Как Лорен Санчес-Безос стала главным спонсором Met Gala и важнейшим игроком фэшн-идустрии (вопреки всем хейтерам!)?

Very MAGA, Very Lauren! Декодируем (спойлер, успешные!) попытки жены богатейшего человека планеты и символа MAGA-красоты Лорен Санчес-Безос войти в ареопаг мировой фэшн-индустрии — от робких глянцевых профайлов до обложки Vogue, хостинга Met Gala и кинотрибьюта в «Дьявол носит Prada 2».
Первые появления MAGA-паверкапл Лорен Санчес и Джеффа Безоса датируются 2021 годом, когда Безос ушел с поста CEO Amazon и сосредоточился на частной жизни и проектах. Джефф Безос стал инвестировать в личный бренд и вышел в свет — однако это не спасло его от обвинений в политической близости с Дональдом Трампом, уклонении от налогов, поддержке технофеодализма и эксплуатации труда (читай: базовое MAGA-комбо). В свою очередь невеста богатейшего человека стала негласным символом правоконсервативного фэшн-поворота, а ее луки — ультрасексуализированного MAGA-стиля (капитализм и
шизофрения патриархат!). Говорим Лорен Санчес-Безос, подразумеваем громкую роскошь, boom-boom шик, тяжелый люкс, гиперфеминные силуэты, вечерние платья с глубокими вырезами и короткие мини. «Мне всегда казалось интересным, что люди говорят: "Ну, Лорен, ты явно одеваешься больше для мужчин". На самом деле я одеваюсь для себя», — комментировала Санчес.
Впрочем, на фоне экономического кризиса и усиливающейся финасовой зависимости глянцых журналов от рекламы и спонсоров фэшн-влияние невесты (а затем и жены) богатейшего человека планеты продолжило нарастать — пусть и вопреки едва ли скрываемому презрению конгломерата Condé Nast в лице Анны Винтур, исторически тяготевшей к демократам и аскетичным олдмани-идеалам. Так, в 2023 году на Vogue вышел профайл (с фотографиями иконы глянца Энни Лейбовиц!), посвященный помолвке Безоса и Санчес. В нем Санчес выходит из амплуа gold digger в музу миллиардера — впервые невесту Безоса показали как самостоятельного персонажа глянца и главного амбассадора благотворительных амбиций техномагната.
В 2024 году Лорен Санчес впервые появилась на Мet Gala — в черном кастомном платье Oscar de la Renta (который как раз накануне искал финансирование — совпадение? не думаем!). В интервью накануне бала Института костюма Санчес отмечала, что первые эскизы были «very Lauren» — «сверхсексуальные, с глубоким вырезом», — но она решила попробовать «что-то другое». К тому же главным аксессуаром вечера, по словам самой Санчес, был «Джефф». Как отмечают инсайдеры, Анна Винтур лично помогала Санчес выбирать платье и наложила вето на глубокие декольте и прозрачные ткани, характерные для ее стиля.
Лорен Санчес склонна бросать вызов не только фэшн-индустрии, но и протокольному дресс-коду. В 2024 году одним из ее знаковых выходов стало появление на государственном ужине в Белом доме в честь премьер-министра Японии Фумио Кисиды — в красном платье с открытыми плечами, полупрозрачным кружевным корсетом и глубоким декольте от российского бренда Rasario. В 2025 году на инагурации Дональда Трампа она повторила прием — но уже в белом брючном костюме Alexander McQueen, еле скрывающим корсет того же бренда. Образ подвергся резкой критике, на которую Санчес исчерпывающе ответила: «Мне что, мешок из-под картошки надеть?».
Отдельной главой в истории штурма модного комьюнити (буквально из стратосферы!) стал суборбитальный полет в апреле 2025 года, в который Санчес отправилась вместе с Кэти Перри, Гейл Кинг, Айшей Боу, Амандой Нгуен и Керриан Флинн. Миссия продлилась чуть больше 10 минут и подняла экипаж до границы космоса; Blue Origin подала ее как 11-й пилотируемый запуск New Shepard, а медиа (цифровая обложка Elle — check!) — как первый полностью женский американский полет в космос и второй в истории после полета Валентины Терешковой. Перед стартом для участниц сделали кастомные костюмы Monse.
Уже летом Лорен и Джефф выдали главный брайдал-шоустоппер (буквально!) 2025 года — поженились на острове Сан-Джорджо Маджоре, который по случаю события был частично закрыт под мероприятия и церемониальные зоны, а часть Венеции работала в режиме ограниченного доступа. Вопреки всеобщей критике несколько дней город фактически жил вокруг расписания пары: с перекрытиями воды, маршрутов и инфраструктуры. Известная гига-яхта Безоса Koru (самая большая и дорогая в мире!) использовалась как плавучая «база» для логистики и приватных событий. К алтарю Санчес вышла в платье Dolce & Gabbana, вручную расшитом итальянским кружевом, с длинными рукавами, силуэтом русалки и фатой. Референс — образ Софи Лорен из фильма «Плавучий дом» 1958 года (а не гальюнная фигура Санчес на носу яхты Koru Джеффа Безоса, как вы подумали). А главное — примерила 45-каратное обручальное кольцо стоимостью примерно 6 миллионов долларов (надела вместе со скромным помолвочным 20-каратником!).
Сразу после сверхсекретной церемонии в сети опубликовали обложку Vogue с Лорен Санчес в свадебном луке на фоне сада исторической виллы XVIII века под Миланом. Однако вместо ожидаемого печатного релиза вышла digital-версия. И удивительным совпадением стал уход Анны Винтур с поста главного редактора американского Vogue после 37 лет работы — точнее, переход на позицию глобального директора Vogue.
В 2026 году Лорен Санчес-Безос продолжила усиливать свои позиции в фэшн-индустрии — например, зимой выступила в роли very special guest на кутюрном показе Christian Dior в Париже, заручилась стайлинг-поддержкой стилиста Зендеи Лоу Роуча (не без рекомендации Анны Винтур), а затем появилась на знаменитой оскаровской афтерпати Vanity Fair. Показательно, что для шоу на Лондонской неделе моды бренд George Keburia выпустил топ, украшенный злободневным стейтмент-мотто «Привет, Лоренс Санчес-Безос». Следом чета Безосов выступила некомплиментарным прототипом медиамагнатов в «Дьявол носит Prada 2» (без спойлеров — разве что в этой истории не обошлось без Эмили Блант и обложки Runway!).
Но все же наибольшее цунами критики обрушилось на Безосов во время проведения Met Gala 2026. Так, Анна Винтур лично обратилась Лорен Санчес с просьбой стать спонсорами бала и выступить почетными сопредседателями, о чем не без гордости сообщила Лорен. Что было дальше — уже история: Винтур обвинили в конформизме ради спасения глянца, а Лорен — в дурновкусии и фэшн-вошинге, а голливудские селебрити объявили бойкот Met Gala 2026 (впрочем, по официальной версии Мэрил Стрип и Зендея воздержались от посещения мероприятия из-за напряженного промо-графика).
Finally Безосы вложили в Met Gala более 10 миллионов долларов (читай: чуть больше свадебного многокаратника Лорен), а Лорен на правах хозяйки вечера безупречно соблюла дресс-код «Мода — это искусство». Появилась в статуарном футляре Schiaparelli, отсылающем к оригинальной версии «Портрета леди Х» Джона Сингера Сарджента со спущенной на плечо бретелькой. Хдожника упрекали в вульгарности образа и потребовали сделать благопристойный апдейт. Лорен обратилась к исходному варианту полотна, грациозно ответив всем left-хейтерам и как бы намекнув: она остается яркой female-power дивой, готовой нарушать правила фэшн-игры и не идти на поводу у пуританского ханжества и снобизма, — а в поддержке сексизма, объективации и бодихейта стоит задуматься, прежде всего, самим критикам.
Текст: София Парфенова, Полина Шевцова
