моде» — 2026: стажировка у лучших дизайнеров, показ и съемка Собака.ru

Каждый год мы открываем новые имена в индустрии моды и дизайна: проводим конкурс, организуем большой показ и помогаем молодым дизайнерам прозвучать на всю страну. Что ждет участников в 2026? Рассказываем по порядку!

Граймс в корсете Amplituda лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2017 Александры Степановой

Граймс в корсете Amplituda лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2017 Александры Степановой

 

Roma Uvarov Design — лауреаты конкурса «Новые имена в моде» — 2018
Архив Собака.ru

Roma Uvarov Design — лауреаты конкурса «Новые имена в моде» — 2018

Что такое «Новые имена в моде»?

Конкурс объединяет тех, кто сегодня создает будущее моды в России: молодых дизайнеров одежды, украшений и аксессуаров. Вы можете быть из любого города, любого возраста и образования, главное — наличие собственной коллекции одежды и возраст бренда не более 3-х лет. Мы придумали этот конкурс в 2007 году и с тех пор открыли множество новых талантов: Роман Зимогорский, Кирилл Раневский (Ranevsky), Юрий Питенин (Saint-Tokyo), Рома Уваров (Roma Uvarov Design), Ксения Кудряшова (BITTE_RUHE), Александра Гапанович (Gapanovich), Анастасия Соломеина (Colomeinysh), а также многие другие бренды. Попробуйте и вы!

Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «ТОП50»—2023 Manicure Vampire
Дарья Грицай

Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «ТОП50»—2023 Manicure Vampire

Как принять участие?

  • Загрузите (до 3 августа) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
  • Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа, а 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

До 7 августа все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.

Ида Галич в платье Ranevsky лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Кирилла Раневского
Andrew Kirsanov

Ида Галич в платье Ranevsky лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Кирилла Раневского

Ольга Карпуть в платье лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Романа Зимогорского

Ольга Карпуть в платье лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Романа Зимогорского

Какие есть номинации?

Вы можете отправить заявки по двум номинациям: «Одежда» и «Аксессуары». 

Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой
Архив Собака.ru

Елизавета Гусевская в образе Blannies от финалистки 2023 года Ани Рассказовой

Что получат победители?

Традиционно мы выбираем десять победителей — девять выбирает экспертное жюри, состав которого мы сообщим позже, а один определяется читательским голосованием. Все победители получают возможность участия в большом финальном показе, моделями на котором станут (кроме профессионалов!) звезды и друзья Собака.ru, а первые ряды займут ведущие эксперты индустрии. Помимо этого победители получают всестороннюю информационную поддержку и специальные призы от каждого из членов жюри — съемки, стажировки и пиар.

Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!

Теги:
Новые имена в моде - 2026

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