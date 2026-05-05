Герои

111 лучших (и худших!) образов Met Gala 2026: Рианна, Мадонна, Бейонсе, Шер, Ким Кардашьян, Николь Кидман и Сабрина Карпентер!

Подводим итоги главного фэшн-противостояния сезона на молочно-зеленой дорожке бала Института костюма. Отсылка к позапрошлогоднему Met Gala «Сады времени» проявилась не только в сет-дизайне (почти как заплесневелый сыр рокфор!), но и в дресс-коде. Ирина Шейк превратила часы в драгоценное бра, Анна Винтур влюбила нас в остромодный бирюзовый, а Мадонна, Шер и Кейт Мосс провозгласили прайм эру готического black tie. И да, фиксируем изобилие арт + фэшн отсылок (потянет на отдельный фолиант!), бум кибервайбов, maga-красоты и (внезапно!) индийского шика!

Лучшие образы

Рианна в Maison Margiela
Рианна в Maison Margiela

Ким Кардашьян в образе, который боди-артизаны Whitaker Malem создали вместе с британским художником Алленом Джонсоном по мотивам реального слепка
Ким Кардашьян в образе, который боди-артизаны Whitaker Malem создали вместе с британским художником Алленом Джонсоном по мотивам реального слепка модели из 1960-х (ну а за авангардистскую промо-съемку в честь Met Gala взялась Надя Ли Коэн!)

Мадонна в Saint Laurent вместе с Энтони Ваккарелло. Важно! Появление Мадонны на дорожке Met Gala превратилось в арт + фэшн перформанс — вместе с
Мадонна в Saint Laurent вместе с Энтони Ваккарелло. Важно! Появление Мадонны на дорожке Met Gala превратилось в арт + фэшн перформанс — вместе с ассистентками дива воссоздала на яву картину Леоноры Каррингтон «Искушение святого Антония»

Бейонсе в кастоме от экс-худрука Balmain Оливье Рустена и украшениях Chopard
Бейонсе в кастоме от экс-худрука Balmain Оливье Рустена и украшениях Chopard

Шер в Chrome Hearts и украшениях Swarovski
Шер в Chrome Hearts и украшениях Swarovski

Хейли Бибер в Saint Laurent
Хейли Бибер в Saint Laurent

Николь Кидман в Chanel
Николь Кидман в Chanel

Сабрина Карпентер в Christian Dior — в платье из кинопленок фильма «Сабрина» с Одри Хепберн — и украшениях Chopard
Сабрина Карпентер в Christian Dior — в платье из кинопленок фильма «Сабрина» с Одри Хепберн — и украшениях Chopard

Lisa в Robert Wun
Lisa в Robert Wun

Анна Винтур в Chanel — в аналогичном (но розовом!) образе легенда Vogue была на Мet Gala в 2019 году
Анна Винтур в Chanel — в аналогичном (но розовом!) образе легенда Vogue была на Мet Gala в 2019 году

Эмма Чемберлейн в Mugler по мотивам образа «Химеры», в котором на показе кутюрной коллекции Тьерри Мюглера FW'95 вышла супермодель Адриана
Эмма Чемберлейн в Mugler по мотивам образа «Химеры», в котором на показе кутюрной коллекции Тьерри Мюглера FW'95 вышла супермодель Адриана Скленарикова, и украшениях Chopard

Дри Хемингуэй в Valentino
Дри Хемингуэй в Valentino

Тема арт + фэшн раскрыта! В топе — оммажи модернистским полотнам Густава Климта (Хантер Шафер цитировала «Портрет Меды Примавези», Грейси Абрамс — Адели Блок-Бауэр, а Ла Ла Энтони — «Древо жизни»), античным статуям (Кайли Дженнер притворялась Венерой Милосской, а Сабин Гетти — Венерой Медицейской) и двойная отсылка к оригинальной версии «Портрета леди Х» Джона Сингера Сарджента со спущенной на плечо бретелькой: художника упрекали в вульгарности образа и потребовали сделать благопристойный апдейт, ну а Лорен Санчез-Безос (на пару с Клэр Фой!) обратилась к исходному варианту полотна (а заодно грациозного ответила всем left-хейтерам!).

Ирина Шейк в Alexander Wang
Ирина Шейк в Alexander Wang

Хантер Шафер в Prada — оммаж картине «Портрет Меды Примавези» Густава Климта
Хантер Шафер в Prada — оммаж картине «Портрет Меды Примавези» Густава Климта

CZA в Bode
CZA в Bode

Карди Би в Marc Jacobs
Карди Би в Marc Jacobs

Лорен Санчез-Безос в Schiaparelli (оммаж «Портрету леди Х» Джона Сингера Сарджента)
Лорен Санчез-Безос в Schiaparelli (оммаж «Портрету леди Х» Джона Сингера Сарджента)

Кайли Дженнер в Schiaparelli — в референсах Венера Милосская!
Кайли Дженнер в Schiaparelli — в референсах Венера Милосская!

Doechii в Marc Jacobs
Doechii в Marc Jacobs

Тейяна Тейлор в Tom Ford
Тейяна Тейлор в Tom Ford

A$AP Rocky в Chanel
A$AP Rocky в Chanel

Жанель Монэ в Christian Siriano
Жанель Монэ в Christian Siriano

Карли Клосс в Christian Dior
Карли Клосс в Christian Dior

Наоми Осака в Robert Wun
Наоми Осака в Robert Wun

Впрочем, в авангарде арт-подхода справедливо оказались Мадонна, которая превратила свой выход на красную дорожку в арт + фэшн перформанс (вместе с ассистентками дива воссоздала на яву картину Леоноры Каррингтон «Искушение святого Антония»!), и Ким Кардашьян: появилась на Met Gala в образе, который бренд корсетов Whitaker Malem создал вместе с британским художником Алленом Джонсоном по мотивам реального модельного слепка из 1960-х. 

Кендалл Дженнер в Gap Studio и украшениях Buccellati
Кендалл Дженнер в Gap Studio и украшениях Buccellati

Кейт Мосс в Saint Laurent
Кейт Мосс в Saint Laurent

Сара Полсон в Matières Fécales
Сара Полсон в Matières Fécales

Маска — тонкий намек на скандал с финансирование Met Gala 2026 года четой Безосов, из-за чего Зендея и Мэрил Стрип проигнорировали мероприятие

Getty Images

Кэти Перри в Stella McCartney

Getty Images

Шарлотта Генсбур в Saint Laurent

Getty Images

Алекса Чанг в Christian Dior

Getty Images

Джордан Рот в Robert Wun

Getty Images

Энн Хэтэуэй в Marc Jacobs и украшениях Bvlgari

Getty Images

Марго Робби в Chanel (на платье ушел 761 час ручной работы!)

Getty Images

Джулианна Мур в Bottega Veneta и украшениях Messika — вместе с Томом Фордом

Палома Эльсессер в арт-крафте Bureau of Imagination Франческо Риссо: экс-креативный директор Marni создал наряд из сотни винтажных платьев, найденных на eBay

Стиви Никс в Zara от Джона Гальяно
Стиви Никс в Zara от Джона Гальяно

Альтернативное прочтение дресс-кода «Мода — это искусство» — отсылки к винтажным архивам модных домов. Хейли Бибер цитировала Saint Laurent, Аврора Джеймс появилась в винтажном Emanuel Ungaro, активистка Алексa Эш примерила знаменитое платье old Celine c кобальтовым принтом по мотивам работ Ива Кляйна. В свою очередь Эмма Чемберлейн вместе с Mugler воссоздала культовую «Химеру» с кутюрного коллекции Тьерри Мюглера осень-зима 1995 года. А еще мы делаем книксен Паломе Эльсессер за арт + фэшн подход: для модели экс-креативный директор Marni Франческо Риссо создал наряд из сотни винтажных платьев, найденных на eBay (вау!).

Getty Images

Коннор Сторри в Saint Laurent

Getty Images

Серена Уильямс в Marc Jacobs

Getty Images

Джиджи Хадид в Miu Miu

Getty Images

Чейз Инфинити в Thom Browne

Getty Images

Tyla в Valentino

Getty Images

Алекс Консани в Gucci

Getty Images

Луиза Якобсон в Dilara Findikoglu и украшениях Repossi

Getty Images

Сабин Гетти в Ashi Studio — оммаж Венере Медицейской

Getty Images

Розе в Saint Laurent — оммаж «Птицам» Жоржа Брака

Getty Images

Аврора Джеймс в винтажном Emanuel Ungaro

Getty Images

Грейси Абрамс в Chanel — оммаж знаменитому потрету Адели Блок-Бауэр Густава Климта

Getty Images

Sombr в Valentino

Телесность — тоже допустимое прочтение дресс-кода бала «Искусство костюма». В отсутствие Бьянки голые платья смело примерили Джиджи Хадид в Miu Miu и Кейт Мосс в дарк-кружеве Saint Laurent. За тему мокрых платьев взялась Лора Харриер в Di Petsa. Cемейство Кардашьян-Дженнер запоздало выступило в жанре free the neeples (а именно, украсили телесные корсеты акцентными сосками). Тем временем на красной дорожке наметился микро-тренд — образы с акцентными вставками-ладонями (тут преуспели Лена Махфуф и Сабин Гетти!), которые как будто нарочито отсылали к «Сотворению Адама» Микеланджело (но уж точно не к Дюреру!).

Getty Images

Роузи Хантингтон-Уайтли в Burberry и украшениях Tiffany&Co

Getty Images

Одри Нуна в Robert Wun и украшениях Messika

Getty Images

Аня Рубик в Saint Laurent

Getty Images

Люк Эванс в кастоме Palomo Spain и очках Ray-Ban — тема арт-супергероев Тома оф Финлянда раскрыта

Getty Images

Сэм Смит в Christian Cowan

Getty Images

Винус Уильямс в Swarovski — и восхитительная арт-самоцитата «Двойного портрета Винус Уильямс» Роба Пруитта!

Getty Images

Эшли Грэм в Di Petsa

EJAE и Джованна Батталья Энгельберт в Swarovski

Без фартука (хит сезона!) не обошлось даже на Met Gala 2026

Getty Images

Анания Бирла в Robert Wun

Getty Images

Иша Амбани в Gaurav Gupta (над платьем работали более 50-ти мастеров 1200 часов!)

Getty Images

Лена Махфуф в Burc Akyol

Getty Images

Bad Bunny в Zara

Getty Images

Симон Эшли в Stella McCartney

Getty Images

Тесса Томпсон в Valentino и украшениях Pandora — оммаж кобальтовому оттенку полотен Ива Кляйна

Getty Images

Сандэй Роуз Кидман-Урбан в Christian Dior

Getty Images

Финн Вулфхард в Thom Browne

Ревущие двадцатые — аут, темные двадцатые — ин! Готика прижилась не только в гардеробе Вики Салават и тиктоках нефоров, но и на Met Gala 2026 — вопреки арт + фэшн теме наблюдали бум черных и темно-синих образов всех мастей: от колдовского платья Zara (уже эры Джона Гальяно, да!) на Стиви Никс, в котором она могла бы запросто сниматься в сиквеле «Фокус-покуса», до средневековых доспехов Dilara Findikoglu на Луизе Якобсон и полупрозрачного дарк-тюля на Виттории Черетти.

Getty Images

Зои Кравиц в Saint Laurent вместе с худруком бренда Энтони Ваккарелло

Getty Images

Jisoo в Christian Dior и украшениях Cartier

Getty Images

Лили-Роуз Депп в Chanel

Getty Images

Ничапат Супхап в Robert Wun — отсылка к «Этюду рук» Леонардо да Винчи

Getty Images

Виттория Черетти в Carolina Herrera

Getty Images

Аманда Сайфред в Prada

Getty Images

Дженни в Chanel — платье покрыто пайетками-листьями (15 тысяч вышитых элементов!), а на его создание ушло 540 часов

Getty Images

Грейс Гаммер в Gabriella Hearst

Getty Images

Джорджина Родригез в Ludovic de Saint Sernin и украшениях Chopard

Getty Images

Анок Яй в Balenciaga

Getty Images

Даша Жукова в Prada

Не бест дрессд но приз зрительских симпатий отдела моды Собака.ru уходит Симону Порту Жакмюсу и его музе — бабушке Лилин Жакмюс (на минуточку, важнейший амбассадор Jacquemus!)

Getty Images

Yseult в Harris Reed

Getty Images

Джоуи Кинг в Miu Miu

Getty Images

Сиара в Celia Kritharioti

Getty Images

Ю-Чи Лира Куо в Jean Paul Gaultier

Помимо черного, на красной дорожке Met Gala отлично прижились красные оттенки (заверено Николь Кидман в Chanel и Имаан Хаммам в Saint Laurent!), а из брендов восхитительный селебрити-лист собрали Robert Wun, Valentino, Christian Dior и Saint Laurent. С восторгом увидели в деле (да еще и на Рианне!) дебютный кутюр Гленна Мартенса для Maison Margiela, порадовались за Джонатана Андерсона, переодевшего в платье-кувшинку Алексу Чанг и восхитились артизанальным упорством Матье Блази в Chanel (на платье Марго Робби ушел 761 час ручной работы, а на футляр Дженни — 540 часов!).

Getty Images

Джереми Поуп в Vivienne Westwood

Getty Images

Одесса Эзайон в Valentino

Getty Images

Блю Айви в Balenciaga

Getty Images

Miles Chamley-Watson в KidSuper

Getty Images

Алексa Эш в Celine и Сет Майерс

Getty Images

Айла Джонстон в Loewe

Getty Images

Фелисити Блант и Стэнли Туччи

Getty Images

Имаан Хаммам в Saint Laurent

Getty Images

Лора Харриер в Di Petsa

Getty Images

Эйлин Гу в платье из пузырей

Getty Images

Адут Акеч в Thom Browne и украшениях Belperron

Getty Images

Анна Веянт в Marc Jacobs

Getty Images

Колман Доминго в Valentino

В 2026 году в трэш-кутюре (база Met Gala!) преуспела Бейонсе в платье-скелете от Оливье Рустена (ощущение, что дива пришла на бал не Института костюма, а палеонтологического музея — но RnB диве это к лицу!). Карди Би в гротескном платье Marc Jacobs косплеила «Субстанцию», Жанель Монэ выкрутила на максимум техно-вайбы в псевдороботизированном платье Christian Siriano, а CZA раздавала индийский шик в Bode — впрочем, здесь ей может бросить вызов дочь индийского миллиардера Иша Амбани в Gaurav Gupta (над платьем работали более 50-ти мастеров 1200 часов!).

Худшие образы

Хайди Клум в Mike Marino

Хадсон Уильямс в Balenciaga

Кара Делевинь в Ralph Lauren

Доджа Кэт в Saint Laurent

Крис Дженнер в Dolce&Gabbana

Блейк Лайвли в Versace

Мария Сардоя в Matieres Fecales

Ла Ла Энтони в Wiederhoeft (оммаж «Древу жизни» Густава Климта!)

Лина Данэм в Valentino

Чарли ХСХ в Saint Laurent

Хлое Маль в Colleen Allen (оммаж картине «Пылающий июнь» прерафаэлита Фредерика Лейтона)

Джон Батист в ERL (в референсах образа — картина акулы поп-арта и гиперреализма Баркли Л. Хендрикса "What’s Going On")

Трэш-кутюр — благоухающая фэшн-константа любой красной дорожки Met Gala. Впрочем, даже в столь диких условиях не готовы засчитать попытку Хайди Клум притвориться мраморной Галатеей в кастоме Mike Marino — такой лук лучше приберечь для Хэллоуина. Не дожали арт-готику Кара Делевинь и Чарли XCX (благодарим за отсылку к вангоговским ирисам с винтажных жакетов Saint Laurent, но brat-иконе скромность не к лицу, особенно на Met Gala!). Турнюр Thom Browne Оливии Уайльд предательски превратился в жалко пчелки, рюши Louis Vuitton выдают в Алисе Лью альтушку на школьном выпускном, а кожанка Патрика Шварцнегера — ночного портье, но уж никак не Сальвадора Дали! И да, надеемся как можно скорее развидеть кринж-маску Гвендолин Кристи, которая выглядит как жалкая пародия на костюм Джареда Лето из 2019 года.

Гвендолин Кристи в Giles

Getty Images

Клэр Фой в Erdem (как и у Лорен Санчез-Безос, оммаж «Портрету леди Х» Джона Сингера Сарджента)

Getty Images

Трой Сиван в Prada

Getty Images

Адвоа Абоа в Simone Rocha

Getty Images

Оливия Уайльд в Thom Browne

Getty Images

Алиса Лью в Louis Vuitton

Getty Images

Рэйчел Сеннотт в Marc Jacobs

Getty Images

Чейз Суи Уондерс в Alexander McQueen

Getty Images

Патрик Шварцнегер в Public School

Getty Images

Амелия Грей

Getty Images

Густав Магнар Витцё в Robert Wun

Getty Images

Бен Платт в Tanner Fletcher

