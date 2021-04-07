Как одевается Валентина Матвиенко? Костюмы-двойки, норковая шуба и шелковые платки

Прическа

Валентина Ивановна — одна из немногих российских женщин-политиков, волосы которой всегда в идеальном состоянии. «Химия» на голове Матвиенко на службе уже около 10 лет. Имя храбреца, который занимается прической председателя, неизвестно. Впрочем, как и сколько тысяч литров лака для волос было использовано за время работы в Кремле.