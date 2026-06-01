Совладелец «585» и ресторатор Алексей Феликсов — о булках, лабораторных бриллиантах, нюдсах в кольцах и оппортунизме

Хлеб и оппортунизм

Ювелирный обозреватель Алла Шарандина: Алексей, твой бизнес-портфель еле застегивается! Что в нем самое ценное?

Алексей Феликсов: Конечно же, мой блог и винные дегустации! Ну и еще по мелочи — ювелирная сеть «585 Золотой» (операционно я уже ей не занимаюсь, хотя остаюсь совладельцем), бренд украшений с великолепными по всем ТТХ камнями Feliksov Diamonds и ресторанная группа Faces Team. Сейчас у нас шесть точек общепита, но скоро число может удвоиться. Хотя быть уверенным в этом на сто процентов нереально: даже если уже сделан ремонт, собрана команда и подписаны все договора, ресторан может не открыться.

Главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк: Шесть или двенадцать — но все твои проекты разноформатные, от бургерной до файндайнинга на Крестовском. Почему так?

Алексей Феликсов: Отвечу словами одного «красного директора», к которому как-то ездил на заводы по производству электросчетчиков и суперстекла (там их делают даже для экранов смартфонов и для нужд МКС): что мне досталось, то и развивал. Вот и я работаю не от концепции, а от возможностей. У меня нет мечты в точном численном выражении, как у Шуры Балаганова. Что-то приплыло — хорошее место для аренды, предложение о партнерстве — я беру. Главное — соответствие уровню, который я представляю, плюс локация в центре, на Петроградке или Крестовском.

Михаил Стацюк: И что приплыло в 2026-м?

Алексей Феликсов: Открываем вторую бургерную Le Smash на углу Караванной и Итальянской (это место десятилетиями занимал «Кавказ-бар»). Почти готов мой персональный проект в доме Адамини на Марсовом поле, где когда-то был ресторан «Гастроном», а до него легендарное кабаре «Привал комедиантов», — назвал его Bazari. Еще по двум кафешкам идут переговоры с собственниками помещений — скорее всего, выступлю в них как управляющий партнер. Первое — нечто среднее между Faces, Aster и Catch 22 на Суворовском. Второе — видовой Pont с черноморской кухней в ЖК «Леонтьевский мыс».

Алла Шарандина: Не поняла! То есть кризиса нет, нам все врут?

Алексей Феликсов: Кризис еще как есть. И при этом кризис — самое время открываться: другой возможности придется ждать очень долго. Если в наличии свободные деньги, в кризис обязательно надо что-то покупать. Считаю себя в хорошем смысле оппортунистом. Ловлю момент! Потому что в жизни — как в старом «москвиче»: пока одна дверь захлопывается, другая со скрипом открывается.

Михаил Стацюк: У «москвича» четыре двери, у тебя уже сильно больше.

Алексей Феликсов: Чем шире круг бизнесов и заведений, тем интереснее: можно подращивать «своих» людей, как делает Блинов (все же знают, что Frantsuza Bistrot назвали в честь его шефа Ивана Фролухина по прозвищу Француз?). У меня в Faces Team многие выросли из официантов до управляющих. Люблю наблюдать за этим самовоспроизводящимся механизмом.

Михаил Стацюк: А если официанты в итоге воспроизведутся до рестораторов и начнут конкурировать?

Алексей Феликсов: Я никого не держу. Если человеку где-то лучше, пусть идет туда. В общепите все очень ранимые, так что расставания происходят регулярно.