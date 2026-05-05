Лучшие образы афтерпати Met Gala 2026: Хейли Бибер, Хантер Шафер, Кендалл Дженнер, A$AP Rocky, Коннор Стори

Гранд-финале Met Gala 2026 (главная фэшн-ночь года!) — мощнейшее афтерпати от Saint Laurent в нью-йоркском People’s Bar, которую хостили худрук модного дома Энтони Ваккарелло в коллаборации с кинодивой Зое Кравец: помимо фирменного сенлорановского кружева, увидели великие кроше-архивы Vivienne Westwood, клеткокорный шик Chanel, сложносочиненные корсетные платья Dilara Findikoglu и драгоценный кутюр Valentino!

Хейли Бибер в Dilara Findikoglu
Getty Images

Коннор Стори в Saint Laurent
Getty Images

Хантер Шафер в платье Steve O. Smith, которое стилист Дара Аллен учит стилизовать с кисетом в остромодном канареечном оттенке!
Getty Images

Кендалл Дженнер в GAP Studio и украшениях Buccellati
Getty Images

A$AP Rocky в Chanel
Getty Images

Зое Кравиц в Saint Laurent
Getty Images

Имаан Хаммам в Saint Laurent
Getty Images

Марго Робби в Chanel
Getty Images

Teccа Томпсон в Valentino
Getty Images

Тейт Макрей в Ludovic de Saint Sernin
Getty Images

Charli XCX в Saint Laurent
Getty Images

Оливия Родриго в архивном платье Vivienne Westwood из коллекции осень-зима 1994 года
Getty Images

Авар Одианг в Chanel
Getty Images

В отличие от красной дорожки Met Gala со строгим арт + фэшн дресс-кодом «Мода — это искусство, афтерпати по классике предполагает отказ от трэш-кутюра в пользу коктейльного шика и минималистичных стейтмент-образов. Именно здесь как никогда уместны минималистичные дарк-кружевные платья Saint Laurent, которые примерили Зои Кравиц и Charlie XCX, а также вайбовые джинсы, которые выбрали дорогие друзья модного дома Chanel A$AP Rocky и Марго Робби. Да, быть на афтерпати Saint Laurent в тотал-луке Saint Laurent совершенно необязательно (можно, но не нужно!) — доказано Хейли Бибер в корсетном псевдомраморном футляре Dilara Findikoglu и Кэтти Перри в платье-зефире Stella McCartney. 

Адвоа Абоа в Viktor Gichev
Getty Images

Габриетт
Getty Images

Карли Клосс
Getty Images

Rosé в Saint Laurent
Getty Images

Роузи Хантигтон-Уайтли в Burberry
Getty Images

Кэтти Перри в Stella McCartney
Getty Images

Палома Эльсессер
Getty Images

Доджа Кэт в Saint Laurent
Getty Images

Виттория Черетти в Mugler и Лора Харриер в Morphew Atelier
Getty Images

Дри Хемингуэй в Tom Ford
Getty Images

Билл Скарсгард
Getty Images

Амелия Грей в Saint Laurent
Getty Images

Баз Лурман
Getty Images

Люкс Паскаль в Bottega Veneta
Getty Images

Мод Апатоу в Valentino
Getty Images

Впрочем, без кутюра и винтажных архивов (благоухающая константа официальной части Met Gala!) тоже не обошлось — Teccа Томпсон выгуляла драгоценный топ Мидаса из новой кутюрной коллекции Valentino Алессандро Микеле, а поп-дива Оливия Родриго достала кроше-платье из коллекции Vivienne Westwood осень-зима 1994 года (шик!).

