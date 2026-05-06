Как Лорен Санчес-Безос стала главным спонсором Met Gala и важнейшим игроком фэшн-идустрии (вопреки всем хейтерам!)?

Впрочем, на фоне экономического кризиса и усиливающейся финасовой зависимости глянцых журналов от рекламы и спонсоров фэшн-влияние невесты (а затем и жены) богатейшего человека планеты продолжило нарастать — пусть и вопреки едва ли скрываемому презрению конгломерата Condé Nast в лице Анны Винтур, исторически тяготевшей к демократам и аскетичным олдмани-идеалам. Так, в 2023 году на Vogue вышел профайл (с фотографиями иконы глянца Энни Лейбовиц!), посвященный помолвке Безоса и Санчес. В нем Санчес выходит из амплуа gold digger в музу миллиардера — впервые невесту Безоса показали как самостоятельного персонажа глянца и главного амбассадора благотворительных амбиций техномагната.

В 2024 году Лорен Санчес впервые появилась на Мet Gala — в черном кастомном платье Oscar de la Renta (который как раз накануне искал финансирование — совпадение? не думаем!). В интервью накануне бала Института костюма Санчес отмечала, что первые эскизы были «very Lauren» — «сверхсексуальные, с глубоким вырезом», — но она решила попробовать «что-то другое». К тому же главным аксессуаром вечера, по словам самой Санчес, был «Джефф». Как отмечают инсайдеры, Анна Винтур лично помогала Санчес выбирать платье и наложила вето на глубокие декольте и прозрачные ткани, характерные для ее стиля.