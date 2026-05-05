111 лучших (и худших!) образов Met Gala 2026: Рианна, Мадонна, Бейонсе, Шер, Ким Кардашьян, Николь Кидман и Сабрина Карпентер!

Телесность — тоже допустимое прочтение дресс-кода бала «Искусство костюма». В отсутствие Бьянки голые платья смело примерили Джиджи Хадид в Miu Miu и Кейт Мосс в дарк-кружеве Saint Laurent. За тему мокрых платьев взялась Лора Харриер в Di Petsa. Cемейство Кардашьян-Дженнер запоздало выступило в жанре free the neeples (а именно, украсили телесные корсеты акцентными сосками). Тем временем на красной дорожке наметился микро-тренд — образы с акцентными вставками-ладонями (тут преуспели Лена Махфуф и Сабин Гетти!), которые как будто нарочито отсылали к «Сотворению Адама» Микеланджело (но уж точно не к Дюреру!).